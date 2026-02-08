Çocuk Suçları İçin Yasal Düzenleme Geliyor - Son Dakika
Çocuk Suçları İçin Yasal Düzenleme Geliyor

08.02.2026 17:00
Adalet Bakanı Tunç, çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasaların gerekliliğini vurguladı.

KADIKÖY'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefatının 1'inci yılı nedeniyle Sultanahmet Camii'nde yapılan mevlit programı çıkışında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Çocukların suça karışması durumunda, kasten öldürme suçlarında suçun işleniş şekli, çocuğun suç işleme eğilimi, geçmişteki suç kaydı, sabıka kaydı durumları, kastın yoğunluğu gibi hususlar göz önünde bulundurularak hem dosya bazında, hem olay bazında hakimlere bir takdir yetkisi verilebilmesinin olması gerektiği düşüncesiyle bir taslak çalışmasında bulunmuştuk. Meclis grubumuza bunu intikal ettirdik. Meclis grubumuz bunu değerlendirdi ve bu değerlendirme sonrasında diğer siyasi partilerle de görüşüldü. Diğer siyasi partilerle varılan Meclis'te bütün siyasi parti gruplarıyla bir mutabakata varıldı. Özellikle çocukları suça sürükleyen nedenlerin belirlenmesi, bu nedenlerin ortadan kaldırılması ve alınması gereken tedbirler gerek cezalandırma gerekse önleyici tedbirler bakımından etraflıca bir araştırma yapılması ve sonucuna göre bir kanun değişikliği gerekirtiği düşüncesi meclisimizde hasıl oldu. Şu anda İstanbul Milletvekilimiz Tuğba Turgut başkanlığında komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun çalışmaları bittikten sonra oluşacak rapora göre meclisimizde bu yasal düzenlemeler gündeme gelecektir" dedi.

Kadıköy'de 24 Ocak'ta salı pazarında uğradığı bıçaklı saldırının ardından yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle Sultanahmet Camii'nde mevlit okutuldu. Mevlid programına Minguzi ailesi ve sevenleri ile birlikte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı. Sultanahmet Camii'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün Sultanahmet Camii'nde Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefatının yıl dönümünde bir Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim tilaveti düzenlendi, dualar ettik. Ailesiyle de beraberdik burada. Yıl dönümü vesilesiyle onu bir kez daha rahmetle andık. Allah rahmet eylesin, ailesine tekrar sabır diliyorum. Dün de yine Atlas evladımızın ailesini ziyaret ederek onlara da taziye dileklerimizde bulunmuştuk ve onun da soruşturma süreciyle ilgili konularla ilgili aileyi bilgilendirdik. Özellikle gerek Mattia Ahmet Minguzzi evladımız, gerek Atlas evladımızın canice katledilmesi milletçe hepimizi derinden yaraladı. Buradan isimlerini sayamadığımız bu şekilde hunharca katledilen başka çocuklarımız da var, hepsinin ailelerine sabır diliyoruz. Çocukların bu şekilde birbirlerine karşı suç işlemeleri ya da çocukların büyüklere karşı suç işlemeleri, suça sürüklenen çocuklar konusunu ülkenin gündemine getirmiş oldu. Burada özellikle çocukların, 18 yaşından küçüklerin cezalandırılmasıyla ilgili hususlar Türk Ceza Kanunumuzun 31. maddesinde düzenlenmiş olan hususlar. Bununla ilgili olarak uzun yıllardan beri Türkiye'nin uygulaması üç kademeden müteşekkil: 12 yaşından öncekilerin ceza sorumluluğu yok. Orada çocuklara özgü tedbirler uygulanıyor. 12 ile 15 yaş grubunda indirim söz konusu 1/2 şeklinde. 15 ile 18 yaş grubunda da 3'te 1 indirim söz konusu. Kasten öldürme suçlarında, ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet suçlarında da ağırlaştırılmış müebbet karşılığında 24 yıla kadar 15-18 yaş grubu için; 12-15 yaş grubu için de 15 yıla kadar ceza verilebiliyor. Kanunumuz böyle" dedi.

