"Daltonlar" ve "Sercan Sayal" suç örgütlerini övenlere operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
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"Daltonlar" ve "Sercan Sayal" suç örgütlerini övenlere operasyon: 5 gözaltı

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İzmir'de "Daltonlar" ve "Sercan Sayal" suç örgütlerinin sosyal medyada propagandasını yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi yakalanırken, 1 şüphelinin arandığı belirtildi.

İzmir’de "Daltonlar" ve "Sercan Sayal" suç örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, dijital platformlarda suç örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

SUÖ ÖRGÜTLERİNE SEMPATİ KAZANDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, “Daltonlar” ve “Sercan Sayal” suç örgütlerinin propagandasını yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlenmiştir.

İzmir genelinde yürütülen açık kaynak araştırma ve analiz çalışmalarında; suç örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren, öven veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesapları tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımlarla suç örgütlerine sempati kazandırılmasının, örgütlerin korkutucu gücünün artırılmasının, suçun ve suçlunun özendirilmesinin amaçlandığı değerlendirilmiştir.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu’nun 220’nci maddesinin 8’inci fıkrasında düzenlenen “suç örgütünün propagandasını yapmak” suçu yönünden haklarında soruşturma yürütülen 6 şüphelinin adreslerine, 30 Temmuz 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında; Sercan Sayal’a ait fotoğrafları, görüntülü görüşme ekran alıntılarını ve örgütü destekleyici etiketleri paylaştığı belirlenen suça sürüklenen çocuk A.B., Sercan Sayal’a ait fotoğraf ve videoların yanı sıra uzun namlulu silah, tabanca ve fişek görüntüleri paylaştığı tespit edilen M.T., Sercan Sayal ve suç örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen Muhammet E.Ş., “Daltonlar” suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen Berat Can Gökdemir’i övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen G.Y., “Daltonlar” suç örgütünü övücü paylaşımlarda bulundukları belirlenen **suça sürüklenen çocuk H.M. yakalanmıştır.

Daltonlar” suç örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu belirlenen M.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Şüphelilere ait adreslerin 5’inin İzmir il merkezinde, 1’inin ise Kemalpaşa ilçesinde bulunduğu belirlenmiştir. Operasyon kapsamında 6 şüpheliden 5’i yakalanmış, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma işlemleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülmektedir.

Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Daltonlar 'Daltonlar' ve 'Sercan Sayal' suç örgütlerini övenlere operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika

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