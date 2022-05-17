CHP'li Tanal: Şanlıurfa'da Jandarmanın Sert Müdahalesine Maruz Kalan 5 Çiftçi Şu An Gözaltında - Son Dakika
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CHP'li Tanal: Şanlıurfa'da Jandarmanın Sert Müdahalesine Maruz Kalan 5 Çiftçi Şu An Gözaltında

17.05.2022 19:29

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Haliliye’de, elektrik borcu nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (DEDAŞ) trafoları sökmesi sırasında jandarmanın çiftçilere copla müdahale etmesine tepki gösterdi. Tanal, “Çiftçiler jandarmanın sert müdahalesiyle karşılaştı. Aldığımız son bilgilere göre jandarmanın sert müdahalesine maruz kalan 5 çiftçi şu an gözaltında. Çiftçilerin derhal serbest bırakılması gerekiyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Haliliye'de, elektrik borcu nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (DEDAŞ) trafoları sökmesi sırasında jandarmanın çiftçilere copla müdahale etmesine tepki gösterdi. Tanal, "Çiftçiler jandarmanın sert müdahalesiyle karşılaştı. Aldığımız son bilgilere göre jandarmanın sert müdahalesine maruz kalan 5 çiftçi şu an gözaltında. Çiftçilerin derhal serbest bırakılması gerekiyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde tarımsal sulamada kullanılan trafoları sökmek için DEDAŞ çalışanlarına izin vermeyen çiftçilere jandarmanın sert biçimde müdahale etmesine ilişkin video görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Yaşananlara tepki gösteren Tanal'ın mesajı şöyle:

"Bugün bir kez daha Şanlıurfa için utandık, kahrolduk! Haliliye ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde tarımsal sulamada kullanılan trafoları sökmeye gelen DEDAŞ ekiplerine izin vermeyen çiftçiler, jandarmanın sert müdahalesiyle karşılaştı. Güneydoğu'da bu tür görüntülerin 90'lı yıllarda kaldığını sanmıştık, yanılmışız! Askerler, hukuk sınırları içerisinde kalmak zorunda. Varsa bir yanlış hukuk sınırları içerisinde işlem yapılır. DEDAŞ'ın trafoları sökmesini engellemeye çalışan vatandaşlara dayak atmaya, coplamaya, biber gazı, tazyikli su sıkmaya, karga tulumba gözaltına almaya hakları yok. Aldığımız son bilgilere göre jandarmanın sert müdahalesine maruz kalan 5 çiftçi şu an gözaltında. Çiftçilerin derhal serbest bırakılması gerekiyor."

CHP'li Tanal: Şanlıurfa'da Jandarmanın Sert Müdahalesine Maruz Kalan 5 Çiftçi Şu An Gözaltında
CHP'li Tanal: Şanlıurfa'da Jandarmanın Sert Müdahalesine Maruz Kalan 5 Çiftçi Şu An Gözaltında
CHP'li Tanal: Şanlıurfa'da Jandarmanın Sert Müdahalesine Maruz Kalan 5 Çiftçi Şu An Gözaltında
CHP'li Tanal: Şanlıurfa'da Jandarmanın Sert Müdahalesine Maruz Kalan 5 Çiftçi Şu An Gözaltında

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Şanlıurfa, İstanbul, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Tanal: Şanlıurfa'da Jandarmanın Sert Müdahalesine Maruz Kalan 5 Çiftçi Şu An Gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Tanal: Şanlıurfa'da Jandarmanın Sert Müdahalesine Maruz Kalan 5 Çiftçi Şu An Gözaltında - Son Dakika
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