Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes Kulübünün yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

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