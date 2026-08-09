Çocukların sütünü hesaba ekleyen işletmeye 51 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Çocukların sütünü hesaba ekleyen işletmeye 51 bin TL ceza kesildi

Çocukların sütünü hesaba ekleyen işletmeye 51 bin TL ceza kesildi
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Çocuklar için dışarıdan getirilen 4 adet muzlu sütün işletme tarafından “dışarıdan ürün getirme yasağı” gerekçesiyle hesaba eklenmesi üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Üsküdar Çengelköy’deki işletmede yapılan denetimde, sipariş edilmeyen ürünlerin ücretlendirildiği tespit edilirken, farklı fiyat listeleri arasında da uyumsuzluk belirlendi. İşletmeye toplam 51 bin 649 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul’un Üsküdar ilçesi Çengelköy’de bir işletmede, çocuklar için dışarıdan getirilen 4 adet muzlu sütün “dışarıdan ürün getirme yasağı” gerekçesiyle hesaba eklenerek ücretlendirilmesi üzerine denetim gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı ekiplerinin incelemesinde işletmeye toplam 51 bin 649 TL idari para cezası uygulandı.

4 MUZLU SÜT HESABA EKLENDİ

Sosyal medyaya yansıyan tüketici şikâyetinin ardından İstanbul İl Müdürlüğü denetim ekipleri, Üsküdar Çengelköy’de faaliyet gösteren işletmede inceleme yaptı.

Denetimde, tüketici tarafından sipariş edilmeyen ve masaya servis edilmeyen 4 adet muzlu sütün, işletmenin “dışarıdan ürün getirme yasağı” uygulaması gerekçe gösterilerek adisyona eklendiği ve ücretlendirildiği tespit edildi.

Söz konusu uygulamanın, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yer alan “sipariş edilmeyen mal veya hizmetler” hükmüne aykırı olduğu belirlendi. Bunun üzerine işletmeye 15 bin 892 TL idari para cezası kesildi.

9 ÜRÜNDE FİYAT UYUMSUZLUĞU

Denetim sırasında işletmede kullanılan masa menüleri ile iş yeri girişinde bulunan fiyat listeleri de karşılaştırıldı.

Yapılan incelemede 9 üründe fiyat listeleri arasında uyumsuzluk tespit edildi. Mevzuata aykırılık nedeniyle işletmeye bu kapsamda da 35 bin 757 TL idari para cezası uygulandı.

Böylece işletmeye, tespit edilen iki ayrı aykırılık nedeniyle toplam 51 bin 649 TL idari para cezası kesilmiş oldu.

Çocukların sütünü hesaba ekleyen işletmeye 51 bin TL ceza kesildi

İÇECEKLERİN ALIŞ-SATIŞ FATURALARI İNCELENECEK

Denetimde ayrıca içecek grubunda satışa sunulan 2 ürüne ilişkin son 3 aylık alış ve satış faturalarının ibraz edilmesi istendi.

İşletmeye faturaları sunması için 7 gün süre verilirken, belgelerin incelenmesinin ardından gerekli değerlendirmenin Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacağı bildirildi.

“VATANDAŞIMIZIN HAKKI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA GEREKEN YAPILIR”

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medyaya yansıyan şikâyetin ardından Çengelköy’de gerekli denetimin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Çocukların sütünü hesaba ekleyen işletmeye 51 bin TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bir çocuğun tükettiği süt üzerinden dahi haksız bir bedel çıkarılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Kaplan, açıklamasında, “Bir çocuğun sütü üzerinden dahi haksız bir bedel çıkarılmasına gönlümüz de, yasalarımız da razı gelmez” ifadelerini kullanarak gereken işlemlerin yapıldığını belirtti.

Kaplan ayrıca vatandaşların CİMER başvurularının önemine dikkat çekerek, tüketici şikâyetlerinin denetim süreçlerinin başlatılmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı ise tüketici haklarının korunması, fahiş fiyat ve haksız ticari uygulamalarla mücadele kapsamında denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, Mahmut Gürcan, Bekir Kaplan, Çengelköy, İstanbul, Üsküdar, Yaşam, Ceza, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Çocukların sütünü hesaba ekleyen işletmeye 51 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Apple User Apple User:
    2 tabak patates tavaya 600?, 5 bardak limonataya 650?, çıtır tavuğa 500? verip üzerine de keyif kahvesini 300?’ye içmişsin bu mu şimdi tek sorun? 1 4 Yanıtla
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Isletmenin yarim günlük kazanci onun sonuna iki sifir ekledinmi ozaman akillanir ama calisanlara yazik. 4 0 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    kulağınıda çekseydiniz bidaha yapmayın oğlum diye 3 1 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    şlak 1 0 Yanıtla
  • embedse@gmail.com [email protected]:
    bence çok az. şimdiye kadar şikayet etmeyenlerden aldıkları çok daha fazladır... 0 0 Yanıtla
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