Cumhurbaşkanı Erdoğan Konser Sonrası Say'a, Aşık Veysel'in Plağını Hediye Etti (Geniş Haber)
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Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sanatçı Fazıl Say'ın davetiyle "Truva Sonatı" konserine katıldı.
Fatih
POYRAZ/ANKARA- DHA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, ünlü sanatçı Fazıl Say
'ın davetiyle "Truva
Sonatı" konserine katıldı. ATO Congresium'daki konserde Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a eşi Emine Erdoğan
'ın yanı sıra ABD
'li Senatör Lindsey Graham
da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, eşi Emine Erdoğan ile piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Ankara
'da gerçekleşen "Truva Sonatı" konserini izledi. Ankara'da temaslarda bulunana ABD'li Senatör Lindsey Graham da, konseri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konser bittikten sonra sahneye çıktı ve piyanist Fazıl Say'a, Aşık Veysel
'in 'Kara Toprak' parçasının bulunduğu bir plak hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kısa bir teşekkür konuşması yaptı.
Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:
"Sevgili Fazıl, bizlere bu eserleri gerçekten farklı bir şekilde takdim etti. Çanakkale
eyvallah, İzmir
eyvallah ama bizim artık Ankara, İstanbul
'u istememiz lazım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan konser sonunda kulise geçerek tekrar Fazıl Say ile biraraya geldi. Fazıl Say da CD'lerinden oluşan bir albümü imzalayarak Erdoğan'a sundu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:07 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konser Sonrası Say'a, Aşık Veysel'in Plağını Hediye Etti
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