Develi Kaymakamlığına Sinan Aslan atandı - Son Dakika

Develi Kaymakamı Murat Duru'nun Tekirdağ Çerkezköy ilçesine atanmasının ardından, Van İpekyolu ilçesinde görev yapan Sinan Aslan atandı.

Develi Kaymakamlığı'na atanan Sinan Aslan Kars Arpaçay'da doğdu. İlk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Bir yıl süreyle Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı görevinde bulundu. 2008 yılında Aydın Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Aydın Valiliği il stajı, Sakarya/ Pamukova kaymakam refikliği, Çanakkale Mülkiye Teftiş stajı, Edirne Enez, Edirne İpsala Kaymakam Vekilliği, Uşak Karahallı, Diyarbakır Eğil ilçesinde kaymakam ve Van Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009-2010 yılları arasında İngiltere'de Portsmouth Üniversitesinde Kamu yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında doktora yapmaktadır. 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İpekyolu Kaymakamlığı görevine atanan Sinan Aslan 2021 yılı mülki idare amirleri atama kararnamesi ile Develi Kaymakamlığına atandı. Kaymakam Sinan Aslan evli ve 2 çocuk babasıdır. - KAYSERİ