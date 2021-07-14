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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizmden ticarete, yatırımdan tarıma uzanan geniş bir yelpazede Batı Karadeniz Bölgesi'ni çok farklı bir seviyeye taşıyacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizmden ticarete, yatırımdan tarıma uzanan geniş bir yelpazede Batı Karadeniz Bölgesi'ni çok farklı bir seviyeye taşıyacaklarını bildirdi.

Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Konuşmasına, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ın tüm ilçelerinde yaşayanlara Ankara'dan sevgilerini göndererek başlayan Erdoğan, canlı bağlantıyla da olsa beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açılışı yapılan Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yolu, Çakraz-Karaman Köyü kesiminin şehirlere hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Bu yolun güzergahı Fatih Sultan Mehmet'in 'çeşmi cihan' yani dünyanın gözbebeği olarak tarif ettiği bir coğrafyadan geçiyor. Amasra'nın merkezinde yer aldığı bu bölge, tarihi dokusu ve tabii güzellikleri ile batı Karadeniz'in en nadide yerleri arasında bulunuyor." diye konuştu.

Son yıllarda Türkiye'nin turizm alanında yakaladığı ivmeye bağlı olarak bölgenin yurt iç ve yurt dışından ciddi sayıda turist çekmeye başladığını ancak bölgenin zorlu coğrafi şartlarının, turizm ve diğer alanlardaki potansiyelinin tam manası ile hayata geçmesine engel teşkil ettiğini belirten Erdoğan, özellikle ulaşım konusunda buralarda yaşayanların ve bu güzergahı kullanan yolcuların sıkıntılarla karşılaştığını anlattı.

Erdoğan, bu sorunu çözmek amacıyla doğu-batı yönünde ulaşımı sağlayan Bartın ile Amasra'yı, Kurucaşile ve Cide'ye bağlayan 90 kilometre uzunluğundaki yolu 75 kilometreye düşürecek şekilde yeniden projelendirdiklerini belirten Erdoğan, "Peyder pey hizmete açtığımız bu yolun Çakraz-Karaman Köyü arasında kalan 11,8 kilometrelik kesimini bugün hizmete sunuyoruz. Böylece güzergahın 37,6 kilometrelik kesimi bölünmüş yol, 4,5 kilometrelik Amasra bağlantısını ise tek yol standardında tamamlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılan kesimler de 968 metrelik Çakraz Tüneli'nin yanı sıra 1529 metrelik Cumayanı Tüneli ve 2 bin 316 metrelik Dizlermezeci Meydan tünellerinin de bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, bu güzergahta 267 metrelik Cumayanı Viyadüğü ile 320 metrelik 6 adet çift köprünün de inşa edildiğini söyledi.

"Seyahat süresini 15 dakika düşürdük"

Proje kapsamında Akkonak, Kalaycı, Cumayanı ve Meydan olmak üzere toplam 4 kavşağın yapımını da tamamladıklarını bildiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dağlık ve gerçekten sıkıntılı bir bölgede yer alan yollarımızı, tünel ve viyadüklerle çok daha geniş, rahat ve emniyetli hale getirdik. Bu yol projemizle 14,9 kilometre olan güzergahı 11,8 kilometreye indirerek 3,1 kilometre kısalttık. Bu şekilde seyahat süresini de 15 dakika düşürdük. Hizmete alınan kesimin burada yaşayan kardeşlerimiz başta olmak üzere milletimize, zamandan 9,1 milyon lira ve akaryakıttan 1,7 milyon lira olmak üzere toplam da 10,8 milyon lira tasarruf sağlayacağına inanıyoruz. Bartın-Amasra- Kurucaşile-Cide yolunun tamamının hizmete girmesi ile de yol mesafesini 15 kilometre kısaltmış olacağız. Böylece turizmden ticarete, yatırımdan tarıma uzanan geniş bir yelpazede Batı Karadeniz Bölgemizi çok farklı bir seviyeye taşıyacağız. Toplam yatırım bedeli yaklaşık 1,5 milyar olan Çakraz-Karaman köyü yolunun bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum."

Erdoğan, eserin inşasında emeği geçen başta Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere tüm kurumları, yüklenici firmaları ile işçisinden mühendisine herkesi tebrik ederek "Ülkemizin ve milletimizin hak ettiği yere ulaşması için çaba harcayan, yatırım yapan, emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

"Biz geleceğe dair büyük hayalleri ve hedefleri olan bir devletiz"

Türk milletinin şanlı tarihi, medeniyeti ve değerleriyle büyük bir millet olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz aynı zamanda geleceğe dair büyük hayalleri ve hedefleri olan bir devletiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 senesine her bakımdan daha güçlü, daha üretken, daha müreffeh bir şekilde girmek istiyoruz. Bununla da yetinmiyor 2023 hedeflerimizin rehberliğinde 2053 ve 2071 vizyonlarımızın altyapısını kuruyoruz. Ülkemizin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesine, ulaşım yatırımlarımızın çok büyük rolü olduğunu ifade etmek isterim." dedi.

