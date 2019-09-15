Dha istanbul bülteni-1

BAYRAMPAŞA'DA OTELDE YANGIN; OTELDE KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/

Bayrampaşa'da 12 katlı bir otelin mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 200 turist tedbir amaçlı otelden tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sabah saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. 12 katlı otelin bodrum katında bulunan mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyük paniğin yaşandığı otelde konaklayan yaklaşık 200 turist tedbir amaçlı tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Önlem amaçlı tahliye edilen ve büyük korku yaşayan turistlerde tekrar otel içerisine alındı. Yangında herhangi bir yaralananın olmadığı öğrenilirken, mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Dışarı çıkarılan turistlerden görüntüler

-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

-Diğer detaylar

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2-SULTANGAZİ KENT ORMANI'NDA YANGIN

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul, - SULTANGAZİ Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü. Alevler cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde yangının ilk anlarında çevrede bulunanların alevlere kendi çabalarıyla müdahale ettiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Yanan alanın görüntüleri

İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

Detaylar



(CEP TELEFONU)

Yangından görüntüler

Vatandaşların söndürme çalışmaları

Detaylar

14.09.2019 - 19.47 Haber Kodu : 190914198

14.09.2019 - 19.32 Haber Kodu : 190914195

14.09.2019 - 19.17 Haber Kodu : 190914195

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3- BAKAN VARANK "SAVAŞAN İHA'LAR" YARIŞMASINI İZLEDİ

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - İdris TİFTİKÇİ/ İstanbul, - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "Savaşan İHA'lar" yarışmasını izledi, yarışmacılarla biraraya geldi.

Bakan Varank, Yenikapı Miting Alanı'nda İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen "Savaşan İHA'lar" yarışmasını izledi. Burada yarışmacılarla bir araya gelerek incelemelerde bulunan Varank, bir İHA uçurdu.

AYAKLARI YERE BASMAYAN FESTİVAL

17 Eylül'de Atatürk Havalima'nında başlayacak olan TEKNOFEST ile ilgili olarak Varank, "Arkadaşlar ayakları yere basmayan tek festival olan TEKNOFEST, uzay havacılık ve teknoloji fuarının yarışma bölümleri için Yenikapı'dayız. Biliyorsunuz bu festival 7'den 77'ye, tüm halkımızda bir heyecan oluşturuyor. Onları teknoloji ile buluşturmak için yaptığımız bir festival. Özellikle gençlerin ve öğrencilerin geleceğin teknolojilerinde yetişmesini, bu alanlarda çalışmasını istiyoruz. Bu manada festival çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmalarımız çok önemli. 19 tane yarışma var. Savaşan İHA'lardan, insansız su altı sistemlerine kadar bilişim yarışmaları var. Bugün savaşan İHA'lar yarışmaları için buradayız. Bugün yarışmacılar kendi ürettikleri İHA'ları otonom bir biçimde, yani kullanıcı olmadan uçurmayı, daha sonra havada yine otonom bir şekilde yakaladıkları diğer İHA'ları yapay zeka teknolojisini kullanarak onlara kitlenmeyi ve daha sonra otonom bir şekilde inmeyi gerçekleştirdikleri parkurlardan oluşan bir yarışma için buradalar. Heyecanı gördünüz. Biz de heyecanlandık. Dediğim gibi geleceğe yapılan en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğuna biz inanıyoruz. Biz Türkiye'yi özellikle havacılık ve uzay teknolojileri alanında lider ülke konumuna getirmek istiyoruz. Bunu da insanlarımızla yapacağız ve burada yetiştirdiğimiz gençlerimiz, öğrencilerimiz belki de gerçekten ileride üreteceğimiz son teknoloji savaşan İHA'ların tasarımcısı olacaklar. Bu manada çok mutluyuz. TEKNOFEST ayın 17'sinde başlıyor, 22'sine kadar devam edecek. Biz tüm İstanbulluları, tüm Türkiye'yi TEKNOFEST'e bekliyoruz. Gelsinler, milli teknoloji hamlesi kapsamında ülkelerinin neler başarabildiğini görsünler. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, düzenleyici kurumlardan bir tanesi olarak TÜBİTAK ve diğer ilgili kuruluşlarımızla Atatürk Havalimanı'nda olacağız. Gençlerimize, vatandaşlarımıza kendi ürettiğimiz teknolojilerimizi sunacağız. Bu manada birçok firma ve kurum da stantlarıyla vatandaşlarımızla buluşacaklar" şeklinde konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZDAKİ TEKNOLOJİ ATEŞİNİ TUTUŞTURMAK İSTİYORUZ"

