Çin Dışişleri Bakanı Wang: Xi Gelişmekte Olan Ülkelerin Aklından Geçenleri Dile Getiriyor - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang: Xi Gelişmekte Olan Ülkelerin Aklından Geçenleri Dile Getiriyor

25.06.2022 11:44
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Xi Gelişmekte Olan Ülkelerin Aklından Geçenleri Dile Getiriyor

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cuma gecesi gazetecilere yaptığı açıklamalarda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, BRICS Zirvesi'nde dünya barışının sürdürülmesi ve küresel kalkınmanın güçlendirilmesine yönelik öneriler sunarak gelişmekte...

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cuma gecesi gazetecilere yaptığı açıklamalarda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, BRICS Zirvesi'nde dünya barışının sürdürülmesi ve küresel kalkınmanın güçlendirilmesine yönelik öneriler sunarak gelişmekte olan ülkelerin aklından geçenleri dile getirdiğini söyledi. Wang'ın açıklamaları Xi'nin bu yıl önümüzdeki günlerde yapılacak Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi öncesinde Çin'in ev sahipliği yaptığı en önemli diplomatik etkinliklerden biri olan BRICS'le bağlantılı bir dizi toplantıya katılmasının ardından geldi.

Xi, Beijing'de Perşembe günü 14. BRICS Zirvesi'ne ve Cuma günü Üst Düzey Küresel Kalkınma Diyaloğu'na video bağlantısı aracılığıyla ev sahipliği yaptı. Xi, Çarşamba günü BRICS İş Forumu'nun açılış törenine sanal olarak katıldı. Wang, "Hep birlikte uluslararası adaleti ayağa kaldırmak, küresel kalkınmayı yeniden canlandırmak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını desteklemek büyük öneme sahiptir" ifadelerini kullandı. Wang, BRICS Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Xi'nin, ilk olarak Nisan ayında düzenlenen Boao Asya Forumu 2022 Yıllık Konferansı'nda gündeme getirdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin ayrıntılarına değindiğini söyledi.

Wang; Cumhurbaşkanı Xi'nin, önde gelen yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler olarak BRICS ülkelerinin, bir yandan zorbalık, hegemonya ve bölünmeye karşı çıkarken eşitlik, adalet ve dayanışmayı teşvik etmek suretiyle dünya istikrarına katkıda bulunma sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini vurguladığını dile getirdi. Wang, Cumhurbaşkanı Xi'nin BRICS ülkelerinin gerçek çok taraflılığı savunması ve merkezinde Birleşmiş Milletler'in (BM) bulunduğu uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayanan uluslararası düzeni koruması gerektiğini ifade ettiği hatırlattı. Wang, Üst Düzey Küresel Kalkınma Diyaloğu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Xi'nin, kalkınmayı uluslararası gündemin önüne ve merkezine yerleştirmenin ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi konusunda bekleneni yapmanın önemli olduğunu vurguladığını söyledi.

Wang, Kuzey ve Güneyin birleşik, eşit, dengeli ve kapsayıcı bir küresel kalkınma ortaklığı kurmak üzere aynı doğrultuda çalışması gerektiğini dile getiren Xi'nin, bu süreçte hiçbir ülke ya da bireyin geride bırakılmaması gerektiğini önemle belirttiğini ifade etti. Wang, Xi'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ne desteğini sürdürmek için Çin'in pragmatik adımlar atma ve bu bağlamda küresel kalkınma işbirliğine daha fazla kaynak ayırma sözü verdiğini söyledi. Wang, BRICS ülkeleri dışında G20 dönüşümlü başkanı Endonezya, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) dönüşümlü başkanı Tayland, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dönüşümlü başkanı Kamboçya, Mısır, İran ve diğer yükselen ekonomilerin ve gelişmekte olan ülkelerin liderlerinin de diyaloğa katıldığını ve bu durumun, diyaloğun geniş temsil ve uluslararası etkisini ortaya koyduğunu ifade etti.

Wang; Xi'nin, küreselleşmenin sağlıklı kalkınmaya doğru yönlendirilmesine ve yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ekonomilerin küresel ekonomik yönetişimindeki temsil ve sözünün artırılmasına yönelik çaba gösterilmesi çağrısında bulunduğunu dile getirdi. Wang, Xi'nin önde gelen gelişmiş ekonomileri sorumlu ekonomik politikalar sürdürerek politikalarının olumsuz yayılma etkilerinden kaçınmaya ve gelişmekte olan ülkelere yönelik şiddetli şokları önlemeye çağırdığını vurguladı. Wang, dünya nüfusunun yüzde 42'sine ve küresel ekonominin yüzde 25'ine karşılık gelen BRICS ülkelerinin, önde gelen gelişmekte olan ülkelerin birlikte yükselme trendini yansıttığını ifade etti. BRICS mekanizmasının, en önemli Güney-Güney işbirliği platformu haline geldiğini söyleyen Wang, Cumhurbaşkanı Xi'nin, benzer düşüncelere sahip ortakların erken aşamada katılmalarına imkan vermek üzere BRICS üyeliğinin genişletilmesi gerektiğini dile getirdiğini hatırlattı. BRICS önde gelen beş yükselen ekonomi olan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang: Xi Gelişmekte Olan Ülkelerin Aklından Geçenleri Dile Getiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Wang: Xi Gelişmekte Olan Ülkelerin Aklından Geçenleri Dile Getiriyor - Son Dakika
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