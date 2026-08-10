Derya Arms, İstanbul Prohunt 2026’da yeni nesil ürünlerini ve global marka vizyonunu sergiledi - Son Dakika
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Derya Arms, İstanbul Prohunt 2026’da yeni nesil ürünlerini ve global marka vizyonunu sergiledi

Derya Arms, İstanbul Prohunt 2026’da yeni nesil ürünlerini ve global marka vizyonunu sergiledi
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Derya Arms, İstanbul Prohunt 2026 kapsamında yeni nesil ürün portföyünü sektör profesyonelleriyle buluştururken; Türkiye merkezli üretim gücünü, uluslararası büyüme stratejisini ve savunma sanayiindeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Derya Arms, 3-6 Haziran tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 13. Uluslararası İstanbul Prohunt Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı’nda sektör profesyonelleri, iş ortakları, bayiler ve son kullanıcılarla bir araya geldi. Derya Arms; av, atıcılık ve outdoor sporları alanındaki önemli organizasyonlardan biri olan İstanbul Prohunt’da yeni nesil ürünlerini sergileme fırsatını buldu. Ayrıca, Türkiye’de geliştirdiği üretim yetkinliklerini global pazarlara taşıyan marka vizyonunu da ziyaretçileriyle paylaştı.

Verimli bir organizasyonu geride bıraktıklarını söyleyen Derya Arms Kurumsal İletişim ve Basın İlişkileri Yetkilisi İsmail İnce, “SHOT Show ve IWA Outdoor Classics gibi uluslararası fuarlara katılarak yakaladığımız ticari ivmenin ardından, bu kez de Türkiye pazarındaki paydaşlarımızla buluştuk. Ürünlerimizin yanı sıra üretim gücümüzü, global pazarlara yönelik büyüme stratejimizi ve satış sonrası hizmet anlayışımızı da paylaştık. Derya Arms olarak önümüzdeki dönemde Ar-Ge yatırımlarımızı, üretim kalitemizi, ürün çeşitliliğimizi, distribütör ilişkilerimizi ve operasyonel kabiliyetimizi güçlendirerek, markamızı Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda daha da ileri taşımayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Derya Arms, İstanbul Prohunt 2026’da yeni nesil ürünlerini ve global marka vizyonunu sergiledi

Yeni nesil ürün gamı öne çıktı

Derya Arms’ın İstanbul Prohunt’taki standında; DY9Z ve Derya MAX modelleri başta olmak üzere, markanın yeni dönem stratejisini temsil eden ürünler ilgi gördü. Katılımcılar; tasarım, ergonomi, mühendislik, performans ve kullanıcı deneyimi odağında geliştirilen ürünlerin teknik özellikleri, kullanım senaryoları ve markanın yeni dönem ürün yaklaşımı hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

Derya Arms’ın fuarda sergilediği modeller arasında yer alan DY9Z, mikro kompakt yapısı, modern tasarım çizgisi, optik uyumlu sürgü tasarımı ve değiştirilebilir kabza sırtlıklarıyla dikkat çekti. DY9Z, kompakt kullanım ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen yeni nesil bir tabanca modeli olarak markanın ürün portföyünde önemli bir yere sahip.

Derya Arms’ın yeni nesil av tüfeği (shotgun) platformu Derya MAX da fuarda öne çıkan ürünlerden biri oldu. Elit yarışmacı atıcılar ve deneyimli mühendislerle birlikte geliştirilen MAX; geri tepme kontrolü, optimize edilmiş gaz sistemi, modüler mimarisi, farklı varyantları ve renk seçenekleriyle markanın geleceğe dönük ürün stratejisinin merkezinde konumlanıyor.

Derya Arms, İstanbul Prohunt 2026’da yeni nesil ürünlerini ve global marka vizyonunu sergiledi

Savunma sanayiinden global pazarlara uzanan güçlü üretim altyapısı

Derya Arms, 28 yılı aşkın üretim tecrübesiyle av, atıcılık ve outdoor sporları alanlarında güçlü bir konuma sahip. Bu güçlü üretim ve sanayi altyapısı, Derya Arms’ın yalnızca Türkiye pazarında değil, uluslararası pazarlarda da rekabet gücünü artıran önemli unsurlar arasında bulunuyor.

Konya Savunma Sanayi A.Ş.’nin kurucu ortakları ve ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş.’nin hissedarları arasında yer alan Derya Arms; Ar-Ge, üretim kalitesi, ürün çeşitliliği, distribütör yapılanması ve satış sonrası hizmet anlayışıyla küresel operasyonel gücünü her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Avrupa pazarındaki ticari varlığını da geliştiren marka, Avusturya’da kurulan Derya Arms GmbH yapılanmasıyla Avrupa genelinde doğrudan ürün tedariki yapmayı ve operasyonel süreçler için daha güçlü bir zemin oluşturmayı hedefliyor. Bu yapılanma, Derya Arms’ın global ölçekte sürdürülebilir büyüme vizyonunun önemli adımlarından biri olarak konumlanıyor.

İstanbul, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Savunma Sanayi Derya Arms, İstanbul Prohunt 2026’da yeni nesil ürünlerini ve global marka vizyonunu sergiledi - Son Dakika

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