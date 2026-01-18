Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
18.01.2026 08:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
Haber Videosu

Eskişehir'de bir baba, çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıkmasına tepki gösterdi. Marketlerde "su maymunu" adı altında satılan oyuncaktan aldığını ve merak edip açtığında içinden prezervatif çıktığını belirten şahıs "Şikayetçi olmak için emniyeti, 175'i ve bakanlığı aradım" diyerek yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Eskişehir'de yaşayan bir baba, marketlerde "su maymunu" adıyla satılan bir oyuncaktan satın aldı. Oyuncağı merak ederek açan baba, ürünün içinden prezervatif çıktığını fark etti. Duruma tepki gösteren baba, yaşadıklarını sosyal çevresiyle paylaştı.

"YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUM"

Çocuğuna alınan bir oyuncaktan bu tür bir ürün çıkmasının kabul edilemez olduğunu belirten baba, şikâyetçi olmak için emniyet birimlerini, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı ve ilgili bakanlığı aradığını söyledi. Baba, yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlatmasını ve gerekli adımların atılmasını istedi.

DENETİM ÇAĞRISI

Olayın ardından oyuncakların satış ve denetim süreçlerine dikkat çeken baba, özellikle çocuklara yönelik ürünlerde daha sıkı kontroller yapılması gerektiğini vurguladı.

Sağlık, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da yeniden sahneye çıktı Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Rusya saldırmıştı İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar Rusya saldırmıştı! İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

07:01
Suriye ordusu, YPGSDG işgali atındaki Tabka’da kontrolü sağladı
Suriye ordusu, YPG/SDG işgali atındaki Tabka'da kontrolü sağladı
06:02
ABD’den Suriye’de operasyon Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
05:16
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308’e yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi
01:21
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Anne de baba da 17 yaşında
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında
23:23
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi
23:05
Okan Buruk’tan hakeme sert tepki
Okan Buruk'tan hakeme sert tepki
22:31
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump’ı kışkırtmayın
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump'ı kışkırtmayın
21:05
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump’ın sağ koluna koştu
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump'ın sağ koluna koştu
20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 08:24:53. #7.11#
SON DAKİKA: Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.