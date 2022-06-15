CHP'li Torun: Muğla'da maden sahaları talan ile karşı karşıya (2) - Son Dakika
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CHP'li Torun: Muğla'da maden sahaları talan ile karşı karşıya (2)

15.06.2022 16:52
CHP'li Torun: Muğla'da maden sahaları talan ile karşı karşıya (2)

AÇILIŞA KATILDIMuğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllık 5 milyon 109 bin lira akaryakıt tasarrufu sağlayacak olan Ula'daki akaryakıt istasyonunun açılışı, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un katıldığı törenle yapıldı.

AÇILIŞA KATILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllık 5 milyon 109 bin lira akaryakıt tasarrufu sağlayacak olan Ula'daki akaryakıt istasyonunun açılışı, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un katıldığı törenle yapıldı.

Torun açılışta yaptığı konuşmada, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yatırımlarını detaylı olarak maliyetiyle, şeffaf olarak vatandaşlara anlattığını belirterek, belediyenin gösterdiği hassasiyetin herkese örnek olması gerektiğini söyledi. Torun, belediyecilikte temel konunun vatandaşın memnuniyeti olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: "2019 yılından sonra bu iktidar yerel seçimi hazmedemedi. Bu hazımsızlığı belediyelerin kamu kaynaklarını keserek, baskılarla engellemeye çalışıyor. Her türlü imkanı kredi kabiliyeti olmasına rağmen kamu kredileri ve hibeleri engellenmeye devam ediliyor. Şu an sadece Cumhurbaşkanı onayı bekleyen hibe ve krediler var ve bunlar maalesef onaylanmıyor. Belediyelerimiz hiçbir zaman şikayet etmeden sorunları çözüyor. Muğla Büyükşehir Belediyemizin her ilçede birçok mahallede yatırımları sürüyor. 'Bu kadar ekonomik kriz var, nasıl oluyor da yatırımlar devam ediyor?' diye sorarsanız, verdiğiniz her kuruşun, her verginin yerinde kullanılmasıyla oluyor. Akaryakıt tesisi 2 yılda kendini amorti edecek. Bu, vatandaşın vergisine kuruşu kuruşuna değer vermektir. Başkanımız net rakamlar vererek yatırım miktarlarını açıkladı. Bu ülkeye huzur ve refahı biz getireceğiz, yapacak gücümüz var hep birlikte yapacağız."'ARADAKİ ARACIYI KALDIRIP TASARRUF ETMEYİ AMAÇLADIK'Ula'nın Kızılağaç Mahallesi'nde hizmet veren istasyonun açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de istasyonun 2 yılda yatırım maliyetini çıkaracağını vurgularken her kuruşun hesabını yaptıklarını söyledi. Gürün, "Yakıt fiyatlarının ne zaman ne olacağı ve nereye kadar gideceği belli değil. Akaryakıta her gün yeni bir zam ve her alanda büyük fiyat artışlarla karşı karşıya kalıyoruz. Belediye olarak akaryakıt için ihale ile alım yapıyorduk. Bu yatırımla aradaki aracıyı kaldırıp tasarruf etmeyi amaçladık. 9 milyon 787 bin 837 liraya maliyetle tamamlanan tesisimizden yılda 5 milyon 109 bin lira tasarruf sağlayacağız ve olağanüstü bir şey olmazsa iki yılda yatırım miktarını karşılamış olacağız" dedi.Törene CHP Parti Meclis (PM) Üyesi Gizem Sayar Özcan, Muğla milletvekilleri Suat Özcan, Mürsel Alban, Burak Erbay, Süleyman Girgin, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, ilçe başkanları, muhtarlar, partililer ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, -


CHP'li Torun: Muğla'da maden sahaları talan ile karşı karşıya (2)
CHP'li Torun: Muğla'da maden sahaları talan ile karşı karşıya (2)
CHP'li Torun: Muğla'da maden sahaları talan ile karşı karşıya (2)
CHP'li Torun: Muğla'da maden sahaları talan ile karşı karşıya (2)
CHP'li Torun: Muğla'da maden sahaları talan ile karşı karşıya (2)
CHP'li Torun: Muğla'da maden sahaları talan ile karşı karşıya (2)
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Torun: Muğla'da maden sahaları talan ile karşı karşıya (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Torun: Muğla'da maden sahaları talan ile karşı karşıya (2) - Son Dakika
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