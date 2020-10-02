CHP'li Salıcı, Kobani eylemleri soruşturmasındaki 17 tutuklamayı değerlendirdi - İZMİR - Son Dakika

CHP'li Salıcı, Kobani eylemleri soruşturmasındaki 17 tutuklamayı değerlendirdi - İZMİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Kobani eylemleri soruşturmasında 17 kişinin tutuklanmasıyla ilgili olarak, "6 sene önce olmuş olayların üzerinden yargılamalar yapılmış, beraat etmiş, hatta belediye başkanı o yargılama sırasındaki muameleden dolayı tazminat hakkı elde ettiği...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Kobani eylemleri soruşturmasında 17 kişinin tutuklanmasıyla ilgili olarak, "6 sene önce olmuş olayların üzerinden yargılamalar yapılmış, beraat etmiş, hatta belediye başkanı o yargılama sırasındaki muameleden dolayı tazminat hakkı elde ettiği halde tekrar tutukluyorsunuz. Sadece HDP'li oldukları için, hukuksuz ve siyasi bir meseleye dönüştürdüğünüz için." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen Arama Çalıştayı, Genel Başkan Yardımcıları Salıcı, Seyit Torun, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları ve partililerin katılımıyla başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan Salıcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında yapılan tutuklanmaların HDP'ye karşı bir operasyon olduğunu ileri sürdü.

Türkiye'de siyaseti baskı yoluyla dizayn etmeye çalışan bir anlayışın bulunduğunu savunan Salıcı, şöyle konuştu:

"6 sene önce olmuş olayların üzerinden yargılamalar yapılmış, beraat etmiş, hatta belediye başkanı o yargılama sırasındaki muameleden dolayı tazminat hakkı elde ettiği halde tekrar tutukluyorsunuz. Sadece HDP'li oldukları için, hukuksuz ve siyasi bir meseleye dönüştürdüğünüz için. Biz bunu söyleyince de 'Cumhuriyet Halk Partililer HDP'ye sahip çıktı'. Bak ben sana anlatayım. Senin bu baskıcı politikaların yüzünden biz Melih Gökçek'e bile sahip çıkmak zorunda kaldık. 'Metal yorgunluğu' diye bir sürü belediye başkanını görevden uzaklaştırmadınız mı ' Onlar HDP'li miydi kardeşim, onlar Cumhuriyet Halk Partili miydi ' Sizin gibi daha önce bu tür operasyonlar yapanlar şu anda tarihin çöplüğünde yerlerini almış durumdalar. Buradan çıkış yok, siz gidiyorsunuz."

Kovid-19 rakamları

Konuşmasında, açıklanan Kovid-19 verilerine ilişkin eleştirilere de değinen Salıcı, "En son sayın bakan itiraf etti ki o rakamlar da doğru değil. Biz biliyorduk, bunu söylüyorduk. Tabipler Birliği söylüyordu, sahada görüyorduk, kendi hayatımızdan görüyorduk ama sayın bakan açıklıkla itiraf etti. Şunu söyledi: 'Biz halkımızın sağlığıyla da ilgiliyiz ama Türkiye'nin çıkarlarıyla da ilgiliyiz.' Türkiye'nin ulusal çıkarı vatandaşa doğru şeyler söylemekten geçer, şeffaflıktan geçer." ifadelerini kullandı.

Salıcı, Türkiye olarak Azerbaycan topraklarının işgal altında kalmasına seyirci kalamayacaklarının altını çizerek, "Cumhuriyet Halk Partisi açık bir şekilde Azeri kardeşlerimizin, Azerbaycan'ın yanındadır ama hiç kimse bu konuyu Türkiye'de binlerce yıldır beraber yaşadığımız Ermeni yurttaşlarımıza yönelik bir baskı veya kötülük yapma aracı olarak görmesin." dedi.

Yeni Ekonomi Programı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da 31 Mart yerel seçimleriyle Türkiye'de değişimin başladığını, yerelden genele CHP'nin iktidara ulaşacağının mesajını verdiklerini söyledi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programını eleştirdi.

Böke, "Türkiye'nin fakirleşme sorununu, borçluluk sorununu, istihdam sorununu görmezden gelen ve en önemlisi Türkiye'nin siyasi sorununun iktidarın ta kendisi olduğu gerçeğinin üzerini örtmenin algı çalışması üzerine geçmeyen bir programı bize orta vadeli program diye sundu. Oysa ki bu programın çare olmadığı çok açık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam eden çalıştay, yarın tamamlanacak.

CHP'li Salıcı, Kobani eylemleri soruşturmasındaki 17 tutuklamayı değerlendirdi - İZMİR
CHP'li Salıcı, Kobani eylemleri soruşturmasındaki 17 tutuklamayı değerlendirdi - İZMİR
CHP'li Salıcı, Kobani eylemleri soruşturmasındaki 17 tutuklamayı değerlendirdi - İZMİR
CHP'li Salıcı, Kobani eylemleri soruşturmasındaki 17 tutuklamayı değerlendirdi - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye, Kobani, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Salıcı, Kobani eylemleri soruşturmasındaki 17 tutuklamayı değerlendirdi - İZMİR - Son Dakika


Son Dakika

AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı
Korona bulaşmasından korktuğu için tedavi olmayı reddeden yaşlı adam, evinde ölü bulundu Korona bulaşmasından korktuğu için tedavi olmayı reddeden yaşlı adam, evinde ölü bulundu         
19:28
Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi         
18:42
Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi         
17:44
Ayrı yaşadığı eşi için uzaklaştırma kararı aldıran kadın sığındığı kuaförde öldürüldü Ayrı yaşadığı eşi için uzaklaştırma kararı aldıran kadın sığındığı kuaförde öldürüldü         
17:16
İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi         
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız         
11:39
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı         
09:27
Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 20:01:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Salıcı, Kobani eylemleri soruşturmasındaki 17 tutuklamayı değerlendirdi - İZMİR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei