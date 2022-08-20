ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Ağustos 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Ağustos 2022

20.08.2022 10:48
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Ağustos 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir aylık kritik diplomasi trafiğiErdoğan, İran'ın başkenti Tahran ile Rusya'nın Soçi ve Ukrayna'nın Lviv kentlerinde yoğun diplomasi trafiği yürüttüTahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge 22 Temmuz'da...

6 Nisan 1920

1- GRAFİKLİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir aylık kritik diplomasi trafiği

Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran ile Rusya'nın Soçi ve Ukrayna'nın Lviv kentlerinde yoğun diplomasi trafiği yürüttü

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalandı

Son bir ayda 4 cumhurbaşkanı ve 2 başbakan ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu dönemde Slovenya Cumhurbaşkanı ve Malezya Kralı'nı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuk etti

(Zafer Fatih Beyaz/Ankara) (Grafikli)

2- Karadeniz gazı, "rekorların projesi" olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

"(Doğal gaz keşfi sonrası) Aradan geçen 2 yılda çevreyi ve doğayı gözeterek yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi, Zonguldak'ta yükselmeye devam ediyor"

"Son olarak, gazı taşıyacak boruların seriminde de ciddi aşama kaydedildi. Castorone gemisi, 170 kilometrelik hattı bitirmek üzere. Önümüzdeki günlerde gazı taşıyacak boru serimini tamamlamış olacağız"

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

3- Tarımsal kalkınmada "organize" atak

Türkiye'nin tarımsal kalkınmasında önemi giderek artan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerine (TDİOSB) yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

TDİOSB'lerden 34'ü tüzel kişilik kazanırken 55 TDİOSB'in iş ve işlemleri sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci:

"Türkiye'nin kalkınmasına, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerine katkı sağlayacak TDİOSB'leri desteklemeye devam edeceğiz"

(Zeynep Duyar Canlı/Ankara)

4- Küresel piyasalar Jackson Hole'e odaklandı

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda kararsızlık öne çıkmaya devam ederken Fed'in eylülde yüzde 55 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 45 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinden de eylül ayındaki para politikası adımlarına ilişkin net bir mesaj alınamaması, gözleri Fed Başkanı Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalarına çevirdi

(Murat Aslan/İstanbul)

5- Her yıl milyonlarca turist Türkiye'ye turizm çeşitliği için geliyor

Türkiye'ye turistler Uzak Doğu ve Amerika'dan geliyorsa kültür turlarını, Avrupa'dan geliyorsa deniz-kum-güneşi, Orta Doğu'dan geliyorsa doğa turlarını tercih ediyor

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya:

"Salgın nedeniyle iki yıl boyunca dünya genelinde yaşanan seyahat kısıtlamaları insanların tatile olan özlemini ciddi biçimde artırmış durumda. Bu nedenle uluslararası turizm hareketlerinde ciddi bir toparlanmaya şahitlik ediyoruz. Ülkemiz açısından önemli olan küresel ölçekte yaşanan bu toparlanmadan daha çok pay almak olacak"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

6- "Evsiz" hayvanlara "Evsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Platformu" kucak açacak

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik:

"Türkiye'de çok acil bir şekilde bu hayvanlara yaşam alanları sağlanması lazım. Şu anda bazı hayvanlarımıza zaten toplum sahip çıkıyor. Kendi yerlerinde bakıyorlar ve bu kendi yerlerinde bakılan hayvanları da buradan söküp atmamak lazım"

"Bizim yapmamız gereken bu hayvanları bir an evvel kısırlaştırmak, üremeyi durdurmamız lazım. 5 yıllık plan içinde bir mobilizasyon yapılmalı, seferberlik ilan edilmeli"

"5 yıl içinde hayvan ticaretinin Türkiye'de yasaklanması lazım. 5 yılda bu nüfusu yönetilebilir bir hale getirebilirsiniz"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Altın halhallı bülbül "Ökkeş" kuyumcunun maskotu oldu

Fatih'te kuyumculuk yapan Mahmut Cemaleddin Seyyit'in beslediği Arap bülbülü, sahibinin omzunda geziyor, salıverildiğinde komşu dükkanlara gidiyor, çevrede turladıktan sonra dönüyor

Mahmut Cemaleddin Seyyit:

"Sevenleri çok, müşteri olsun esnaf olsun, çok gideni geleni, soranı var. Gün geçtikçe de çoğalıyor. Çünkü değişik bir kuş türü, burada yok"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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