Devrek'e yeni kaymakam

Devrek
Kaymakamlığına Ağrı
'nın Taşlıçay İlçesi
Kaymakamı Özderin atandı. Zonguldak
'ın Devrek ilçesinde yaklaşık iki aydan bu yana vekaletle görev yapan Nurettin Yavuz'un yerine Ağrı'nın Taşlıçay İlçesi Kaymakamı Enver Özderin atandı.
2019 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde görev yapan Kaymakam Enver Özderin'in tayini Devrek'e çıktı. 1983 yılında Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde doğan Özderin, ilk ve orta öğrenimini Biga'da tamamladı.2006 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Halkla İlişkiler
bölümünden mezun oldu.2007 yılında İçişleri Bakanlığı
tarafından açılan kaymakamlık sınavını kazanarak Çanakkale Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Bilecik
'in Yenipazar
ve Eskişehir
'in Mihalıççık
kaymakam vekilliğinde bulunan Enver Özderin, 1 yıl süreyle İngiltere
'de dil eğitimi ve kamu yönetimi incelemesinin ardından Kırklareli
'nin Kofçaz
ve Gümüşhane
'nin Kürtün
Kaymakamlığında görev yapan Enver Özderin'in bayramdan sonra Devrek'te göreve başlaması bekleniyor. - ZONGULDAK