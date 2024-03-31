31 Mart seçimleri bazı illerde çeşitli tartışmalara ve kavgalara sahne olurken, bu şehirlerden biri de Ağrı oldu.
Ağrı'ya asker ve polislerin taşımalı seçmen olarak getirilip oy kullandırıldığını iddia eden DEM Partili vekil Sırrı Sakık yaşanan duruma isyan etti.
Sakık şöyle konuştu; "Bugün onur günüdür, haysiyet günüdür. Partiniz ne olursa olsun inancınız ne olursa olsun bu irade gaspına karşı durun. Eğer güvenlik güçleri, buraya gelenler size sesleniyorum bir toplu iğne ucu kadar Allah'a inancınız varsa, bu halkın iradesine inancınız varsa bu kutsal günde Ağrı halkının iradesini gasp etmeyin. Siz kimsiniz? Ayıp, ayıp sizin içinize siniyor mu? Hırsız var bu kentte. Ey Türkiye kamuoyu günlerdir feryat ediyoruz. Binlerce insan Ağrı'ya getirildi. Burada Ağrılı seçmen yok. Ağrı halkının iradesini gasp etmek istiyorlar."
YSK Başkanı Ahmet Yener, özellikle doğu illerinde bazı güvenlik görevlilerinin kayıtlı olmadığı yerde oy kullandıkları iddiasıyla ilgili, "Bu iddiaların hepsi kurula gelmiş, değerlendirilmiştir. Oy verme esnasında da kayıtlı olmayan bir seçmenin başka bir yerde oy kullanması söz konusu değildir. Kurul önüne bu tür konular gelirse de değerlendirir, bir sonuca varır. Bunlar iddiadan ibarettir. Şu ana kadar da kurul önüne gelen tüm sorunları cevaplandırmış ve seçimle ilgili tüm hazırlıklarını sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Şu an itibarıyla da seçim iş ve işlemleri sorunsuz olarak devam etmektedir" demişti.
Son Dakika › Gündem › DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok - Son Dakika
Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olayların ardından AKP'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'in Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi hedef alması tepkilere neden oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan sert tepkiler geldi. Fenerbahçe YDK Başkanı Uğur Dündar ise Genç'in suç işlediğini belirtti.
Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,4230 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 azalışla 32,2170'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,6 yükselişle 32,4230'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 yükselişle 35,4590, sterlin/TL 0,5 artışla 41,4690'dan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 103,2 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed), dünkü toplantısında, beklentilerden güçlü gelen enflasyona karşın yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceği tahminini koruması varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Öte yandan, analistler, yurt dışında da gözlerin İngiltere Merkez Bankasının (BoE) açıklayacağı faiz kararına çevrildiğini kaydederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti. Bugün TCMB ve BoE'nin para politikası kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puanın destek olarak öne çıktığını, 104 ve 105 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,9 artışla 9.035,94 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 80,82 puan ve yüzde 0,9 değer kazanarak 9.035,94 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,86 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,93 ile tekstil oldu. Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 8.955,12 puandan tamamladı. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), dünkü toplantısında, beklentilerden güçlü gelen enflasyona karşın yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceği tahminini korumasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Analistler, bugün yurt içinde TCMB, yurt dışında da İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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