'KANUN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİR DÜŞÜNCESİ HASIL OLDU MECLİSİMİZDE'

Bakan Tunç, "Diğer ülke uygulamalarına baktığımız zaman da benzer uygulamalar var. Bazı ülkelerde ceza sorumluluğu 15 yaşın altında yok, bazı ülkelerde 14, bazılarında 13; bizde 2005'ten bu yana 12 olarak uygulanıyor. Geldiğimiz noktada, özellikle çocukların bu suçlara iştirak etmemesi anlamında hem caydırıcılığı sağlamak hem de mevzuatımızda yeniden bir değerlendirme yapma ihtiyacı; kamuoyunun hassasiyeti ve caydırıcılık anlamında bir ihtiyaç olduğu da açık.Adalet Bakanlığı olarak bu anlamda biz meclis grubumuza bir taslak üzerinde çalışmıştı. Şunu dedik o taslak düzenlemede: Özellikle bu yaş grubuyla ilgili çocukların suça karışması durumunda, kasten öldürme suçlarında suçun işleniş şekli, çocuğun suç işleme eğilimi, geçmişteki suç kaydı, sabıka kaydı durumları, kastın yoğunluğu gibi hususlar göz önünde bulundurularak her dosya bazında, her olay bazında hakimlere bir takdir yetkisi verilebilmesinin olması gerektiği düşüncesiyle bir taslak çalışmasında bulunmuştuk. Meclis grubumuza bunu intikal ettirdik. Meclis grubumuz bunu değerlendirdi ve bu değerlendirme sonrasında diğer siyasi partilerle de görüşüldü. Diğer siyasi partilerle varılan Meclis'te bütün siyasi parti gruplarıyla bir mutabakata varıldı. Özellikle çocukları suça sürükleyen nedenlerin belirlenmesi, bu nedenlerin ortadan kaldırılması ve alınması gereken tedbirler gerek cezalandırma gerek önleyici tedbirler bakımından etraflıca bir araştırma yapılması ve sonucuna göre bir kanun değişikliği gerekir düşüncesi hasıl oldu Meclisimizde. Şu anda İstanbul Milletvekilimiz Tuğba Turgut başkanlığında bu komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun çalışmaları bittikten sonra oluşacak rapora göre meclisimizde bu yasal düzenlemeler gündeme gelecektir" dedi.

'12-15 YAŞ GRUBUNDA SUÇU İŞLEYEN VE SORUŞTURMAYI DA BİZ TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "11. Yargı Paketi'nde bu anlamda yasalaşan bir madde var; bu da çocukların örgüt suçları kapsamında kullanılması durumunda örgüt yöneticilerine ve örgüt üyelerine, çocukları suçta kullananlara verilecek cezaların yarı oranında artırılmasıyla ilgili düzenleme 11. Yargı Paketi'nde yasalaştı. Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesindeki ceza süreleriyle ilgili olarak düzenleme komisyon çalışmalarından sonra gerçekleştirilecek. Her iki evladımızın ve diğer çocuklarla ilgili davalar, süreçler devam ediyor. Ülke genelinde isimlerini buradan sayamadığımız bazı soruşturma ve davalar da var. Atlas Çağlayan'ın dün ailesiyle de görüştüm. Atlas'ın soruşturması Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam ediyor. Orada 12-15 yaş grubunda suçu işleyen ve soruşturmayı da biz titizlikle takip ediyoruz. ve sosyal medya üzerinden Çağlayan ailesini tehdit edenlerle ilgili de soruşturma açıldı ve 4 kişi tespit edildi ve tutuklandılar. Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi sosyal medya üzerinden tehdit edilmişti, hakaret edilmişti. Onlarla ilgili tespit edilen kişiler hakkında da soruşturmalar açıldı ve onlar da tutuklandılar ve gerekli cezai yaptırımlara da tabi tutuldular. Aileyi tehdit eden, suçu ve suçluyu övme ve hakaret suçlarından 3 kişi, mezarı tahrip eden de 1 kişi 5 yıla kadar cezalarla cezalandırıldılar" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZI KORUMAMIZ LAZIM'

