Dervişoğlu'ndan Özer'e Maarif Vakfı Sorusu: "Afrika Ülkelerine Eğitim Götürün Devletimizin Kendi Ülkesinin Vatandaşlarına da Sıra Gelecek Midir?"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Maarif Vakfı'na Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin TL aktarılmasını TBMM gündemine taşıdı. Dervişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e "Yurt içinde sığınmacı sorunu ile boğuşan vatandaşımızın tahammül sınırları zorlanırken, özellikle Afganistan, Pakistan ve Mali olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerine bu vakıf aracılığı ile eğitim hizmeti götüren devletimizin, kendi ülkesinin vatandaşlarına da bir gün sıra gelecek midir" diye sordu.

Türkiye Maarif Vakfı'na Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin TL aktarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 25 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Kararın gerekçesi, "Yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs vermek, bilimsel araştırma-geliştirme çalışmaları ile yayınlar yapmak ve yeni metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfı'na kaynak aktarılmasıdır' şeklinde açıklanmıştı.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

"BU VAKIF ARACILIĞI İLE EĞİTİM HİZMETİ GÖTÜREN DEVLETİMİZİN, KENDİ ÜLKESİNİN VATANDAŞLARINA DA BİR GÜN SIRA GELECEK MİDİR?"

Dervişoğlu Bakan Özer'e şu soruları yöneltti:

Yurt dışında yatırımlar yapılırken ülkemizin dış politika öncelikleri dikkate alınıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda okullardaki öğretmen boşluğu asgari ücret bile alamayan ücretli öğretmenler ile doldurulurken, atanamayan binlerce öğretmenimiz niteliksiz işlerde çalışmak zorunda kalırken yahut intihar ederken, sayısı 427'ye varan okul sayısının insan kaynağı ne şekilde sağlanmaktadır ve ne kadar maaş almaktadırlar?

Çalışan personel içerisinde 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde Ankara-İstanbul- Antalya gibi belediyelerde çalışan sayısı kaçtır?

Yurt dışında çalışan personelin yabancı dil yeterliliği hangi kriterler ile tespit edilerek istihdam edilmişlerdir?

Pandemi döneminde internet erişimi ve tabletleri olmadığı için eğitime erişemeyen binlerce öğrenci varken, okulların temizlik personeli bile okul aile birlikleri aracılığı ile veliler tarafından karşılanırken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinden bu kadar büyük bir meblağın Maarif Vakfı'na aktarılması ne kadar adildir?

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden açıklanan verilerde MEB tarafından yeni okul inşası amacı ile açılan 114 ihale ve bu ihaleler kapsamında inşa edilecek olan 183 okulun ihalesinin maddi kaynaklı sebeplerden iptal edildiği belirtilmektedir. Maarif Vakfı'na aktarılanla mukayese edebilmek için iptal edilen ihalelerin toplam bedeli ne kadardır?

Maarif Vakfı'nın internet sitesinde bütçe, bilanço, faaliyet raporu, Vakıflar Genel Müfettişlerinin ya da Vakıf Denetim Kurulu denetçilerinin düzenlediği raporlar yayımlanmadığı düşünüldüğünde bu kadar yüksek bir paranın nereye nasıl harcandığı şeffaf bir şekilde neden kamuoyu ile paylaşılmamaktadır?

Maarif Vakfı gibi icracı bir kurumun yöneticilerinin, eğitim sektöründen isimler değil Adalet ve Kalkınma Partili eski milletvekili, bakan gibi siyasetçilerden oluşması hangi amaca hizmet etmektedir?

Katar-Azerbaycan-Endonezya gibi ülkelerin büyükelçilerinin hepsinin Maarif Vakfı eski yöneticileri olmasından hareketle kurum, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir birim midir?

Yurt dışındaki Maarif Vakfı okullarının malzeme ve tefrişatları Türkiye'de hangi firma ve/veya firmalardan alınmaktadır?

-Yurt içinde sığınmacı sorunu ile boğuşan vatandaşımızın tahammül sınırları zorlanırken, özellikle Afganistan, Pakistan ve Mali olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerine bu vakıf aracılığı ile eğitim hizmeti götüren devletimizin, kendi ülkesinin vatandaşlarına da bir gün sıra gelecek midir?