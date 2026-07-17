DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen: Çocukları koruyamadık, çözümü cezada arıyoruz - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen: Çocukları koruyamadık, çözümü cezada arıyoruz

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen: Çocukları koruyamadık, çözümü cezada arıyoruz
17.07.2026 17:17
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12. Yargı Paketi ile suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri Haberler.com değerlendiren DEVA Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, cezaların artırılmasından önce çocukları suça iten yoksulluk, şiddet, ihmal ve eğitimden kopuş gibi nedenlerle mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Tek hakime geniş takdir yetkisi verilmesini de eleştiren milletvekili, “Çocuk cezalandırılmalı ancak geleceği karartılmamalı” dedi.

12. Yargı Paketi ile çocuklara yönelik ceza düzenlemesini Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a değerlendiren DEVA Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, ağırlaştırılan cezaların tek başına çözüm olmayacağını belirterek çocukları suça iten yoksulluk, şiddet, ihmal ve eğitimden kopuşla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

“TEK KİŞİNİN SUBJEKTİF YARGISI VAR”

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin teklifte, 15-18 yaş grubundaki çocuklara bazı ağır suçlarda yaş indiriminin uygulanmaması, 12-15 yaş grubundaki çocuklara ise bir üst yaş grubunun ceza rejiminin uygulanabilmesi konusunda hakime takdir yetkisi verilmesi öngörülüyor.

Düzenlemedeki “uygulanmayabilmesine” ifadesinin belirsizlik taşıdığını söyleyen Esen, bir çocuğa ağırlaştırılmış ceza verilip verilmeyeceği konusunda tek hakimin karar vermesinin sakıncalı olduğunu ifade etti.

Esen, “Burada en az üç kişilik bir heyetin ve heyetin içinde çocuklarla ilgili uzmanların bulunması gerekir. Bir çocuğun geleceğini belirleyecek karar, hakimin o günkü ruh haliyle bile değişebilir” değerlendirmesinde bulundu.

CEZAEVİNDEKİ ÇOCUKLARLA İLGİLİ ÇARPICI VERİLER

Suça sürüklenen çocukları araştırmak üzere kurulan Meclis komisyonunda dört ay boyunca uzmanların, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve bakanlık temsilcilerinin dinlendiğini anlatan İstanbul Milletvekili Elif Esen, cezaevlerindeki çocuklarla yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktığını belirtti.

Milletvekilinin paylaştığı verilere göre suç işleyen çocukların yüzde 70’inden fazlası eğitim hayatının dışında bulunuyor. Her üç çocuktan birinde psikiyatrik sorun görülürken çocukların yüzde 85’inin küçük yaşta çalışmak zorunda kaldığı, yüzde 58’inin ise ailesinde veya sosyal çevresinde ihmal ve istismar geçmişi bulunduğu ifade edildi.

Bu verilerin çocuk suçlarında yalnızca ceza odaklı bir yaklaşımın yeterli olmayacağını gösterdiğini söyleyen milletvekili, “Bu çocuklar toplumsal olarak yaralanmış çocuklar. Önce bu yaraları sarmamız gerekirken dermanı ceza sisteminde aramışız” dedi.

SİLAHINI KORUMAYAN EBEVEYNE CEZA DESTEĞİ

Teklifte yer alan ve silahını ihmal sonucu çocuğunun eline geçiren kişilere üç yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören maddeye destek verdiğini açıklayan Esen, ebeveynlerin silahların muhafazası konusunda sorumluluk taşıması gerektiğini söyledi.

Silahların doğru şekilde korunmamasının ağır sonuçlara yol açabileceğini ifade eden milletvekili, söz konusu maddenin ayrıntılandırılması için DEVA Partisi tarafından önerge verildiğini belirtti.

“MAĞDURU DA FAİLİ DE DÜŞÜNMEK GEREKİYOR”

Çocukların işlediği ağır cinayetlerin ve mağdur ailelerin yaşadığı acıların göz ardı edilemeyeceğini söyleyen Esen, çocuk hakları ile mağdurların adalet beklentisi arasında dengeli bir sistem kurulması gerektiğini ifade etti.

“Çocuk cezalandırılmalı ancak bu cezalar onun gelecek hayatını karartmamalı. Aynı zamanda aynı fiili yeniden işlemesine de imkân tanınmamalı” diyen milletvekili, koruma, önleme ve onarma aşamalarının birlikte işletilmesi çağrısında bulundu.

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Son Dakika Elif Esen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen: Çocukları koruyamadık, çözümü cezada arıyoruz - Son Dakika

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