Denizli'de 'Yörük Göçü ve Toyu' düzenlendi

Sanatçılar ve göç ve toyu büyük bir ustalıklar canlandırdı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılarak yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla 'Yörük Toyu' düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı sanatçılarının sahne aldığı gecede yedien 70'e binlerce Denizlili, Yörük göçü ve Yörük düğününün canlandırıldığı programı büyük bir ilgiyle izledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarmak ve yaşatılmasına katkı koymak amacıyla Denizli Yörükleri Derneği ile birlikte Yörük Toyu düzenledi. Adalet Parkı'nda yapılan Yörük Toyu'na, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehteran eşliğinde kortej ile başlayan şölende Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösterileri yer aldı. Yörük kültürünün anlatıldığı fotoğraf sergisi beğeniye sunulurken, savaş kıyafetli Yörük ve Türkmen gençleri yoğun ilgi çekti. Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan törende yaptığı konuşmada, Denizli'nin Yörük Türkmen yurdu olduğuna dikkat çekerek, "Bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan ve ekibine, Prof. Dr. Turgut Tok hocama saygı ve sevgiyle teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.



"Böyle coşkulu Yörük şenlikleri, toyları daha fazla yapılmalı"

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok ise 7'den 70'e herkesin Denizli'de bu güzel etkinliğe katıldığı için büyük bir mutluluk duyduğunu kaydetti. Prof. Dr. Tok, "Milli Mücadele'nin ateşinin yakıldığı şehirdir Denizli. Müftü Ahmet Hulusi Efendi'lerin, Müftü Ahmet İzzettin, Müftü Ahmet Şükrü'nün, Cennetzade Tahir Efendi'nin, Müftü Hasan Efendi'nin Milli Mücadele'yi başlattığı şehirde, Türk bağımsızlığının başladığı şehirde böyle coşkulu Yörük şenlikleri, toyları yapılması gerekir" diye konuştu.



"Etkinliklerimizi ilerleyen yıllarda da yapılacaktır"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan da, 1148 yılında gerçekleşen Haçlı seferini önleyen Kazıkbeli Savaşı'nda Türkmenler olduğunu söyledi. Gökoğlan, "1176 yılında Miryokefalon Savaşı olarak bilinen, Anadolu'nun tapusunun alındığı bu savaşta yine Türkmenler, Yörükler ve erenler Haçlı ordusunu büyük bir bozguna uğratmıştır. Denizlimiz Türkmenlerin, Yörüklerin geçiş noktası olmuş, pek çok şehirden gelen Yörükler buraya yerleşmiş ülkesinin bölünmez bütünlüğünü sağlamıştır" dedi.

Denizli Yörükler Derneği ile pek çok konuda ortak çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini kaydeden Gökoğlan, "Bundan sonraki yıllarda da çok güzel bir şekilde etkinliklerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.



"Vatana ihanet içerisinde olmayan Yörüklerle birlikte olmak ne güzel"

Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, bin yıldır bu topraklarda yaşadıklarını, kıyamete kadar bu vatanın Türk yurdu olarak kalacağını ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından Yörüklerin 'Kara Çadırı'nın Anadolu'nun tapusu olarak ifade edildiğini söyledi. Kaymakam Uslu, "Al bayrağın altında hep beraber, el ele, gönül gönüle olmak ne güzel. Vatana ihanet içerisinde olmayan Yörüklerle birlikte olmak ne güzel. Yüreğinde ay yıldız ve Türkiye sevdasından başka hiçbir sevdası olmayan insanlarla olmak ne güzel. Antalya'dan, Mersin'den, Kerkük'ten, Türk'ün yaşadığı her coğrafyadan Denizlimize selam olsun. Adalet Parkı'ndan Türk dünyasına selam olsun" diye konuştu.



Etkinlikte sanatçılar Yörük göçü ve düğünü canlandırdı

Türk dünyasının birlik ve bütünlüğü için sloganıyla yapılan Yörük Toyu'nda temsili olarak Yörük göçü canlandırıldı. Ayrıca yine temsili olarak Yörük düğünü gerçekleştirildi, geline kına yakıldı. Keşkek ve pilav ikramları yapılan programın sunuculuğunu İbrahim Zeren gerçekleştirirken Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı sanatçısı Sadi Cesuroğlu, Ahmet Algün, Özgür Doğan ve Duygu Çivril sahne aldı. Yörük kültürünün yaşatıldığı toyda vatandaşlar gönüllerince eğlendi.