Deri sektörünün 2021 hedefi ihracatta yüzde 30 büyüme - Son Dakika

Deri sektörünün 2021 hedefi ihracatta yüzde 30 büyüme

11.12.2020 13:51
Deri sektörünün 2021 hedefi ihracatta yüzde 30 büyüme, System.String[]

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) bu yıl 5'incisini düzenlediği "Leather&Fur" Fuarı 14 ülkeden yaklaşık bin yabancı sektör profesyonelini Antalya'da ağırladı.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) bu yıl 5'incisini düzenlediği "Leather&Fur" Fuarı 14 ülkeden yaklaşık bin yabancı sektör profesyonelini Antalya'da ağırladı.

TDKD'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) bu yıl 5'incisini düzenlediği "Leather&Fur" Fuarı başladı.

İhracat ve üretim odaklı çalışan deri ve dış giyim sektörü, pandemi koşullarına rağmen sosyal mesafe ve hijyen kurullarını ön planda tutarak 14 ülkeden yaklaşık bin yabancı iş insanını Antalya'da ağırladı.

58 üretici firma son kreasyonlarını 14 ülkeden Türkiye'ye gelen yabancı alım heyetlerine sergiledi. Geçen yılı 243 milyon dolar ihracatla kapatan deri ve dış giyim sektörü bu fuarla daha fazla alternatif pazara açılmayı hedefliyor.

"Fuarımız, üreticilerimiz açısından 2021 ve sonrası için kritik öneme sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, 1 milyar dolar ekonomik hacme sahip olan sektörün bu fuarla moral ve motivasyon kazandığını belirterek, şunları kaydetti:

"2020'nin ilk çeyreği sektörümüz açısından başarılı geçti ancak pandemi ile birlikte hemen her sektör gibi ikinci ve üçüncü çeyrekte ciddi kayıplar yaşadık. 5'incisini düzenlediğimiz fuarımız, üreticilerimiz açısından 2021 ve sonrası için kritik öneme sahip. 2020 dünya için kayıp bir yıl oldu. Salgın sürecinde turizmden sonra olumsuz anlamda en fazla etkilenen ikinci sektörüz. Yaklaşık 50 milyon dolarlık ticaret hacmi beklediğimiz fuarımız moral ve motivasyon açısından sektörümüzü ayakta tutacak. Önümüzdeki yıl ihracatta 2019'a göre yüzde 30 büyüme bekliyoruz. Fuarımız bu hedefin yüzde 80'ini gerçekleştirecek potansiyele sahip. Bu yılın yaralarını sarmamız ve geleceğe odaklanmamız gerekiyor."

Dünyanın en büyük deri ithalatçısı konumundaki bir firmanın alım için Leather&Fur'ü tercih ettiğini ifade eden Gözmen, "Sadece Rusya'da 119 zincir mağazası bulunan bu şirket deride Türkiye'yi tercih ediyor. İtalya'dan, Kazakistan'dan, Moldova'dan, Ukrayna'dan, Azerbaycan'dan, Kırgızistan'dan, Rusya'dan, Sırbistan'dan, Belarus'tan, Lübnan'dan, Yunanistan'dan, Türkmenistan'dan, Tacikistan'dan ve Dağıstan'dan gelen misafirlerimizi salgın önlemlerimizi en üst seviyede tutarak ağırlıyoruz. Kritik hedeflerimizden biri Avrupa ve ABD'deki pazar payımızı artırmak. ABD dünyanın en büyük deri ithalatçısı. Rusya'da ise gidilecek çok yolumuz var. Bu ülkenin yıllık 306 milyon dolar deri ve kürk ithalatı var. Bizim ihracatımız ise 21 milyon dolar seviyelerinde." ifadelerini kullandı.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği, Antalya, Türkiye, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Deri sektörünün 2021 hedefi ihracatta yüzde 30 büyüme - Son Dakika Ekonomi


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