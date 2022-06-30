Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'dan ayrıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'dan ayrıldı

30.06.2022 18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 18.15'te İspanya'nın başkenti Madrid'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 18.15'te İspanya'nın başkenti Madrid'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Madrid Torrejon de Ardoz Askeri Havalimanı'nda İspanyol yetkililerin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk ve Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Madrid'den ayrıldı.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi.
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'dan ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'dan ayrıldı - Son Dakika
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