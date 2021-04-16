Depremzedeler İZDEDA çatısı altında örgütlendi - Son Dakika

Depremzedeler İZDEDA çatısı altında örgütlendi

16.04.2021 09:34
Depremzedeler İZDEDA çatısı altında örgütlendi, System.String[]

İzmir'de 30 Ekim depreminden etkilenen vatandaşlar, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği kurdu.

İzmir'de 30 Ekim depreminden etkilenen vatandaşlar, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği kurdu. Derneğin açılışına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dünya Bankası ile 250 milyon dolarlık hızlı finansman çözümü için neredeyse anlaşmaya vardıklarını; ancak imzaların henüz atılmadığını söyledi. Başkan Soyer çok düşük faizli 5 yıl ödemesiz, 30 yıl vadeli bir anlaşmayı bitirmek üzere olduklarını ifade etti.

İzmir'de 30 Ekim depreminden etkilenenler, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) çatısı altında örgütlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dernek binası olarak kullanılması için Bayraklı Manavkuyu Mahallesi Muhtarlığı yanındaki İZSU binasını tahsis etti. Dernek binasının açılışı bugün sembolik bir törenle yapıldı. Törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, AK Parti İlçe Başkanı Halil Polat, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZDEDA Başkanı Haydar Özkan ile depremzedeler katıldı.

"Yaralarımızı sarmada bizlere yardımcı oldunuz"

Törende İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, 30 Ekim depreminin ardından yaşadıkları sorunları anlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla depremzedelerin büyük bölümünün barınma sorununun çözüldüğünü anımsatan Özkan, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal gibi iki şansımız var. Acılarımızı hafifletiyor, sorunlarımızı çözmede büyük etken oluyorlar. Depremin ardından ise tüm yurttaşlarımız, yaralarımızı sarmada bizlere yardımcı oldu. İlk şoku atlatmada ve hayata dönmemizde, içerisinde bulunduğumuz ortamı yaşamada herkesin büyük katkısı var" diye konuştu.

Dernek başkanından kredi çağrısı

Evleri yeniden yapılacak depremzedelerin emsal artışı istediklerini dile getiren Haydar Özkan, "Çok katlı gökdelenlerin içerisinde bulunan depremzedeler, yıkılan evlerinin tekrar inşası sırasında hiçbir kar amacı gütmeden emsal artışı istiyor. Bölgemizde yaşayan 65 yaş ve üstü yurttaşlar, gelecek korkusunun yanı sıra hayata tutunma kaygısı içerisindeler" diye konuştu.

Proje alanındaki hak sahiplerinin evlerinin yıkılarak bazı bölgelerde yeniden inşaatın başladığını, katların çıkıldığını hatırlatan Özkan, tüm bunlara rağmen hak sahiplerinin oturacakları evlerin projelerini bilmediğini söyledi.

Özkan, depremzedelerin taleplerinin olduğunu da belirterek şöyle konuştu:

"Yaklaşık 150 bin kişi kentsel dönüşüm kredisi bekliyor. İzmirli her şeyi devletten bekleyen bir kültüre sahip değil. Biz ödeyelim; ancak makul seviyede ödeyelim. Kentsel dönüşüm kredisi en fazla 0.30 faiz oranıyla, 2 yıl ödemesiz, 18 yıl geri ödemeli olmalıdır."

"İzmir olarak çok büyük bir seferberliğe imza attık"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, belediyenin depremin ardından hayata geçirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çadırlarda hayatını devam ettiren vatandaşları kış gelmeden başlarını sokabilecek bir yuvayla buluşturmak için hızla çalıştıklarını söyleyen Tunç Soyer, Bir Kira Bir Yuva kampanyasıyla 42 milyon liranın üzerinde para toplandığını anımsattı.

Bu süreçte İzmirlilerin olağanüstü bir dayanışma örneği gösterdiğine dikkat çeken Başkan Soyer, "Bir Kira Bir Yuva kampanyası ile ağır hasarlılara ödeme yapılacaktı. Orta hasarlılar için aynı rakamı biz ortaya koyduk. Çok büyük bir seferberliğe İzmir olarak imza attık. Daha sonra benzer bir felakette bu kadar büyük bedeller ödememek için ne yapmamız gerekiyorsa ona kafa yorduk. Yapı stoğu envanteri çıkardık. Belediye bütçesinden 200 milyon lira bedel ayırdık. Bununla da binaların depreme dayanıklılığını belirlemek ve binaların deprem karnesini ortaya koymak için çalışma başlattık" dedi.

"5 yıl ödemesiz 30 yıl vadeli anlaşmayı bitirmek üzereyiz"

Başkan Soyer, finansman kaynağı arayışlarında da iyi bir noktaya geldiklerini açıkladı. Dünya Bankası ile 250 milyon dolarlık hızlı finansman çözümü için neredeyse anlaşmaya vardıklarını; ancak imzaların henüz atılmadığını söyledi. Soyer, çok düşük faizli 5 yıl ödemesiz, 30 yıl vadeli bir anlaşmayı bitirmek üzere olduklarını ifade ederek, "Bu müzakerelere Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanları da katılıyor. El birliğiyle bu kaynağı ortaya koymak için çalışıyoruz" dedi.

