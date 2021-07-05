Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

05.07.2021 22:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyonlar neticesinde, PKK'nın üst kadrosunun tarihinde ilk kez Kuzey Irak'ta hareket edemez, toplanamaz ve örgütü yönetemez hale geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyonlar neticesinde, PKK'nın üst kadrosunun tarihinde ilk kez Kuzey Irak'ta hareket edemez, toplanamaz ve örgütü yönetemez hale geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, banka kredilerinin yanı sıra sermaye piyasası araçlarının da şirketler tarafından tercih edilmeleriyle ilgili gerekli altyapıyı hazırladıklarını söyledi.

Erdoğan, şirketlerin bilançolarını öz kaynak finansmanıyla güçlendirmesine önem verdiklerini vurgulayarak, bu yılın ilk 6 ayında 23 şirketin halka arz olduğunu, şirketlerin bu yöndeki ilgisinin, halka arzların süreceğine işaret ettiğini belirtti.

Halkın, halka arz yoluyla finansmanlarını güçlendirmeye yönelen bu şirketlere sahip çıkacağına inancını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sermaye piyasalarımız açısından iki önemli çalışmayı hayata geçiriyoruz. Birincisi tüm dünyada büyük ilgi gören ve her geçen gün büyüyen yeşil borçlanma aracı ihraçlarının ülkemizde de yaygınlaşması için yeşil tahvil ve sukuk rehberini hazırlaması ve buna hazırlanmasıdır. İkincisi de tahvil garanti fonu kurulmasıdır. Oluşturacağımız garanti mekanizmasıyla reel sektörün tahvil piyasasından daha çok faydalanmasını ve sermaye piyasalarının banka kredilerine önemli bir alternatif haline gelmesini hedefliyoruz."

"İlk yarı için ön gördüğümüz eylemleri başarıyla tamamladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle kamuoyu ile 12 Mart'ta paylaşılan Ekonomi Reform Programı'nı, tüm paydaşların sıkı iş birliği içerisinde çalışmasıyla hayata geçirdiklerini belirterek, programda yer alan 154 eylemin yüzde 78'inin bu sene tamamlanacağını bildirdi.

Haziran ayı sonunda tamamlanma süresi konulan 35 eylem başlığından 31'inin de bitmiş durumda olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geriye kalan 4 eylemden 2'sinin teknik çalışmalarına nihai halini verirken kanunla hayata geçirilecek 2 eylem için de Meclisimizin takdiri bekleniyor. Dolayısıyla ilk yarı için ön gördüğümüz eylemleri başarıyla tamamladık. Bu çerçevede, bütçe ve kamu mali yönetiminde şeffaflık ilkelerimizden taviz vermediğimizi bir kez daha göstererek Kamu Maliyesi Raporu'nun ilkini yayımladık. Ayrıca 200'den fazla kurumun hesaplarını tek hazine kurumlar hesabına aktardık. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getiren tasarruf genelgemizi yayımladık. Cumhurbaşkanlığı, yürütmenin tüm iş ve işlemleri gibi bu konunun da asli sahibidir."

Kredi Garanti Fonu teminatıyla 5'inci ve 6'ncı bölgelerde, imalata dayalı ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi desteği sağlanmasını mümkün kıldıklarını belirten Erdoğan, mikro ve küçük ölçekli firmalara sağladıkları ilave istihdam için finansman giderlerine kolaylık sağlamaya başlayacaklarını söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeşil üretim için gerekli teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla AR-GE çalışmalarını destekliyoruz. Sebze ve meyve zayiatının azaltılması için soğuk zincir ve soğuk hava ünitesi destek mekanizmasını oluşturduk. Nüfusumuzun yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın bireysel emeklilik sistemine girebilmesinin önündeki engelleri kaldırdık. Kamu yönetimini güçlendirmek için Ekonomi Koordinasyon Kurulunu ve Finansal İstikrar Komitesini ve Fiyat İstikrarı Komitesini kurduk. Türkiye İstatistik Kurumunu ilişkili kuruluş yapısına dönüştürdük. Görüldüğü gibi 'Durmak yok yola devam' diyerek ülkemizi hedeflerine adım adım yaklaştırmak için kesintisiz çalışıyoruz."

"Terör örgütlerine devletimizin tüm imkanlarını kullanarak adeta göz açtırmıyoruz"

Erdoğan, salgınla uğraşırken yatırımları, ekonomiyi, reformları, dış politikayı ihmal etmedikleri gibi ülkenin ve milletin bekasını tehdit eden güvenlik sorunlarıyla da mücadelelerini kesintisiz sürdürdüklerini söyledi.

Özellikle terör örgütlerine karşı tarihin en başarılı mücadelelerini vererek, önemli neticeler elde ettikleri bir dönemden geçtiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle öncelikle 28 yıl önce bugün Başbağlar'da teröristler tarafından alçakça katledilen kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Başbağlar'daki vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz ve bırakmayacağız. PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerine devletimizin tüm imkanlarını kullanarak adeta göz açtırmıyoruz. 'Tehdidi kaynağında yok etme' ilkesiyle milli güvenliğimizi tehdit eden yapıların tepesine sınırlarımız içinde olduğu gibi faaliyet gösterdikleri coğrafyalarda da biniyoruz. Milli Savunma Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız ile Milli İstihbarat Teşkilatımız ile bu mücadeleyi azim ve kararlılıkla yürütüyoruz."

