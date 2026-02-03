DEM Parti, Gözaltılara Tepki Gösterdi - Son Dakika
DEM Parti, Gözaltılara Tepki Gösterdi

03.02.2026 10:56
DEM Parti, Rojava protestoları nedeniyle gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

(ANKARA)- DEM Parti, bugün sabah saatlerinde aralarında ESP Eş Başkanı Murat Çepni ve DEM Parti PM üyesi Emin Orhan'ın olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, " Rojava'ya yönelik saldırıları protesto ettikleri için son dönemde gözaltına alınan ve tutuklanan yurttaşlarımız da dahil olmak üzere, demokratik tepkilerini dile getirenlere yönelik bu baskılara son verilmelidir" açıklamasına yaptı.

Bu sabah ev baskınlarının ardından Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), DİSK'e bağlı Limter-İş Sendikası, Etkin Haber Ajansı (ETHA) Polen Ekoloji, BEKSAV ve çeşitli kurumlara düzenlenen polis operasyonunda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

DEM Parti, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu sabah saatlerinde, bileşen partimiz ESP ile SKM, DİSK/LİMTER-İŞ, BEKSAV'ın da aralarında bulunduğu birçok kurumun çalışanı, yapılan polis baskınları sonucu gözaltına alındı. ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni ve PM Üyemiz Emin Orhan'ın yanı sıra gazeteciler, ekolojistler ve sendikacılar da gözaltına alınanlar arasında.

İktidarın sosyalistlere ve muhaliflere yönelik yargı eliyle yürüttüğü bu baskı politikası kabul edilemez. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır. Rojava'ya yönelik saldırıları protesto ettikleri için son dönemde gözaltına alınan ve tutuklanan yurttaşlarımız da dahil olmak üzere, demokratik tepkilerini dile getirenlere yönelik bu baskılara son verilmelidir."

Kaynak: ANKA