TEKNOFEST'i uluslararası bir festival haline getirmek istediklerini vurgulayan Varank, "Festivali uluslararası bir kapsama dönüştürmek istiyoruz. Bunu geçen sene de söylemiştik. Bakın burada savan İHA yarışmasında yarışan Endonezyalı bir takım var. Ki bu sene Ukrayna'dan, Rusya'dan hava araçları gelecek. Hem araçlarını sergileyecekler hem de gösteriler yapacaklar. Biz festivalimizi uluslararası bir boyuta taşımak istiyoruz. Geçen sene 550 bin katılımcı vardı, bu sene 1 milyondan fazla katılımcı bekliyoruz. ve vatandaşlarımızdaki bu teknoloji ateşini tutuşturmak istiyoruz" dedi.

"S-400 ÜLKEMİZİN BİR İHTİYACIYDI"

Açıklamasında "İhtiyaç doğrultusunda ülkemiz için ne gerekiyorsa o yönde adımlar atıyoruzö ifadelerine yer veren Varank, "Tabii ki ülkelerin ihtiyaçlarına göre hangi savunma sanayii ürünlerine yatırım yapacakları ya da hangi savunma sanayi ürünlerini kullanacakları ülkelerin takdirlerinde. Biz ihtiyaçlarımız doğrultusunda ülkemiz için ne gerekiyorsa o yönde adımlar atıyoruz. Eğer Ruslar ile ilgili, böyle bir uçakla ilgili bir adım atmamız gerekirse bundan çekinmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte Rusya'da bir havacılık fuarına katıldık. Orada inceledik. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat Putin'i bu festivale davet etti. Gelin siz de ürünlerinizle burada olun hem Türkiye sizi tanısın hem de siz de kendinizi Türkiye'ye tanıtın diye. Dediğim gibi; ülkemizin ne ihtiyacı varsa biz bu adımları atmaktan çekinmeyiz. S-400 ülkemizin bir ihtiyacıydı. Kamuoyundaki tartışmaları biliyorsunuz. Uluslararası arenada yapılan tartışmaları biliyorsunuz ama biz ihtiyacımız olan bu sistemleri aldık. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için adım atmaktan biz hiçbir zaman çekinmeyiz" ifadelerini kullandı.

"YERLİ OTOMOBİL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Üzerinde çalışılan yerli otomobil ile ilgili soruya ise Bakan Varank, "Ben açıkçası yerli otomobil hakkında çok konuşmak istemiyorum. Vatandaşlarımızın haklı eleştirileri olabiliyor bu iş çok uzadı diye. İnşallah Aralık ayında prototipi çıkacak. Bunu başarabilirsek vatandaşımızla, gazetecimizle, kamuoyumuzla paylaşacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Varank'ın yarışma alanını ziyareti

-Varank'ın yarışmayı izlemesi

-Varank'ın yarışmacılarla bir araya gelişi

-Varank'ın açıklaması

-Varank'ın İHA uçurması

-Yarışmacılarla fotoğraf çekilmesi

-Genel ve detay

14.09.2019 - 18.53 Haber Kodu : 190914184

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4- AYVALIDERE YAĞMUR SUYU TÜNELİ'NE TÜNEL AÇMA MAKİNESİ İNDİRİLDİ

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL - AYVALIDERE Yağmur Suyu Tüneli'ne tünel açma makinesi (TBM) indirme töreni düzenlendi.

Eyüpsultan'da düzenlenen törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ve Melen Çayı projesinde hayatını kaybeden Gülseren Yurttaş'ın oğlu Yağmur Budak ve kardeşi Hatice Yurttaş katıldı.

