Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Sarayburnu Camisinin suyu 42 kilometre uzaktaki yayladan geliyor - Son Dakika

GİRESUN'un Bulancak ilçesi sahilinde, Osmanlı mimarisiyle dikkat çeken Sarayburnu Cami'si yanındaki millet bahçesi projesinde çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3 yıl önce açılışını yaptığı caminin su ihtiyacı da 42 kilometre uzaktaki yayladaki kaynaktan sağlanacak. Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, "Yayladan, 42 kilometrelik mesafeden gelecek olan su güzergahının 10 kilometresi tamamlandı" dedi.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle yapımına 1987 yılında başlanan Bulancak Sarayburnu Camisi, Karadeniz'in görkemli yapılarından birisi haline geldi. Cumhuriyet tarihinde inşa edilen camiler içinde Osmanlı tarzında yapılan ilk cami olma özelliği de taşıyan, yığma taştan, imece usulü yapılan Sarayburnu Camisi'nin inşaatı seneler sonra tamamlandı. Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği 'İstanbul Şehzadebaşı Camisi'nin benzeri olarak ve sadece kesme taştan yapılan caminin açılışını, 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.