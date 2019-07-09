Son Dakika Haberleri: DHA ANKARA - 10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası meclise sunuldu
Son Dakika Güncel Haber

DHA ANKARA - 10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası meclise sunuldu

5 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın da aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis'e geldi.

DHA ANKARA - 10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası meclise sunuldu, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Özgür Özel, Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın da aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis'e geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Hazırlanan dosya, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na komisyonuna sevk edildi. Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilen dosyada isimleri bulunan milletvekilleri şunlar:
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ve MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt."

Haber: Besti KARALAR/ ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu dahil 10 vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sevk edildi Meclis'te gergin anlar! MHP'liler CHP'li Özgür Özel'in üzerine yürüdü Son Dakika! Hamile kadının aracına saldıran maganda kardeşler için istenen ceza belli oldu Son Dakika! Terör örgütü PKK'dan hain saldırı! 2 çoban infaz edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 21:30:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA ANKARA - 10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası meclise sunuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]