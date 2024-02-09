Şanlıurfa'da deprem konutları teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na kalıcı eserlerinden dolayı teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun muhteşem bir eser yaptığını belirterek "Geçtiğimiz günler içerisinde Gaziantep'te Şahinbey'de Şahinbey Millet Camii ve Külliye'nin açılışını yaptık. Leyle-i Miraç'ta, izleme fırsatınız olduysa oradan naklen yayın yapıldı. Muhteşem bir eseri Şahinbey Belediyemiz meydana getirdi. Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Böyle muazzam bir eseri kısa zamanda Şahinbey'e kazandırmış olması bizim iftihar vesilemiz." diye konuştu.
Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşa hizmet için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize söylediği belediyecilik anlayışı ile vatandaşımıza efendi olmak için değil hizmetkar olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Hafta sonu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımlarıyla Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nin açılışlarını gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız sağ olsun yaptığımız eserleri destekleyerek övgüde bulundu. Bizde kendisinin övgüsüne layık olmak için yeni dönemde de şehrimize ve ilçemize yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.
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Son Dakika › Belediye › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şahinbey Belediyesi'nin Hizmetlerine Övgü - Son Dakika
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