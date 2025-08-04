Dar gelirlilere müjde! Damla Kent Projesi'nde talep toplama başladı - Son Dakika
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Emlak

Dar gelirlilere müjde! Damla Kent Projesi'nde talep toplama başladı

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Dar gelirlilere müjde! Damla Kent Projesi\'nde talep toplama başladı
04.08.2025 14:27
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Dar gelirlilere müjde! Damla Kent Projesi\'nde talep toplama başladı
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul Başakşehir'de gerçekleştirilecek Damla Kent Konut Projesi'nde talep toplama bugün başlıyor. Dar gelirlilere küçük paylarla büyük yatırım fırsatı sunuluyor. Gayrimenkul Sertifikaları 7,59 TL'den başlayan fiyatla Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Son talep tarihi ise 8 Ağustos 2025. Borsa'da ''DMLKT'' koduyla talep oluşturulacak.

İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilecek Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama süreci bugün başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ ve Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası modeliyle, küçük paylarla büyük yatırım imkânı sunuluyor. Farklı gelir gruplarının konut sahibi olabilmesini hedefleyen bu yeni yatırım aracı, yatırımcılara hem konut edinme hem de alım-satım yoluyla birikimlerini değerlendirme fırsatı tanıyor. 7,59 TL fiyatla Borsa İstanbul'da "DMLKT" koduyla işlem gören sertifikalar için talepler 8 Ağustos'a kadar oluşturulabilecek.

Dar gelirlilere müjde! Damla Kent Projesi'nde talep toplama başladı

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?

Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul'da işlem gören, küçük birikimlerle Damla Kent projesinden ev sahibi olmanızı sağlayan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenen bir yatırım aracıdır. Gayrimenkul Sertifikası yatırım modelinde geleneksel yöntemlerden farklı olarak peşinat, taksit ve faiz gibi yükümlülükler bulunmuyor. Böylece, gayrimenkul yatırımı ve ev sahibi olmak farklı gelir grupları için erişilebilir hale geliyor. Tüm sertifikalar, hisse senetleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK), adınıza kayıtlı yatırım hesabınızda dijital olarak güvenle saklanır.

Dar gelirlilere müjde! Damla Kent Projesi'nde talep toplama başladı

ADIM ADIM GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası şu şekilde açıklandı:

• Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabilir.

• Gayrimenkul Sertifikası almak için, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabınızın olması gerekir.

Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açabilirsiniz.

• Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir.

• Bir sertifikanın pay adet fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Gayrimenkul Sertifikası alımında alt limit bir adet sertifika bedelidir ve üst limit bulunmamaktadır.

• 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunabilirsiniz.

Mobil veya internet şubeleri üzerinden İşlemler > Yatırım ve Hisse Senedi > Halka Arz İşlemleri > Talep Girişi adımları izlenir.

• Talep Edilen Menkul Kıymet bölümünden "DMLKT" işlem kodunu seçerek, almak istediğiniz sertifika adedini girerek işleminizi onaylayın.

• Sertifikalar 14 Ağustos 2025'ten itibaren Borsa İstanbul'da işlem görecektir.

İSTANBUL'UN YENİ YAŞAM MERKEZİ DAMLA KENT

Gayrimenkul Sertifikası modeliyle ihraç edilecek olan İstanbul'un yeni yaşam merkezi Damla Kent projesi, Başakşehir'de, 1.257.629 m² metrekarelik dev bir alanda, 5 bin 325 konut ve 244 ticari alana ev sahipliği yapacak.

Damla Kent projesinin halka arz olacak ilk etabında yer alan 1.540 konut, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle satışa sunulacak. Yatırımcılar sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir ya da Borsa İstanbul'da alım-satım yaparak birikimlerini değerlendirebilir.

Emlak Konut kalitesiyle Başakşehir'de hayata geçirilecek olan 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veren proje, eğitim kurumlarına, hastanelere ve camilere yakınlığıyla hayatı kolaylaştırıyor. Damla Kent, geniş meydanlar, yemyeşil parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla huzurlu bir yaşamın kapılarını sizler için aralıyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yakın olan Damla Kent projesi; İstanbul Havalimanı'na ise sadece 20 km uzaklıkta.

Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5'e bağlantı yolları ile İstanbul'un her noktasına hızlı erişim imkânı olan Damla Kent projesi, 3 metro hattı ve 1 tramvay hattına da ulaşım kolaylığı sayesinde toplu taşıma konforunu zirveye taşıyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI'NDA 3 AVANTAJLI SEÇENEK

Emlak Konut tarafından halka arz edilen Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı kazanç yöntemi sunuluyor.

1) Konut Edinme Hakkı (Asli Edim):

Yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.

2) Nakit Kazanma Hakkı (Tali Edim):

Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda 'Tali Edim' yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.

3) Alım-Satım (Hisse Gibi İşlem):

Asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul'da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kâr etme imkânına sahip olabilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Detaylı bilgi almak isteyenler Emlak Konut'un www.emlakkonut.com.tr web sitesini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, İklim Değişikliği, Başakşehir, İstanbul, Ekonomi, Finans, Gündem, Borsa, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak Dar gelirlilere müjde! Damla Kent Projesi'nde talep toplama başladı - Son Dakika

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