Konuşmasını, "Devlet babaysa, belediye anadır" sözleriyle sürdüren Başkan Tunç Soyer, "Biz ana baba beraber vatandaşımıza sahip çıkacağız. Onun için mutabakat süreçlerine toz kondurmadan yola devam ediyoruz. Hiç endişeniz olmasın. Kimseyle kavga edip küsüp bırakıp gidecek halimiz yok. Herkesin katkısını alacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de haklı olmanın yetmeyeceğini, haklı olanın sesinin güçlü çıkması gerektiğini de dile getiren Soyer, şunları söyledi: "Onun için bu derneği çok önemsiyorum. Buna emek verenleri tebrik ediyorum. Asıl mücadele bundan sonra başlıyor. Biz sizin sonuna kadar yanınızda duracağız. Mesele birlik içerisinde mücadele etmeniz. Hak arayışınızda asla sizi yalnız bırakmayacağız."

Konuşmaların ardından dernek binasının açılışı yapıldı. - İZMİR

Depremzedeler İZDEDA çatısı altında örgütlendi
Depremzedeler İZDEDA çatısı altında örgütlendi
Depremzedeler İZDEDA çatısı altında örgütlendi
Depremzedeler İZDEDA çatısı altında örgütlendi
Depremzedeler İZDEDA çatısı altında örgütlendi

Dünya Bankası, Tunç Soyer, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremzedeler İZDEDA çatısı altında örgütlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu Hayvanları besleyeceği yerlere kısıtlama gelince kendini belediyenin önüne zincirleyip eylem yaptı Hayvanları besleyeceği yerlere kısıtlama gelince kendini belediyenin önüne zincirleyip eylem yaptı Kızını damdan atmaya kalkan vicdansız baba tutuklandı Kızını damdan atmaya kalkan vicdansız baba tutuklandı İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti Son dakika: Dünyaca ünlü FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı! Şirket yetkilisinden Son dakika: Dünyaca ünlü FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı! Şirket yetkilisinden "toplu katliam" iddiası Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Ebru Gündeş, Ebru Gündeş, "İhanete uğradım" diyerek 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açtı ABD'de polis 13 yaşındaki bir gencin teslim olmasına rağmen vurularak öldürüldüğü videoyu yayınladı ABD'de polis 13 yaşındaki bir gencin teslim olmasına rağmen vurularak öldürüldüğü videoyu yayınladı

Son Dakika Haberleri
10:24 Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu
10:13 Hayvanları besleyeceği yerlere kısıtlama gelince kendini belediyenin önüne zincirleyip eylem yaptı
10:06 Kızını damdan atmaya kalkan vicdansız baba tutuklandı
09:58 Ebru Şallı'dan 1 yıl önce hayatını kaybeden oğluna yürek yakan paylaşım: Meleklerin öldüğüne şahit oldum
09:49 Merkez Bankası'ndan kripto para yasağı: Ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmayacak
09:42 İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti
09:33 Fenerbahçe'de Diego Perotti sezonu kapattı
16:57 1 günde 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da durum vahim! Aynı yatakta iki hasta tedavi ediliyor
16:53 Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu
16:12 Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
Şehirden köye dönenlere büyük teşvik geliyor! Vergiden bile muaf olacaklar Şehirden köye dönenlere büyük teşvik geliyor! Vergiden bile muaf olacaklar         
10:28
Vaka sayıları kontrol altına alınamazsa Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündeme gelecek Vaka sayıları kontrol altına alınamazsa Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündeme gelecek         
10:23
Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı         
10:07
Ebru Şallı'dan 1 yıl önce hayatını kaybeden oğluna yürek yakan paylaşım: Meleklerin öldüğüne şahit oldum Ebru Şallı'dan 1 yıl önce hayatını kaybeden oğluna yürek yakan paylaşım: Meleklerin öldüğüne şahit oldum         
09:58
Son Dakika! Montrö bildirisiyle ilgili 6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı Son Dakika! Montrö bildirisiyle ilgili 6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı         
08:58
Usta ellerde üretilen 'yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor Usta ellerde üretilen 'yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor         
08:26
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Survivor 2021'de yine yemek krizi! Gizlice yemek yiyen Dora, ekibe yakalandı Survivor 2021'de yine yemek krizi! Gizlice yemek yiyen Dora, ekibe yakalandı         
07:30
İntihar edeceğini söyleyen adam sırra kadem bastı! Ekipler ormanda didik didik onu arıyor İntihar edeceğini söyleyen adam sırra kadem bastı! Ekipler ormanda didik didik onu arıyor         
02:45
ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor         
22:21
Psikolojik sorunları olan baba, 3 yaşındaki oğlunu nehre attı Psikolojik sorunları olan baba, 3 yaşındaki oğlunu nehre attı         
22:21
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor         
22:03
AK Parti'den skandal açıklamalara imza atan Yunan Bakan Dendias'a tepki: Saygısızlık ve bağnazlık, diplomasi yöntemi değildir AK Parti'den skandal açıklamalara imza atan Yunan Bakan Dendias'a tepki: Saygısızlık ve bağnazlık, diplomasi yöntemi değildir         
21:45
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 10:32:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzedeler İZDEDA çatısı altında örgütlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei