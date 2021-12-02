Çin, "Boeing 737 Max" tipi uçaklara yeniden uçuş izni verdi - Son Dakika

Çin, 2018 ve 2019'daki iki ölümcül kazanın ardından uçuşları durdurulan "Boeing 737 Max" tipi uçakların yeniden kullanımına onay verdi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi, yaptığı açıklamada, uçakların, kazalara yol açan otomatik uçuş kontrol sistemindeki hatanın ilave yazılımlarla düzeltilmesinin ardından seferlere başlayabileceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, ticari uçuşların başlamasından önce Çinli pilotların sistem konusunda yeni eğitimden geçirmeleri gerektiği ifade edildi.

Çin, ABD, Avrupa, Brezilya ve Kanada'nın ardından 737 Max'lere yeniden uçuş izni veren, geniş ölçekli havacılık piyasasına sahip son ülke oldu.

ABD, Aralık 2020, Avrupa ise Ocak 2021'de, ticari uçuşların sürdürülmesine karar vermişti.

Uçuş kontrol sistemindeki hata 346 kişine hayatına mal olmuştu

Boeing'in en çok satan modeli "737 Max"in uçuş kontrol sistemindeki hata, 2018 ve 2019'da 5 ay arayla 346 insanın öldüğü iki trajik kazaya sebep olmuştu.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait Boeing "737 Max 8" tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. Kazada uçaktaki 189 kişi yaşamını yitirmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing "737 Max 8" tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Etiyopya, Türkiye, Çin, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.