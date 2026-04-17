Çocukları suça iten gerçekler! Kritik başlıkları DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen tek tek açıkladı

17.04.2026 14:46
Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından gözler çocukları suça sürükleyen nedenlere çevrildi. DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen, Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu olarak aile, okul ve sosyal çevrenin birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları sonrası değerlendirmelerde bulunan Elif Esen, çocukların suça yönelmesinde temel faktörlerin ihmal edildiğini belirtti. Eğitim sistemi, aile yapısı ve sosyal çevre arasındaki kopukluğa dikkat çeken Esen, çözümün kurumlar arası iş birliğinden geçtiğini ifade etti.

Türkiye’yi sarsan okul saldırıları, çocuk ve gençlerin suça sürüklenme nedenlerini yeniden gündeme taşıdı. DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen, Haberler.com’da yaptığı açıklamalarda, sorunun yalnızca bireysel değil sistemsel olduğunu belirterek çözüm önerilerini sıraladı.

“SORUNUN TEMELİNDE AİLE, OKUL VE SOSYAL ÇEVRE VAR”

Esen, çocukların suça sürüklenmesinin arkasında çok boyutlu nedenler olduğunu belirterek, “Suça sürüklenen çocukların kök sebeplerinin başında aile, okul ve sosyal çevre geliyor” dedi. Bu üç alanın birlikte ele alınmaması durumunda kalıcı çözüm üretilemeyeceğini vurguladı.

“ÇOCUKLAR İÇİN SOSYAL ALANLAR ŞART”

Çocukların sağlıklı gelişimi için sosyal imkanların önemine değinen Esen, “Çocukların oynayabileceği, spor yapabileceği, etkinliklere katılabileceği alanların oluşturulması çok önemli” ifadelerini kullandı. Bu eksikliğin çocukları farklı risklere açık hale getirdiğini belirtti.

“OKULLARDA REHBERLİK VE DENETİM YETERSİZ”

Eğitim sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Esen, “Okulda sorumluluklarını yerine getiremeyen bir eğitim kadrosu var” dedi. Okullarda etkin bir psikolojik danışmanlık sisteminin bulunması gerektiğini vurgulayan Esen, mevcut yapının yetersiz kaldığını ifade etti.

“KURUMLAR ARASI EŞ ZAMANLI TAKİP GEREKİYOR”

Risk altındaki çocukların yalnız bırakılmaması gerektiğini belirten Esen, “Rahatsızlığı olan çocuk, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından eş zamanlı takip edilmeli” dedi. Ayrıca okul, aile ve devlet kurumları arasında güçlü bir koordinasyonun şart olduğunu dile getirdi.

“OKULLARDA GÜVENLİK ZAFİYETİ VAR”

Okullardaki güvenlik önlemlerine de değinen Esen, “Okullardan güvenlik elemanlarının çekilmesi okulları başıboş bıraktı” sözleriyle dikkat çekti. Rehberlik kadrolarının artırılması gerektiğini belirten Esen, meslek liselerinin güçlendirilmesinin de risk altındaki çocuklar için önemli bir adım olacağını ifade etti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
Futbol dünyası yasta: Arsenal’ın efsane kalecisi Alex Manninger hayatını kaybetti Futbol dünyası yasta: Arsenal’ın efsane kalecisi Alex Manninger hayatını kaybetti
Maraş’taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş Maraş'taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti
Küba ABD saldırısına karşı uyardı Küba ABD saldırısına karşı uyardı
22 katlı hastanede can pazarı Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü 22 katlı hastanede can pazarı! Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM’ye ceset torbası yetişmez İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM'ye ceset torbası yetişmez

15:07
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
14:42
İzzet Ulvi Yönter, X hesabını kapattı Son paylaşımı dikkat çekmişti
İzzet Ulvi Yönter, X hesabını kapattı! Son paylaşımı dikkat çekmişti
14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
13:23
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
12:36
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
12:19
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman’ın ölümü şüpheli bulundu
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu
