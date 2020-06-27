Deprem bilimcilerin umudu Etna Yanardağı patlamasında - Son Dakika

Deprem bilimcilerin umudu Etna Yanardağı patlamasında

-Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Melih Baki, İtalya'da bulunan Etna, Vezüv ve Stromboli yanardağlarının harekete geçmesi halinde olacak depremlerin şiddetinin azalacağını söyledi

Baki:

" Akdeniz'in taban su ısısı 16 dereceden 26-27 dereceye yükseldi. Bunun bir anlamı var. Deprem açısından çok önemli süreçteyiz. Bu hararetler depremi tetikleyecektir"

ADANA - Türkiye'de son günlerde art arda yaşanan 5 büyüklüğündeki depremlerin ardından dikkatler Marmara ve Doğu Akdeniz bölgesinde olası deprem hareketlerine çevrildi. Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Melih Baki, İtalya'da bulunan Etna, Vezüv ve Stromboli yanardağlarının harekete geçmesi halinde yeraltında biriken basınçta azalma olacağını belirterek, "Eğer bu yanardağlar harekete geçerse deprem 7 büyüklüğü yerine 6, 6 büyüklüğünde olacaksa da 5 büyüklüğünde olacaktır" dedi.

Van'da yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından dün de Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçen haftalarda Bingöl'de de yaşanan deprem sonrası vatandaşlarda ' Marmara ve Doğu Akdeniz bölgelerinde bir deprem olur mu?' korkusu içerisine girdi.

Akdeniz Bölgesi'ndeki yer altı hareketleriyle ilgili yıllardır çalışma yapan Jeofizik JMO Adana Şube Başkanı Melih Baki, dünya tarihinin en yıkıcı depremlerinin yaşandığı, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği, birkaç kez yerle bir olan Doğu Akdeniz için tekrar uyarıda bulundu.

Akdeniz'de taban su ısısının 16 dereceden 26-27 dereceye çıktığını, Afrika Levhası'nın da geliş hızının iyice arttığını kaydeden Baki, bu olağan dışı hareketlerle ilgili İHA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Afrika Levhası ve Arap Plakası daha hızlı hareket ediyor"

Doğanın kendi hareketi nedeniyle levhaların geliş hızının arttığını vurgulayan Melih Baki, "Bu arada Magma yükselmesi de oldu. Magma yükselimi de anormal bir ısı ve dengesiz bir iklimi beraberinde getirdi. Geçen sene 22 Haziran'da biz rapor yayınlamıştık. Dengesiz bir iklimden bahsediyorduk ve dengesiz iklimi yaşıyoruz. İkincisi de deprem açısından çok sıkıntılı bir sürece girdik. 3 bölge çok önemli. Birincisi Marmara, ikincisi Ege, üçüncüsü ise bizim de bulunduğumuz Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgesi. Doğu Anadolu fayındaki ki bu aktif hareket nedeniyle Afrika Levhası ve Arap Plakası daha hızlı hareket ediyor. Güney Doğu'dan bize doğru geliyor bunlar" diye konuştu.

"Deprem açısından çok önemli süreçteyiz"

Van, Manisa ve Bingöl'de meydana gelen depremlerin İstanbul ile Adana çevresinde yaşanabilecek depremleri tetiklemeyeceğini söyleyen Baki, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

"Bu depremler tetiklemez ama kıtasal hareketler depremi tetikleyecektir. Deprem açısından çok sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Akdeniz'in taban su ısısı 16 dereceden 26-27 dereceye yükselmiş durumda. Bu yayılma da Ege, Marmara ve Karadeniz'e yayılmış durumda. Bunun bir anlamı var. Deprem açısından çok önemli süreçteyiz. Bu hararetler depremi tetikleyecektir. O nedenle deprem öncesi önlemler çok sıkı alınmalıdır."

"Umudumuz yanardağların harekete geçmesi"

İtalya'da bulunan Etna, Vezüv ve Stromboli yanardağlarının patlaması sonucu oluşabilecek deprem basıncının düşeceğini vurgulayan ve deprem uzmanlarının bu yanardağların patlamasını umduklarını söyleyen JMO Adana Şube Başkanı Melih Baki, "Bizim bulunduğumuz Anadolu coğrafyası birinci dereceden tehlikeli deprem coğrafyası. Tarih boyunca baktığımız zaman büyük depremlerden dolayı bir çok kentimiz yok olmuştur. Akdeniz içinde bulunan Etna, Vezüv ve Stromboli yanardağları harekete geçerse basınç azalması olur. 7 büyüklüğünde olacağına 6, 6 şiddetinde olacağına 5 büyüklüğünde olur. Böyle bir beklenti olur mu bilemiyoruz doğanın kanunu ama umarım olur" şeklinde konuştu.