Erdoğan, genişleyen istihbarat imkanlarıyla terör eylemlerini engellerken, bu yapıları besleyen ana omurgaların yönetim kademelerini, mali ve lojistik damarlarını da felç ettiklerini vurgulayarak, Suriye'deki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonları ile Kuzey Irak bölgesindeki Pençe Harekatlarının 'Terörü kaynağında bertaraf etme' stratejisinin ürünleri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yurt içinde de polisimizle jandarmamızla askerlerimizle güvenlik korucularımızla istihbaratımızla terör örgütlerini her geçen gün biraz daha geriletiyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatımız, terör örgütleriyle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine de taşımıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde, PKK'nın üst kadrosu tarihinde ilk kez Kuzey Irak'ta hareket edemez, toplanamaz ve örgütü yönetemez hale gelmiştir. Teşkilatımızın, ordumuzla birlikte gerçekleştirdiği operasyonlar, PKK için sınır ötesinde hiçbir yerin artık güvenli olmadığını göstermiştir.

Daha önce İsmail Özden, Filiz Duman, Diyar Garip Muhammet, Hacı Kurhan, İsmail Nazlıkul, Eser Irmak, Saliha Kaytar gibi örgütün önemli yöneticileri etkisiz hale getirilmişti. Son 6 ayda ise PKK'nın en üst kademesindeki isimler birer birer aynı akıbete düçar olmuştur. Suriye genel sorumlusu olan ve terörist Murat Karayılan ile birlikte örgüt karargahının 5'li yürütmesinde yer alan 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El Muhammed bunlardan biridir. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan KCK yürütme konseyi üyesi 'Sinan Mirhan' kod adlı Dalokay Şanlı da etkisiz hale getirilmiştir. Örgütün en önemli eleman kaynağı olan Mahmur Kampı genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır ve Mahmur Kampı KCK sorumlusu 'Salih Cizre' kod adlı Hasan Adır da aynı akıbeti paylaşmışlardır."

Erdoğan, MİT Başkanlığının DEAŞ ile mücadelede de örgüte ait gizli ve hassas dokümanlara ulaşarak çok sayıda örgüt mensubunun yakalanmasını sağladığını vurguladı. Erdoğan yakalananlar arasında 2016'da Sultanahmet'te gerçekleştirilen saldırısıyla bağlantılı DEAŞ mensubu Azzo Halaf, DEAŞ'ın sözde Irak istihbarat divanı üyesi Üsame Recep Hamid, sözde Tarım Emiri Muvaffak Mustafa ve sözde Türkiye sorumlusu Kasım Güler'in de yer aldığını ifade etti.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4) - Son Dakika


Son Dakika

Bakan Selçuk haberi canlı yayında verdi! LGS sonuçları 26 Temmuz'da açıklanacak 22:42 Bakan Selçuk haberi canlı yayında verdi! LGS sonuçları 26 Temmuz'da açıklanacak Evinde intihar eden usta kemanist İlyas Tetik ile Muazzez Ersoy'un şarkı söylediği anlar ortaya çıktı 22:29 Evinde intihar eden usta kemanist İlyas Tetik ile Muazzez Ersoy'un şarkı söylediği anlar ortaya çıktı Bakan Yanık'tan Elmalı davası açıklaması: Ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil 22:13 Bakan Yanık'tan Elmalı davası açıklaması: Ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 35 kişi vefat etti, 4 bin 678 yeni vaka tespit edildi 21:40 Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 35 kişi vefat etti, 4 bin 678 yeni vaka tespit edildi Geleceğin 20 mesleği listelendi, paraya para demeyecekler! İlk sırada siyaset bilimi var 21:05 Geleceğin 20 mesleği listelendi, paraya para demeyecekler! İlk sırada siyaset bilimi var Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi 20:16 Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi
Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek 19:47 Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek Metropoll'den gündeme damga vuracak 18:16 Metropoll'den gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Röportaj verirken gözyaşlarına boğulan Merve Akpınar'a Fenerbahçe'den destek: Türkiye'deki kız çocuklarının umudusun Röportaj verirken gözyaşlarına boğulan Merve Akpınar'a Fenerbahçe'den destek: Türkiye'deki kız çocuklarının umudusun         
22:48
Bakan Koca, otogardaki ilginç aşı davetinde personeline sahip çıktı Bakan Koca, otogardaki ilginç aşı davetinde personeline sahip çıktı         
22:37
Fernando Muslera'yı PSV maçına yetiştirecek plan hazır! Kritik mücadelede sahada olacak Fernando Muslera'yı PSV maçına yetiştirecek plan hazır! Kritik mücadelede sahada olacak         
22:21
Genç kadının başı tacizci ile dertte! Sapık son rezaletinde eve girmeye kalktı Genç kadının başı tacizci ile dertte! Sapık son rezaletinde eve girmeye kalktı         
21:45
Son Dakika: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimle başlayacak Son Dakika: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimle başlayacak         
21:37
Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı         
20:28
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi         
20:01
Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı         
19:09
Dev siber saldırının arkasındaki çete, tek bir şifre karşılığında 70 milyon dolarlık bitcoin talep etti Dev siber saldırının arkasındaki çete, tek bir şifre karşılığında 70 milyon dolarlık bitcoin talep etti         
17:48
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı         
17:17
Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti         
16:40
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt         
15:38
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 23:13:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement