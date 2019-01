Dha İstanbul Bülteni-1

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor.





İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor. İstanbul boğazının bazı bölgelerinde yoğun sis görüldü. Öte yandan görüş mesafesini düşüren sisin yoğun olduğu noktalarda sürücüler araç sis farlarını yakarak ilerlerdi.



Görüntü Dökümü:



---------------



-Boğazdan görüntü



-15 temmuz şehirler köprüsünden görüntü



-Çamlıca tepesinden görüntü



-TEM Otoyolundan görüntü



-Ortaköy'den görüntü



-Genel ve Detaylar



20.01.2019 - 06.15 Haber Kodu : 190120008



==================================



6- BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA



Şirinevler'de bir kafede iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kafede çıkan tartışma da bir kişi silahla vurularak yaralandı.



Olay Baçelievler, Şirinevler Mahallesi'nde gece saat 01: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım 1 Sokak üzerinde bulunan bir kafe de oturan ve kimlikleri öğrenilemeyen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada kimliği belirlenemeyen bir kişi silahla yaralandı. Çalışanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek detaylı çalışma yaptı. Polis ekipleri çevrede güvenlik kamera çalışması da yaptı. Polis olay sonrası kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



Olayın maydana geldiği kafe



Polisin olay yerindeki görüntüsü



Genel ve detaylar



20.01.2019 - 03.40 Haber Kodu : 190120005



=============================



(ÖZEL)



7-ESENYURT'TA 4 KATLI BİNA İÇİNDE ÇIKAN ŞÜPHELİ YANGIN POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA



Esenyurt'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş ve en üst katında çıkan şüpheli yakılan eşyalar polisi alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfiaye ekipleri çıkan yangınları söndürürken, polis ekipleri de detaylı inceleme başlattı.



Olay Esenyurt, Şehitler Mahallesinde sabaha karşı 04: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi yada kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle Yayla Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında ki kullanılmayan otomobil lastiği ile en üst katta apartmanın içinde bulunan sandığı ateşe verdi. Uykularından uyanan apartman sakinleri bina içinden dumanların yükseldiğini görünce durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmanın hem girişinde alev alev yanan otomobil lastiğini hemde en üst katta yanan ahşap sandığı söndürmek için müdahale etti. İtfaiye ekipleri bina içinde ki ufak çaplı yangınları kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Bina içinde çıkan yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, apartmanın en üst katında oturan bir vatandaşın iki çocuğu dumandan etkilendi. Olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri de dumandan hafif şekilde etkilenen çocukların tedavilerini ayakta yaptı. Polis ekipleri de olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Apartmanda oturan vatandaşlarında bilgisine başvuran polis ekipleri sokakta titizlikle güvenlik kamera çalışması yaptı. Polis ekipleri bina sakinlerinden aldığı bilgiler neticesinde olayı dışarıdan gelen kimliği belirsiz kişi yada kişilerin gerçekleştirdiği üzerinde durduğu öğrenildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri çevrede şüpheli kişilere yönelik çalışma başlattı.



Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



--------------------------



Olayın meydana geldiği yer



Polis ekiplerinin görüntüsü



Bina sakinlerinin görüntüsü



Polisin çevrede inceleme yapması



Sağlık ekiplerinin görüntüsü



Bina sakinleri ile röp



Dumandan etkilenen çocuğun görüntüsü



Genel ve detaylar



========================



8- METİN TOPUZ'A CASUSLUK İDDİANAMESİ



Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA



ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz hakkındaki "casusluk" soruşturması tamamlandı. Savcılık, Topuz hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 18 yıldan 29 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Metin Topuz, 4 Ekim 2017'den beri tutuklu bulunuyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un gözaltına alınmasından 1 yıl 4 ay sonra tamamlandı. Metin Topuz'un şüphelisi olduğu 78 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanısıra Binali Yıldırım, Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Bekir Bozdağ gibi isimlerin bulunduğu 30 kişi de "müşteki- mağdur" olarak yer aldı.



"ÖRGÜTÜN AMACINA ULAŞMASINDA AKTİF ROL ÜSTLENDİĞİ"



İddianamede, Metin Topuz'un 17-25 Aralık darbe girişiminde rol oynayan kumpas şüphelisi emniyet görevlileriyle görevi aşacak şekilde çok yoğun irtibatının olduğuna dikkat çekildi. İddianamede, Topuz'un savunmasında, ABD'nin İstanbul Konsolosluğunda yapmış olduğu tercümanlık/mihmandarlık görevi kapsamında görüşmeler yaptığını söylediği, ancak görüşmelerin sıklığının FETÖ tarafından gerçekleştirilen 17/25 Aralık kumpası öncesinde yoğunlaşması dikkate alınarak bu savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı. İddianamede, şüpheli Topuz'un "Casusluk faaliyetleri kapsamında, soruşturmaların kontrol ve koordinesi ile safahat ve sürecine dair bilgi alış verişi olduğu, örgüt mensuplarına iletilmesi maksadıyla kendisine verilen bilgi ve talimatların bu kumpas soruşturmaları gerçekleştirerek Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs eden örgüt mensuplarına iletilmesi, bu yöndeki faaliyetlerin takibi, denetimi ve gerekli konularda müdahale veya yönlendirmeler ile örgütün bu amaca ulaşmasında aktif görev alarak rol üstlenmesi biçiminde olduğu ve bu süreçte icra edilen eylemlerin takip elemanı gibi kumpas soruşturmaların koordine ve kontrolünü yapmak olduğu anlaşılmıştır" denildi.



"TANIK İFADESİNE GÖRE ADİL ÖKSÜZ İLE İRTİBATLI"



İddianamede, soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan ve muhbirlik yaptığını belirtilen Nizamettin Çelikbilek'in beyanları doğrultusunda Metin Topuz ile 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde yakalanan firari Adil Öksüz'le irtibatı olduğu da ileri sürüldü. Çelikbilek'in ifadesinde 2007-2008 yıllarında bir alışveriş merkezinde o dönem İstanbul İl Jandarma KOM Müdürü Asım Sürer ve Metin Topuz ile oturdukları esnada, şüpheli Topuz'a bir telefon geldiğini, Topuz'un kalkarak konuşmaya başladığını ve konuştuğu kişiye hitaben "Bu isteğiniz beni aşar hocam, beni direk arasın başka türlü bu isteğinizi gerçekleştiremem" ve "Adil bey arasın" şeklinde beyanda bulunduğunu söylediğine yer verildi. Çelikbilek'in bu konuşmayı Asım Sürer'e aktararak konuşmada geçen Adil'in kim olduğunu sorduğunu, Sürer'in de "Adil Öksüz'ü duymadın mı? 'Metin Topuz'un paşası da, efendisi de odur" dediğini söylediğine yer verildi.







Görüntü Dökümü:



--------



-İddianame giren fotoğraflar



19.01.2019 - 17.24 Haber Kodu : 190119156



===============================



9- SEMİHA YILDIRIM "GENÇ KADINLAR MAARİFİ" PROGRAMINA KATILDI



İstanbul DHA



TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği "Genç Kadınlar Maarifi"nin 4. dönem kapanış programına katıldı. Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa Yıldırım'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş ile öğrenciler katıldı.



"BİRBİRİNİZLE YARDIMLAŞIP, ÇOK ÇALIŞTIĞINIZDA HER ENGELİ AŞARSINIZ"



Semiha Yıldırım törende öğrencilere sertifikalarını verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Törende konuşan Semiha Yıldırım, "Aldığınız eğitimle kazandığınız niteliklerin, aile ve çalışma hayatınızda, sosyal ortamlarda sizlere sayısız fayda sağlayacağına inanıyorum. Hayatınız boyunca umudunuzu heyecanınızı, inancınızı hiç kaybetmeyin. Bilginizi, becerinizi, azim ve enerjinizi birbirinizle paylaşın. Birbirinizle yardımlaşıp, çok çalıştığınızda her engeli aşarsınız. Unutmayın, hayattaki yerinizi ve itibarınızı kendiniz tayin edeceksiniz. Bu düşüncelerle hepinizi tebrik ediyorum" dedi.



Görüntü Dökümü:



----------------------



Programdan görüntüler



Yıldırım'ın görüntüsü



Yıldırım'ın açıklamaları



Detaylar



19.01.2019 - 17.36 Haber Kodu : 190119164 - İstanbul

