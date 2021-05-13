Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yozgat ili bayramlaşma programı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yozgat ili bayramlaşma programı"nda konuştu Açıklaması

13.05.2021 17:25
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pandemi şartlarına rağmen iş dünyasına, çalışana, esnafa, işverene, işçiye her alanda elimizden geldiği kadar gerek bütçe imkanlarını gerekse bütçe dışı imkanları seferber etmiş durumdayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pandemi şartlarına rağmen iş dünyasına, çalışana, esnafa, işverene, işçiye her alanda elimizden geldiği kadar gerek bütçe imkanlarını gerekse bütçe dışı imkanları seferber etmiş durumdayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Resmi Konutu'ndan video konferans yönetimiyle "Yozgat ili Ramazan Bayramı bayramlaşma programı"na katılan Oktay, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tebriğini ileterek başladı.

Eski bayramlar denilince gençliğe, çocukluğa gitmeye gerek olmadığını, iki yıl önceki bayramların da özlendiğini ifade eden Oktay, "Meğer ne büyük nimetmiş bir arada bayramları kutlayabilmek, kucaklaşabilmek ve paylaşıyor olabilmek. İnşallah gelecek yıl camilerimizde omuz omuza namazımızı kılabilecek konumda olacağız." şeklinde konuştu.

Oktay, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm pandemi şartlarına rağmen iş dünyasına, çalışana, esnafa, işverene, işçiye her alanda elimizden geldiği kadar gerek bütçe imkanlarını gerekse bütçe dışı imkanları seferber etmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Hizmet sektöründe yer alan esnafın yaşadığı sıkıntının farkında olduklarının altını çizen Oktay, bir bütün olarak bakıldığında salgın sürecinde 600 milyar liranın üzerinde destek sağlandığını, muhalefetin bunu görmezden geldiğini belirtti.

Aşı çalışmaları

"Hızlı aşılamanın sonucuyla da biz tünelin sonunu bu yıl göreceğimizi düşünüyoruz." diyen Oktay, sözlerine şöyle devam etti:

"Kısa vadede maskelerden kurtulma imkanı gözükmüyor. Tedbirlerle bir süre daha devam edeceğiz. Aşılamayla birlikte daha rahat bir döneme gireceğimizi ümit ediyoruz. Özellikle sonbahardan itibaren diye ümit ediyoruz. Burada asıl çözümün aşıda olduğunu görüyoruz. Aşıyı geliştiren ülkelerin bunu politik bir güç vasıtası olarak kullanmaya çalıştıklarını ve belirli bir gruba veya bölgeye bunu fırsat olarak sunduklarını görüyoruz. Türkiye'nin sadece kendi vatandaşına değil bütün dünyaya ümit olması anlamında da aşı çalışmalarının üzerine düşmüş durumdayız. En geç eylül hatta daha erkene çekmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin ilk aşısının acil kullanım onayını da almış olacağız ve sonrasında aşı sorunumuz kalmamış olacak. Bir sonraki bayram ve bayramlara daha da ümitle gireceğiz inşallah. Sadece Türkiye değil gönül coğrafyamızdaki ülkeler başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin de ümidi olarak bu çalışmaları yürütüyoruz."

" İsrail'in 74 yıldır yaptığı zulümdür"

Filistin'de yaşanan zulüm ve İsrail'in pervasızlığının bu bayramın buruk geçirilmesine neden olduğunu vurgulayan Oktay, "İsrail'in şu veya bu şekilde herhangi bir şeyi bahane ederek dünyayı başka şeylerle meşgul ederek 74 yıldır yaptığı bir zulümden bahsediyoruz." diye konuştu.

İslam dünyası, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere ilgili kurumları harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suçlu sadece İsrail değil buna sessiz kalan ve bunu teşvik eden ülkeler de BM Güvenlik Konseyi dahil ama özellikle İslam coğrafyasındaki ülkelerin yönetimleri ve başındakiler doğrudan bu suça ortaktır diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız buradaki zulmü bitirmeyle alakalı gecesini gündüzüne katıyor. İnşallah sonuç alabilir ve bir adım daha öteye gideriz."

Yozgat'ta yapılan çalışmalara da değinen Oktay, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde oluşturulan sinerjiyle Yozgat'ın daha da ileriye gideceğini söyledi.

Çevirim içi gerçekleşen programa Oktay'ın yanı sıra TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, AK Parti Yozgat il ve ilçe başkanları, ilçe ve belde belediye başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Yozgat ili bayramlaşma programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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