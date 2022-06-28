Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya geldi

28.06.2022 16:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere "TC-TRK" uçağıyla İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere "TC-TRK" uçağıyla İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Madrid Torrejon de Ardoz Askeri Havalimanı'nda İspanyol yetkililerin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk ve Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Madrid'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle görüşmesi beklenen zirvede, ittifakın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konsept belgesinin onaylanması da gündemde olacak.

Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak zirvede, Rusya- Ukrayna savaşının ittifaka yansımaları değerlendirilecek ve bu kapsamda NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde dünya liderleriyle görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde dünya liderleriyle görüşecek
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya geldi - Son Dakika

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