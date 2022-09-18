Elazığlı Üniversite Öğrencisinden Babacan'a: "Yurt Yok. Hani Bu Sorun Çözülmüştü. Babam Asgari Ücretle Çalışıyor, Bir Öğrenci Nasıl Kira Tutsun" - Son Dakika
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Elazığlı Üniversite Öğrencisinden Babacan'a: "Yurt Yok. Hani Bu Sorun Çözülmüştü. Babam Asgari Ücretle Çalışıyor, Bir Öğrenci Nasıl Kira Tutsun"

18.09.2022 17:02

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti çalışmaları için gittiği Elazığ’da vatandaşların sorunlarını dinledi. İzmir’de üniversite okuduğunu söyleyen bir genç, Babacan’a, “Yurt yok. Hani bu sorun çözülmüştü. Ayıp, günah. Bu öğrenciler bunu hak etmiyor. Babam asgari ücretle çalışıyor, bir öğrenci nasıl kira tutsun” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti çalışmaları için gittiği Elazığ'da vatandaşların sorunlarını dinledi. İzmir'de üniversite okuduğunu söyleyen bir genç, Babacan'a, "Yurt yok. Hani bu sorun çözülmüştü. Ayıp, günah. Bu öğrenciler bunu hak etmiyor. Babam asgari ücretle çalışıyor, bir öğrenci nasıl kira tutsun" dedi.

Ali Babacan, parti çalışmaları için gittiği Elazığ'da vatandaşlar ile bir araya geldi. Elazığ depreminde dükkanını kaybettiğini belirten bir vatandaş, yaşadığı sorunları Babacan'a anlatırken "Hakkını kaybeden bir hak sahibiyim, 2,5 senedir dükkanım verilmedi" diye konuştu.

"BU DÖNEMDE PARAN YA DA DAYIN OLACAK"

Başka bir vatandaşın "67 yaşındayım, oğlum 35 yaşında bekar ve işsiz" sözleri üzerine Babacan, "Seçimden sonra biz gelince iş imkanları çoğalır" karşılığını verdi. Diğer bir vatandaş ise "Benim kızım mimarlık fakültesini bitirdi, iş bulamıyor. Bu dönemde paran ya da dayın olacak. İnsanlar ülkeyi terk ediyor" dedi. Babacan ise "Kamuya girişlerde mülakatı kaldıracağız. Mülakat kalkınca fırsat eşitliği sağlanacak" vaadinde bulundu.

Başka bir vatandaş da tüketici kredisi faizlerinin yüksekliğinden yakınarak, "Sizin zamanınızda ekonomi çok iyiydi, faizler ve enflasyon düşüktü… Şimdi Merkez Bankası yüzde 13 faiz açıklıyor. Ben geçen ay bankadan 50 bin lira para çektim, yüzde 28, kesintileri ile banka faizi yüzde 33 buluyor. Borcu borç ile kapatıyordum. Sizin döneminizde ev sahibi oldum. 2002'den beri AK Partiliyim, artık onlara oy moy yok, Allah sizin yardımcınız olsun. Borcu borçla kapatıyorum. Sizin zamanınızda kredi çektim, ev aldım. Yıllık faiz yüzde 9'du" diye konuştu.

Babacan ise vatandaşa, "Yüzde 13'le Merkez Bankası'ndan aldı, sana yüzde 33'le sattı. 'Kazandıran hesap' dedikleri, bankaya kazandıran hesap… Faizleri yüzde 0,6'ya kadar indirmiştik. Ama bu, ancak düzgün bir kadroyla oluyor. İşi bilmeyenler geldikleri zaman batırıyorlar" karşılığını verdi.

"YURT YOK. HANİ BU SORUN ÇÖZÜLMÜŞTÜ"

İzmir'de üniversite okuduğunu söyleyen bir genç, Babacan'a, "Yurt yok. Hani bu sorun çözülmüştü. Ayıp, günah. Bu öğrenciler bunu hak etmiyor. Babam asgari ücretle çalışıyor, bir öğrenci nasıl kira tutsun? Biz, size oy vereceğiz, kurban olayım kazanın" diye dert yandı. Babacan ise bunun üzerine, "Gençler için gençlerle birlikte kazanacağız. Yurt sorununu çözeceğiz. Bu sene 850 bin genç üniversiteye girmeyi hak etti. Ama 105 bini kayıt yaptıramadı. Yurt yok. Ulaşım… Bayramda gidip gelebildin mi? Biz iktidara geldiğimizde, üniversite öğrencilerinin maddi imkan diye bir derdi olmayacak. Maddi imkanı olmayan öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını devlet karşılayacak" yanıtını verdi.

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Kaynak: ANKA

Deva Partisi, İzmir, Hani, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığlı Üniversite Öğrencisinden Babacan'a: "Yurt Yok. Hani Bu Sorun Çözülmüştü. Babam Asgari Ücretle Çalışıyor, Bir Öğrenci Nasıl Kira Tutsun" - Son Dakika
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