Erdoğan, Adıyamanlılara teşekkür etti ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı - Son Dakika
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Erdoğan, Adıyamanlılara teşekkür etti ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, Adıyamanlılara yüksek oy oranı için teşekkür etti ve ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu. Erdoğan, Adıyaman'ın güvenini boşa çıkarmayacaklarını belirtti ve belediyecilikte rakiplerinin olmadığını vurguladı.

08.02.2024 16:02  Güncelleme: 16:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısına katıldı. Erdoğan, "Terör elebaşlarının tüm güçleriyle asıldığı bu kritik seçimlerde Adıyamanlı kardeşlerimiz geleceklerine sahip çıktı." ifadeleriyle seçimlerde AK Parti'ye yüksek oy oranı çıkartan Adıyamanlılara teşekkür etti. Erdoğan, ilçe belediye başkan adaylarını da duyurdu.

Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nin ardından Yenimahalle Spor Salonu'nda AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Yerel seçimlere dair mesajlar verdi.

"ADIYAMAN'IN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ"

Erdoğan, "Adıyaman'ın bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız. Adıyaman bizleri bağrına bastı. Şahsıma destek veren Adıyaman'a en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Terör elebaşlarının tüm güçleriyle asıldığı bu kritik seçimlerde Adıyamanlı kardeşlerimiz geleceklerine sahip çıktı. ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

"BELEDİYECİLİKTE BİZİMLE YARIŞABİLECEK YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyecilik faaliyetlerinde rakiplerinin olmadığının altını çizerek, "Genel seçimlerde elde ettiğimiz avantajla mahalli idareler seçimlerinde zafer elde edeceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak planlarımızı çoktan yaptık. Hangi ilin hangi sorunları var tespit ederek plan ve projelerimizi belirledik. Seçim beyannamemizi kamuoyumuzla paylaştık. Sadece sorunlara odaklanarak değil, vizyoner projelerle milletimizin huzuruna çıktık. Belediyecilikte Cumhur İttifakı ile yarışabilecek hiçbir babayiğit yoktur. Hizmet ve eser siyasetinde bizimle aşık atabilecek çıkmadı. Rakiplerimizin çapsızlığından güç devşirenlerden olmadık." dedi.

Erdoğan, konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarını kamuoyuna ilan etti.

AK PARTİ ADIYAMAN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Erdoğan, Adıyamanlılara teşekkür etti ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

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    Yorumlar (1)

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