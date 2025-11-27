Deprem Uzmanı Türkiye'deki Durumu Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Deprem Uzmanı Türkiye'deki Durumu Değerlendirdi

Deprem Uzmanı Türkiye\'deki Durumu Değerlendirdi
27.11.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moriwaki, Türkiye'deki yapı stokunun %50'sinin kaçak olduğunu ve deprem tedbirlerinin önemini vurguladı.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki katıldı. Burada konuşan Moriwaki, Türkiye'nin deprem kaynaklı can kayıplarında dünyada üçüncü olduğunu belirterek tedbirin önemine dikkat çekti.

Japonya'da mimar ve inşaat mühendisinin jeoloji, jeofizik, sismoloji alanında eğitim almak zorunda olduğunu ifade eden Moriwaki, "Türkiye ve Japonya, deprem konusunda benzer özelliklere sahip. Japonya'da 4, Türkiye'de 6 deprem levhası var. Türkiye daha karışık. Deprem gerçeğini kabul etmek lazım. Hazır olmak gerekiyor. Endonezya'dan başlayan Kuzey Anadolu fay hattı, dünyadaki büyük fay hatlarından birisi" diye konuştu.

"BALIKESİR'DE BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM"

Moriwaki, "Ege Bölgesi'nde çok fazla fay hattı bulunuyor ve riskli. Balıkesir'in Bandırma ilçesi ve Bursa'da risk var. Türkiye'de en rahat il, Kırklareli. Samsun hariç Karadeniz Bölgesi. Konya, Niğde, Karaman diye sıralayabiliriz. Konya'da depremler oldu ancak küçük. Burada büyük deprem beklenmiyor.

"21 MİLYONU AŞAN YAPI STOKUNUN YÜZDE 50'Sİ KAÇAK"

Türkiye'nin mimarı olarak ve üzülerek söylüyorum; can kayıplarında Türkiye dünyada üçüncü sırada. Utanmak, bunu düzeltmek lazım. Bunun için 35 yıldır Türkiye'deyim. 2001'de Yapı Denetimi Kanunu yürürlüğe girdi. İlk etapta 19 pilot il belirlendi. Birinci derece deprem bölgesi olduğu halde, bugüne kadar yapı denetimi yapılmayan iller var. Türkiye'deki 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 50'si kaçak" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem Uzmanı Türkiye'deki Durumu Değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte ev ilanıyla dolandırıcılık yapan şüphelileri polis kılık değiştirerek yakaladı Sahte ev ilanıyla dolandırıcılık yapan şüphelileri polis kılık değiştirerek yakaladı
ABD’de tutuklu Türk akademisyen Furkan Dölek özgürlüğüne kavuştu ABD'de tutuklu Türk akademisyen Furkan Dölek özgürlüğüne kavuştu
Ameliyat olurken İstanbul’u gezdi Ameliyat olurken İstanbul'u gezdi
Hopa açıklarında Rus menşeili roket motoru bulundu Hopa açıklarında Rus menşeili roket motoru bulundu
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı
Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı

12:34
Papa 14. Leo, Ankara’da İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
12:12
Bakan Tunç’tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Kovid düzenlemesi bir af değil
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Kovid düzenlemesi bir af değil
12:01
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek
11:43
İmran Han’ın hayatını kaybettiği iddiası Pakistan’ı karıştırdı
İmran Han'ın hayatını kaybettiği iddiası Pakistan'ı karıştırdı
10:34
Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi’ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir
Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir
10:20
ABD’yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu 10 yıl boyunca orduda görev yapmış
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2025 13:15:32. #7.12#
SON DAKİKA: Deprem Uzmanı Türkiye'deki Durumu Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.