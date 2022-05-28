Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

28.05.2022 20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle günübirlik ziyaret gerçekleştirdiği Azerbaycan'dan özel uçak "TUR" ile saat 23.30'da İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle günübirlik ziyaret gerçekleştirdiği Azerbaycan'dan özel uçak "TUR" ile saat 23.30'da İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala ve Ömer İleri, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Şamil Ayrım ve Mihrimah Belma Satır ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de aynı uçakla yurda döndü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Kaynak: AA

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