Erdoğan, 2023 hedefleri ile 2053 ve 2071 vizyonlarında ulaşıma büyük önem verdiklerine işaret ederek "Ulaşım projelerimizi planlarken ve hayata geçirirken, sadece bugünün problemlerine neşter atmakla kalmıyor aynı zamanda ülkemizin geleceğini garanti altına alacak bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Göreve geldiğimizde patates deposu yapılması tartışılan, tam 10 hükümet ve 17 bakan eskiten Bolu Tüneli'ni adeta rekor sürede, bir amaçla hizmete açtık." dedi.

Erdoğan, asrın projesi Marmaray'ı ve Avrasya Tüneli'ni devreye alarak Asya ve Avrupa'yı denizin altından iki kez buluşturduklarına da dikkati çekerek "Bu yatırımlara Osmangazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Nissibi Köprüsü'nü, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni, Erkenek, Cankurtaran, Sabuncubeli ve Ovit tünellerini ve daha pek çok eseri ekledik. Yine İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu inşa ederek 84 milyonun istifadesine sunduk. Ankara Lojistik Üssü'nü, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nı, Kars-Tiflis-Bakü İpek Demiryolu Projesi'ni, Ankara Etimesgut Yüksek Hızlı Tren Garı'nı, Konya Selçuklu Yüksek Hızlı Tren Garı'nın hizmete aldık." bilgisini verdi.

Erdoğan, havalimanı sayısını da 26'dan alıp 30 ilave ile 56'ya çıkardıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tüm bunları da muhalefetin engellemelerine rağmen hayata geçirdik. Vatan Caddesi'ne 'Buraya uçak mı indireceksiniz?' diye karşı çıkanlar, GAP Projesi'ni 'Milletin hakkını yiyecekler' diye eleştirenler, Keban Barajı için 'Kurbağalara göl yapıyorsunuz.' diyenler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü buradan 'Mutlu azınlık geçecek.' diye yaftalayanlar, rahmetli Özal'ın inşa ettiği ikinci köprüyü engellemek için her yola başvuranlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'na, 'Uçağın inmediği yere havalimanı mı yapılır.' diyerek güya dalga geçenler, işte bu zihniyetin günümüzdeki temsilcileri geride bıraktığımız 19 yıllık dönemde bizim de karşımızdaydı. Kimi zaman mahkemeler yoluyla kimi zaman yalan furyasıyla kimi zaman da sokak olaylarıyla ülkemize çağ atlatacak her projemizi sabote etmeye kalktılar. 'Hayır'dan başka laf, kargadan başka kuş bilmeyen bu kifayetsizlerin bugün de Kanal İstanbul Projesi'ne aynı saiklerle karşı çıktığını görüyoruz. Müjdesini 11 yıl önce milletimizle paylaştığımız, ciddi hazırlık yaptığımız, emek verdiğimiz, bilim insanlarının katkısını alarak tekemmül ettirdiğimiz bu vizyon projesini boğmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama biz bunlara aldırmıyor, çapsızların irademizi kırmasına müsaade etmeden doğru bildiğimiz yolda ilerlemeyi sürdürüyoruz."

Bu ülkeye ve millete sevdalı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Biz her akşam yastığa başımızı koyduğumuzda 'Bugün halk için, hak için ne yaptık, ne yapıyoruz' diye kendimizi sigaya çekiyoruz. Biz merhum Neşet Ertaş'ın o güzel ifadesiyle aşkınan çalışanın yorulmayacağına inanıyoruz. Biz sebat ettiği zaman Türkiye ve Türk milletinin neleri başarabileceğini gayet iyi biliyoruz. Allah ömür, milletimiz de destek verdikçe ülkemize aşkla, şevkle hizmet etmeye devam edeceğiz, tıpkı son 19 yıldır olduğu gibi eserlerimizle, köprüler, hastaneler, yollar, tünellerle ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, bugün açılışı yapılan yolu hizmet ve eser siyasetlerinin en son nişanelerinden biri olarak gördüklerini belirterek Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide devlet yolunun Çakraz-Karaman köyü kesiminin hayırlı olmasını diledi.

Açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti milletvekilleri Metin Çelik ve Hakkı Köylü ile Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu da katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Batı Karadeniz, Kurucaşile, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması - Son Dakika


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