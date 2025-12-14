Reyyan Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı - Son Dakika
Reyyan Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı

14.12.2025 15:30
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 55 kişinin hayatını kaybettiği Reyyan Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan tek sanık olan müteahhit Muhammet Karaaslan, mahkeme kararıyla tahliye edildi. Tahliye kararıyla birlikte dosyada tutuklu sanık kalmadı. Davada 6'sı kamu görevlisi toplam 10 kişi yargılanıyor.

6 Şubat depremlerinde yerle bir olan ve 55 kişiye mezar olan Reyyan Apartmanı'na ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Yargılaması süren davada tutuklu bulunan müteahhit Muhammet Karaaslan, tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı.

KAÇAK KAT DETAYI BİLİRKİŞİ RAPORUNA GİRDİ

ilk depremde yıkılan Reyyan Apartmanı'nda 55 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, binaya 6 ila 8 ton arasında ekstra yük bindiren kaçak kat yapıldığı tespit edildi.

10 SANIK HAKKINDA DAVA AÇILDI

Soruşturmanın ardından 6'sı kamu görevlisi olmak üzere toplam 10 kişi hakkında, Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla dava açıldı.

SANIK TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Davanın 9'uncu duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Muhammet Karaaslan, üzerindeki suçlamaları reddederek tahliyesini istedi. Karaaslan, "Bilirkişi raporlarında kaçak katın benim tarafımdan yapılmadığı tespit edilmişken uzun süredir tutukluyum. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi gerekçeleriyle tutukluluğun devamını talep etti.

MAHKEME: TUTUKLULUK TALEBİ ÖLÇÜSÜZ

Mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, sanığın kaçma ya da delil karartma şüphesinin bulunmaması, azami tutukluluk süresinin dolmuş olması ve tutuklamanın tedbir niteliği taşıması gerekçeleriyle Muhammet Karaaslan'ın tahliyesine karar verdi.

TUTUKLU SANIK KALMADI, DAVA 2026'YA ERTLENDİ

Mahkeme, davayı 15 Mayıs 2026 tarihine erteledi. Verilen tahliye kararıyla birlikte dosyada tutuklu sanık kalmadı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Mahkeme, Deprem, Güncel, Kamu, Son Dakika

