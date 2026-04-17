Çocukları suça iten gerçekler! Kritik başlıkları DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen tek tek açıkladı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları sonrası değerlendirmelerde bulunan Elif Esen, çocukların suça yönelmesinde temel faktörlerin ihmal edildiğini belirtti. Eğitim sistemi, aile yapısı ve sosyal çevre arasındaki kopukluğa dikkat çeken Esen, çözümün kurumlar arası iş birliğinden geçtiğini ifade etti.

Türkiye’yi sarsan okul saldırıları, çocuk ve gençlerin suça sürüklenme nedenlerini yeniden gündeme taşıdı. DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen, Haberler.com’da yaptığı açıklamalarda, sorunun yalnızca bireysel değil sistemsel olduğunu belirterek çözüm önerilerini sıraladı.

“SORUNUN TEMELİNDE AİLE, OKUL VE SOSYAL ÇEVRE VAR”

Esen, çocukların suça sürüklenmesinin arkasında çok boyutlu nedenler olduğunu belirterek, “Suça sürüklenen çocukların kök sebeplerinin başında aile, okul ve sosyal çevre geliyor” dedi. Bu üç alanın birlikte ele alınmaması durumunda kalıcı çözüm üretilemeyeceğini vurguladı.

“ÇOCUKLAR İÇİN SOSYAL ALANLAR ŞART”

Çocukların sağlıklı gelişimi için sosyal imkanların önemine değinen Esen, “Çocukların oynayabileceği, spor yapabileceği, etkinliklere katılabileceği alanların oluşturulması çok önemli” ifadelerini kullandı. Bu eksikliğin çocukları farklı risklere açık hale getirdiğini belirtti.

“OKULLARDA REHBERLİK VE DENETİM YETERSİZ”

Eğitim sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Esen, “Okulda sorumluluklarını yerine getiremeyen bir eğitim kadrosu var” dedi. Okullarda etkin bir psikolojik danışmanlık sisteminin bulunması gerektiğini vurgulayan Esen, mevcut yapının yetersiz kaldığını ifade etti.

“KURUMLAR ARASI EŞ ZAMANLI TAKİP GEREKİYOR”

Risk altındaki çocukların yalnız bırakılmaması gerektiğini belirten Esen, “Rahatsızlığı olan çocuk, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından eş zamanlı takip edilmeli” dedi. Ayrıca okul, aile ve devlet kurumları arasında güçlü bir koordinasyonun şart olduğunu dile getirdi.

“OKULLARDA GÜVENLİK ZAFİYETİ VAR”

Okullardaki güvenlik önlemlerine de değinen Esen, “Okullardan güvenlik elemanlarının çekilmesi okulları başıboş bıraktı” sözleriyle dikkat çekti. Rehberlik kadrolarının artırılması gerektiğini belirten Esen, meslek liselerinin güçlendirilmesinin de risk altındaki çocuklar için önemli bir adım olacağını ifade etti.