Ekrem İmamoğlu, "Arkadaşlarım bana dediler ki 'Böyle kıymetli bir makineyi, deliciyi isim vermek ve bunu tanımlamak gerekir' Bize bu yetki ulaştığında da ben şöyle bir talimat verdim. 'Özellikle bu alanda çalışmış ve hayatını kaybetmiş bir insanımız var mı?' 2007 yılında, Melen barajı çalışma sürecinde hayatını kaybeden bir taşeron firmamızın çalışanı olan Gülseren Yurttaş hanımefendinin bana bilgisini ulaştırdılar. Bugün o zaman çok küçük yaşlarda olan oğlu bizimle beraber, kız kardeşi bizimle beraber. Bu bir kurumsal vefadır elbette. Bu üzücü olayı şu anlamda hatırlamak çok kıymetli, hem onun manevi ruhu önünde rahmetle, minnetle anıyoruz. Emekçi insanların, kurumda varlığını ortaya koymuş insanların anılmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ORTALAMA AYDA 300 METRE YOL ALMAKTA"

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, "Bu kazı makinesi Alman patentli bir makine. Yaklaşık 1 yılda üretildi. Bu proje için özel olarak dizayn edildi. Zemin şartlarından dolayı her proje için özel bir makine dizayn ediliyor. 4 metre çapında ve 4 bin 674 metre uzunluğundaki bu tünel için, 4 metre çapında yaklaşık 190 ton ağırlığında bulunan bir 'TBM' dediğimiz tünel açma makinesi indireceğiz. Bunun toplam uzunluğu 75 metre. 25 adet kesici elmas uçlar bulunuyor. Ortalama ayda 300 metre yol almakta, tabi bu zemin şartlarına göre artıp azalabiliyor. İçerisinde lazerli bir ölçüm sistemi var. Bu ölçüm sistemi planlanan koordinatlar üzerinden güzergahı belirliyor. Makineyi hareket ettiren 500 kilovatlık bir elektrik motoru var. Yaklaşık 50-60 metre derinlikten gideceğiz. Bunu mümkün olduğunca yol güzergahına denk getiriyoruz ki, bölgede ki konutlar herhangi bir zarar görmesin" dedi.

Tünelin 18 ayda tamamlanmasını ön gördüklerini kaydeden Mermutlu, proje maliyetinin 80 milyon TL olduğunu belirtti.

Proje tamamlandığında 4 metre çapında 4 bin 674 metre uzunluğunda ve 3 şafttan oluşacak yağmur suyu tüneli, saniyede 52 metreküp yağmur suyu debisi toplanarak Haliç'e aktaracak.

Proje tamamlandığında, aşırı yağış dönemlerinde zaman zaman yaşanan taşkınlarla su altında kalan Fatih'teki Vatan Caddesi, Aksaray Alt Geçidi, tramvay alt geçidi, Aksaray Metro İstasyonu, Yenikapı Metro İstasyonu, Namık Kemal Caddesi ve TCDD Alt Geçidi; Bayrampaşa'daki Otogar-Hal Bağlantı Yolu, Terazidere Mero Durağı; Esenler'teki Merter E-5 Metro Durağı ve çevresi ile Zeytinburnu'ndaki Zeytinburnu Tramvay Durağı ve çevresinde sel baskınları yaşanmayacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-TBM'den detaylar

-İmamoğlu'nun gelişi

-İSKİ genel müdürünün konuşması

-İmamoğlu'nun konuşması

-TBM'e Gülseren Yurttaş isminin verilmesi

-TBM'in indirilmesi

14.09.2019 - 18.50 Haber Kodu : 190914183

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5- ESENYURT'TA 4 KATLI BİNADA YANGINDA CAN PAZARI

Çağatay KENARLI/ İstanbul, - ESENYURT'ta 4 katlı binada bulunan bir dairede yangın çıktı. Yangın sırasında çıkan dumanlar binayı kapladı. Dairelerinde dumandan mahsur kalan 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Üçevler Mahallesi 920 Sokak'ta bulunan Karahan Apartmanın giriş katındaki dairede dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanlar önce daireyi ardından binayı kapladı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle üst katlardaki dairelerde bulunanlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları merdivenle kurtardı. Aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi merdivenle aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

-Çevrede bulunan vatandaşlardan görüntü

(Cep telefonu görüntüsü)

-Ekiplerin görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin vatandaşları kurtarması

-Bazı vatandaşların camlarından çıkarak merdivenle aşağı inmesi

-Genel ve detaylar

14.09.2019 - 18.02 Haber Kodu : 190914173

14.09.2019 - 17.52 Haber Kodu : 190914170

14.09.2019 - 17.32 Haber Kodu : 190914163

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6- ABD ASKERİ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN/ İSTANBUL,

