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DEİK Başkanı Olpak: "Azerbaycan ile 2 buçuk milyar, Gürcistan ile 2 milyar seviyesinde karşılıklı ticaretimiz var"6. Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan İş... - Son Dakika

DEİK Başkanı Olpak: "Azerbaycan ile 2 buçuk milyar, Gürcistan ile 2 milyar seviyesinde karşılıklı ticaretimiz var"6. Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan İş...

14.12.2021 15:40

- DEİK Başkanı Olpak: "Azerbaycan ile 2 buçuk milyar, Gürcistan ile 2 milyar seviyesinde karşılıklı ticaretimiz var" 6. Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan İş Forumu Bakü'de düzenlendi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 6.

- DEİK Başkanı Olpak: "Azerbaycan ile 2 buçuk milyar, Gürcistan ile 2 milyar seviyesinde karşılıklı ticaretimiz var"

6. Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan İş Forumu Bakü'de düzenlendi

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 6. Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan İş Forumu'na katılan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, "Azerbaycan ile 2 buçuk milyar, Gürcistan ile 2 milyar seviyesinde karşılıklı ticaretimiz var" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Kongre Merkezinde düzenlenen 6. Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan İş Forumu çok sayıda iş adamını ve bağlı kuruluşları bir araya getirdi. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natiya Turnava başta olmak üzere Azerbaycan'da İhracat ve Yatırımları Teşvik Fonu Başkan Vekili Yusif Abdullayev, Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Giorgi Pertaia ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak forumda konuşma yaptı.

Forum kapsamında güzel adımlar atılarak devam edileceğini belirten DEİK Başkanı Nail Olpak, "Türkiye açısından bakıldığında Azerbaycan ile 2 buçuk milyar, Gürcistan ile 2 milyar seviyesinde karşılıklı ticaretimiz var. Bu noktada özellikle savunma sanayisinde Azerbaycan ile artan iş birliğimizin yanı sıra Gürcistan ile sıfırlanan vergilerle tarım sektöründen de daha iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum. Uluslararası ilişkiler açısından büyük önemi olan Bakü- Tiflis demiryolu hattı elbette en mühim destek unsurlarından birisi. Türkiye ile Azerbaycan'ı kara yoluyla birbirine bağlayacak olan Zengezur koridoru da lojistik ve ticarette yeni alternatiflerinin önünü açacaktır diye düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi. İş birliği yapmak için çok farklı fırsat alanlarının mevcut olduğunu da vurgulayan Olpak, "Sağlığı bu dönemde çok konuşuyoruz ama sadece sağlık değil tarım, gıda, altyapı ve madencilik gibi konulara da yoğunlaşmalıyız. Bir başka çok önemli konu ise, işgal altından kurtarılan Karabağ'ın yeniden inşası süreci. Bu süreç, Azerbaycan için olduğu kadar hepimizin açısından da son derece önemli. Biz de burada daha fazla fiili katkıda, daha fazla projeyle birlikte olabileceğimizi düşünüyorum. Bir başka unsur yatırım ve proje dediğimizde aynı zamanda finansman var. Türkiye'nin bu konuda çok başarılı olduğu yap işlet devret projeleri var. Onları sadece tecrübe paylaşımı değil, uygulamalı olarak hem Azerbaycan, hem de Gürcistan'da birlikte gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Üçüncü ülkeleri de unutmayalım, özellikle Afrika bu konuda çok konuşulanlardan birisi" diye konuştu.

Türkiye ve Gürcistan'a teşekkür edildi

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, Azerbaycan'ın 2020'de Karabağ'ı işgalden kurtardığını belirterek, gösterdikleri destek için Türkiye ve Gürcistan'a teşekkür etti. Karabağ ihtilafının sona ermesiyle bölgede yeni dengelerin oluştuğunu vurgulayan Cabbarov,"Bu durum yeni iş ve ekonomik imkanlara yol açtı. Geçtiğimiz süreç boyunca kardeş Türkiye ile ilişkilerimiz hızla gelişti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki müttefiklik hakkında Şuşa Beyannamesinin imzalanması ikili ilişkilerimizi yeni seviyelere yükseltmiştir. Azerbaycan'ın yurt dışındaki yatırım hacmine göre Türkiye ilk sıradadır. Şu anda, bu yatırımlar 19 milyar dolardan fazladır. Türkiye aynı zamanda Azerbaycan'ın petrol dışı sektöründe de en büyük yatırımcıdır. Bu yıl pek çok Türk şirketi ile sermaye yatırımı konusunda anlaşma memorandumları imzalandı. Dağ-maden alanında, iplik üretimi ve fabrikasının kurulması daha sonra kumaş ve tekstil ürünlerinin üretimini kapsayan enerji alanındaki projeleri hatırlatmak isterdim. Bugün Türk iş adamlarının ülkemizde olmasının aramızdaki ekonomik ilişkilere daha olumlu katkısı olacaktır" dedi.

Beş belge imzalandı

Forumun açılış konuşmalarının ardından, Türkiye ve Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odaları arasında 1 mutabakat zaptı olmak üzere 3 ülkenin çeşitli iş ve yatırım kurumları arasında ticaret, ekonomik ve endüstriyel alanlarda 5 belge imzalandı. Forumun ardından Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Cabbarov, son dönemde ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çeşitli platformlarda çok sayıda görüşmeler gerçekleştirildiği kaydetti. İş birliğinin geliştirilmek ve yeni seviyeyi ulaştırılması için Türkiye ile etkili bir şekilde çalıştıklarını da belirten Cabbarov,"Hükümetler, yatırımların artırılması ve ticaret ilişkilerinin yükseltilmesi için devlet başkanlarımızın kabul ettiği kararları gerçekleştirmek için etkili bir şekilde çalışıyor. Karşımıza iddialı bir hedef koyduk. Ticaret hacmimizi kısa zaman içinde 15 milyar dolara ulaştırmak için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan ve Türkiye arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kapsama alanını geliştirmek için yapılan görüşmelerin 15 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için önemli olduğunu da belirten Cabbarov,"Tercihli Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girmesi Azerbaycan ile Türkiye arasındaki petrol dışı sektördeki ticarete olumlu etkisini göstermiştir. Bu yıl, Azerbaycan'dan Türkiye ihracatı yapılan ürünlerin hacminde artış olduğunu gözlemledik" ifadelerini kullandı.

DEİK Başkanı Olpak: Azerbaycan ile 2 buçuk milyar, Gürcistan ile 2 milyar seviyesinde karşılıklı ticaretimiz var 6. Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan İş...
DEİK Başkanı Olpak: Azerbaycan ile 2 buçuk milyar, Gürcistan ile 2 milyar seviyesinde karşılıklı ticaretimiz var 6. Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan İş...
DEİK Başkanı Olpak: Azerbaycan ile 2 buçuk milyar, Gürcistan ile 2 milyar seviyesinde karşılıklı ticaretimiz var 6. Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan İş...
DEİK Başkanı Olpak: Azerbaycan ile 2 buçuk milyar, Gürcistan ile 2 milyar seviyesinde karşılıklı ticaretimiz var 6. Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan İş...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DEİK Başkanı Olpak: 'Azerbaycan ile 2 buçuk milyar, Gürcistan ile 2 milyar seviyesinde karşılıklı ticaretimiz var'6. Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan İş... - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEİK Başkanı Olpak: "Azerbaycan ile 2 buçuk milyar, Gürcistan ile 2 milyar seviyesinde karşılıklı ticaretimiz var"6. Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan İş... - Son Dakika
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