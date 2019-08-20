CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ

Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
'un cenaze töreninin ardından Marmara Üniversitesi
Rektörlüğü'nü ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet
Meydanı'ndaki rektörlük binasında yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra ayrıldı. Ziyareti sırasında Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, AK Parti
Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş
, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal
eşlik etti. Erdoğan rektörlük binası çıkışında çevrede bulunanlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Bir kişinin Erdoğan'a çiçek hediye ettiği görüldü. Erdoğan ardından tarihçi Murat Bardakçı
ile bir süre sohbet ettikten sonra buradan ayrılarak Kısıklı
'daki konutuna geçti.
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın görüntüsü
-Erdoğan'ın sohbet etmesi
-Erdoğan'a çiçek verilmesi
-Erdoğan'ın makam aracına binmesi
-Detaylar