ABD askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişi sırasında iki askerin dürbün ile kıyıyı gözlediği görülürken geminin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

ABD Donanmasına ait 8 Borda numaralı USNS 'Yuma' adlı askeri hızlı ikmal gemisi sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açılmıştı. Askeri gemi dün saat 16.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Gemi yaklaşık yarım saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaştı. 103 metre uzunluğundaki ikmal gemisinin Boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Geminin ön ve arka bölümünde ağır silahlar ile askerlerin nöbet tuttuğu, ön bölümünde iki askerin dürbün ile kıyıyı gözlediği görüldü. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada Boğaz geçişini tamamlayan askeri gemi Karadeniz'e açıldı. Hızlı ikmal geminin geçişi ile birlikte ABD bir kez daha Karadeniz'e askeri gemi göndermiş oldu.

Görüntü Dökümü:

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-ABD gemisinden genel ve yakın detaylar

-Gemide bulunan askerlerden detay görüntü

-Geminin ön ve arka bölümünde silahlı nöbet tutan askerlerden detay görüntü

-Dürbün ile ABD askerlerinin kıyıyı izlemesi

-Geminin FSM Köprüsü altından geçişi

-Genel ve yakın detaylar

14.09.2019 - 17.33 Haber Kodu : 190914165

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7- KADIN VE ÇOCUKLARIN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ İNŞAATTA BUGÜN: HEDEF SIFIR KAZA

- Esenyurt'ta çevresinde önlem alınmayan inşaattaki tuğlaların devrilmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Feci kazanın ardından bugün inşaatın çevresinde tahtalarla ile önlem alındı. Tahtalara ise "Hedef Sıfır Kaza", "Önceliğimiz İş Güvenliği" yazıları asıldı.

Kazanın ardından müteahhidin ifadesinin alınarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Çalışmaların devam ettiği inşaattaki son durum havadan da görüntülendi.

Müslim SARIYAR - Ali AKSOYER - Çağatay KENARLI/- ESENYURT'ta kadınlar ile çocuklarının ölümden döndüğü kazanın ardından tuğlaların düştüğü inşaatın etrafı tahtalarla çevrilip "Hedef Sıfır Kaza", "Önceliğimiz İş Güvenliği" yazıları asıldı. İnşaatı yapan müteahhidin ise ifadesinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

MÜTEAHHİDİN İFASİ ALINIP BIRAKILDI

Esenyurt Kıraç Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, 4 katlı inşaatın duvarları için bulunan tuğlalar şiddetli rüzgar nedeniyle aşağı düştü. Bu sırada yoldan geçen çocuklu kadınlar kıl payı tuğlaların altında kalmaktan kurtulurken, inşaatın yanında bulunan sağlık ocağından çıkan bir kadın ise yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından inşaatın müteahhidi Şefik K., Kıraç Polis Merkezi'nde bilgisine başvuruldu. Akşam saatlerinde ifadesi alınan müteahhit serbest bırakıldı. Şefik K.' nın polise, "Kaza sırasında inşaatta bulunuyordum. Rüzgar şiddetliydi. Bir ara ses duydum. 4'ncü kat merdivenlerden nasıl indiğimi hatırlamıyorum. Aşağı indiğimde sağlık ocağında görevli doktor ve diğer görevliler başındaydı. İlk müdahaleyi ettiler. Daha sonra ise ambulansla hastaneye kaldırıldı" dediği öğrenildi.

İNŞAAT ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bugün ise tekrar olay yerine giden DHA ekibi şaşırtan görüntülerle karşılaştı. Kazanın yaşandığı gün etrafında önlem olmayan inşaatın çevresinin bugün vatandaşların yakından geçmemesi için tahtalarla çevrildiği ve "Hedef Sıfır Kaza", "Önceliğimiz İş Güvenliği" yazıları asıldığı görüldü.

İnşaatta çalışmalar devam ederken son durum havadan da görüntülendi. Bu arada yaralanan Suriyeli kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri

İnşaat alanından genel görüntü

-İnşaatta devam eden çalışma

-Drone görüntüleri

-Muhabir anonsu

-Dün çekilen görüntüler

14.09.2019 - 17.09 Haber Kodu : 190914150