Bakan Tunç, "Buradaki bizim hassasiyetimiz son derece büyük. Cumhurbaşkanımızın özellikle kabine toplantılarında ve kabine sonrası yaptığı açıklamalardan da gördüğünüz üzere bu konudaki kararlılığımız tam. Çocuklarımızı korumamız lazım. Özellikle çocukları hem sosyal medyanın etkilerinden hem de onların suça bulaşmaması anlamında gerekli tedbirlerin gerek aileler, gerek devletimizin ilgili kurumları tarafından hassasiyetle alınması lazım. Çocukların korunmasıyla ilgili olarak elbette ki bütün dünyada bu önemli bir sorun, geldiğimiz noktada. Türkiye'de özellikle Çocuk Koruma Kanunu 2005 yılında yürürlüğe girmişti. Anayasamızda çocukların korunmasıyla ilgili, çocukların istismarının önlenmesiyle ilgili anayasal düzenlemeler hayata geçirildi. Anayasal ve yasal düzenlemelerin özellikle uygulamaya yansıtılması noktasındaki gerekli hassasiyetimizi de devam ettiriyoruz. Soruşturmaları yakından takip ediyoruz. Bir kez daha gerek Ahmet Minguzzi evladımıza, gerek Atlas Çağlayan evladımıza ve bu şekilde hunharca katledilen çocuklarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerin acısı büyük, annelerinin acısı gerçekten tarif edilemez. Bir evladını kaybetmiş bir annenin ne derse yeridir. O nedenle özellikle onların hassasiyetini elbette ki saygıyla karşılıyoruz ama o hassasiyete uygun tedbirlerin alınması ve kanunların yapılması ve gerekli çalışmaların yapılması konusundaki hassasiyetimizi de koruyoruz" diye konuştu.

'ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIĞINDA, GEREKLİ YASAL DÜZENLEMELER GÜNDEME GELECEK'

Bakan Tunç, "Üzerinden bir yıl geçti Ahmet evladımızın vefatından. Birinci yıl dönümünde aileyi yalnız bırakmayalım dedik. Aileyle sürekli irtibat halinde olduk ve bugün de mevlit programına bizleri davet ettiler. Dualar ettik, Kur'an tilavetlerini dinledik, hep beraber dualar ettik. Rabbim bir daha ailelerimize, annelerimize böyle acılar yaşatmasın. Bu konuda her zaman Minguzzi ailesinin yanında olduğumuzu ve diğer çocuklarını kaybeden diğer ailelerimizin de yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetini siz yakından takip ediyorsunuz. Aileyi daha olayın başında kabul etmişti ve görüşmüştü ve bu konudaki talimatlarını almıştık. ve bu konudaki süreç de Meclis'te bu çalışmalar tamamlandığında, komisyon çalışmalarının ışığında gerekli yasal düzenlemeler gündeme gelecektir. Ben tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Bir kez daha aileye, milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim sabır versin. Bizler de inşallah bu noktada ailenin her zaman yanında ve bundan sonraki özellikle olayların önlenmesi konusundaki çabalar noktasındaki kendilerinin özellikle yasal düzenlemeler noktasındaki kendilerinin hem talepleri, hassasiyetleri oldu. Bu konudaki Meclis'te yapılan çalışmaları da kendilerine aktardık ve bu konuları hep beraber takip edeceğiz. Bir kez daha Ahmet yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Atlas yavrumuza ve diğer çocuklarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, annelerine, babalarına da sabır diliyorum" dedi.

'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'

Yasemin Minguzzi, "Bugün 8 Şubat, benim için çok zor bir gün. Çünkü aslında tam bu saatlerde Ahmet'in beyin ölümünün gerçekleştiği haberini doktordan aldığım dakikalar diyebilirim. Bir anne olarak tabii çok zor, çok yıkıcı, gidişi çok ağır oldu. Sonrasında biliyorsunuz mücadelemize hep devam ettik. Yaklaşık şu an bir yıl oldu. Çocuklarımız için savaştık. Umarım bu adalet gecikmez artık çünkü biraz aslında Atlas'tan da sonra tabii ki de tuz biber oldu. Sadece Atlas değil, bir sürü evladımızı kaybettik ve kaybetmeye de devam ediyoruz. Acıyla beraber öfkem artıyor. Her zaman söylüyorum, bu işin peşini bırakmayacağım. Ayrıca biliyorsunuz ki iki tane beraat var. Onlar mutlaka içeri girmeli, bunu kabul etmiyoruz. Bu bir iştiraktir, bunu bütün dünya artık kabullendi. İnşallah güzel şeyler olacak. Ben inanıyorum, Adalet Bakanımızla da bunu konuştuk, sözünü verdi. Daha önce de biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızla da görüşmüştük. Sözü aldım onlardan. Ben onlara topu attım, sıra onlarda diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Mattia Ahmet Minguzzi, Yılmaz Tunç, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Çocuk, Son Dakika

