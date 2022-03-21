DEVELER MENEMEN'DE GÜREŞTİ - Son Dakika

İZMİR'in Menemen ilçesinde Belediye tarafından 10'uncusu bu yıl düzenlenen Türkelli Folklorik Deve Gösterisi 100 pehlivan devenin katılımıyla yapıldı. Festival havasında geçen güreşlerde, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan halk oyunları ekibiyle zeybek oynadı.

Menemen Belediyesi'nin düzenlediği 10'uncu Türkelli Folklorik Deve Gösterisi renkli sahnelere neden oldu. Türkelli Arena'da, dün, düzenlenen güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 100 pehlivan deve katıldı. Güreşleri Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tamer Karaosmanoğlu, MHP MYK üyesi Gökhan Türkeş Öngel, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Bekir Sıtkı Hastür'ün de aralarında bulunduğu binlerce kişi izledi. Soğuk havaya rağmen kadın ve çocuklar da güreşlere yoğun ilgi gösterdi. Güreşler öncesinde izleyiciler selamlayan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Pandemi nedeniyle bir yıllık aranın ardından yapılan güreşler, büyük heyecana sahne oldu. Güreşler öncesinde dua edilip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

BAŞKAN VEKİLİ PEHLİVAN, ZEYBEK OYNADI

Güreşler öncesinde ayrıca Menemen Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan halk oyunları gösterisine zeybek oynayarak eşlik etti. Gösteri, izleyenler tarafından uzun süre alkış aldı.

Güreşler öncesinde konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan, "Değerlerimizi, geleneklerimizi yitirmiş, kaybetmiş olursak 'biz' olmayız. Başka milletlerden, farkımız da olmaz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Kültürüne sahip çıkmayan milletler, başka milletlerin kültürüne esir düşerler.' Bizi biz yapan değerlerimize geçmişte sahip çıktığımız gibi, bugün de sahip çıkmaya devam ediyoruz. İnşallah hep birlikte bu değerlerimizi koruyarak nesilden nesile aktaracağız. Çünkü millet olarak bize has bu değerlerimizle zenginiz. Geleneksel deve gösterilerimiz de bu değerlerimizden biri. Bugün güzel Menemenimizde hep birlikte pandemi ve salgın nedeniyle ara verdiğimiz Türkelli Folklorik Deve Gösterimizin 10'uncusunu gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

TÜRKELLİ ARENASI'NIN DA İÇİNDE BULUNDUĞU ALAN BELEDİYEYE KAZANDIRILDI

Aralık ayında İzmir Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılan protokolle Yahşelli'deki 2'nci Çamlık olarak bildiğimiz devlet ormanını, 30 yıllığına belediyemize kazandırmıştık. Bu bölgede Menemenimize nefes aldıracağımız bir mesire alanı projemizi hayata geçireceğiz.

Şimdi de şu an gösterilerimize ev sahipliği yapan Türkelli Arena'nın da içinde bulunduğu 35 dönümlük Hazine arazisini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla yaptığımız istişareler sonucu belediyemize kazandırmış bulunmaktayız. Artık gördüğünüz bu alan belediyemizin, yani Menemenli hemşerilerimin oldu" dedi.

Festival havasında geçen güreşler, ödül törenin ardından sona erdi.