DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

OSMAN KAVALA TUTUKLANDI

*Tutuklanan Osman Kavala Silivri Cezaevi'ne konuldu.

Haber: Halil YILMAZ - Ruken KADIOĞLU-Ertan KILIÇ Kamera: Ozan URAL/ İSTANBUL,

Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatine karar verilen Osman Kavala hakkında "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verilmişti. Kavala, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

Gezi Davası'nda tahliyesine ve beraatına karar verilen Osman Kavala hakkında İstanbul Başsavcılığı'nca "Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınarak emniyette işlemleri yapılan Kavala, akşam saatlerinde Çağlayan 'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İfadesinin ardından Osman Kavala, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 'ne sevk edildi.

KAVALA'NIN İFADESİ

Şüpheli Osman Kavala sorgu hakimliğindeki ifadesinde, "Dün 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararının tescil etmiş olduğu gibi ve daha önce AİHM kararının açıkça belirtildiği gibi, maruz kaldığım sıra dışı vahimlikte bir hak ihlalini dünkü gözaltı kararı, bu akşam gördüğünüz savcının sevk yazısı, bu hak ihlalinin devam ettirilmekte olduğunu göstermektedir. Daha önceki ifademde belirtmiş olduğum gibi 15 Temmuz darbe girişimine destek olmak ile ilgili tüm iddialar asılsızdır." dedi.

İfadesinin ardından Osman Kavala, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DARBE GİRİŞİMİNDEN ÖNCE BARKEY İLE GÖRÜŞTÜ"

Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararında şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini değiştirmeyi amaçlayan darbe girişiminde bulunduğu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini değiştirmeye teşebbüs' suçundan soruşturma yürütülüp yakalama kararı ile aranmakta olan şüpheli Hanrey Barkey'in, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Amerika'daki onursal başkanlığının Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in yaptığı Rumi Forum Vakfı'nın organizasyon komitesinde görev yaptığı, örgüt liderinin çalışmalarını tanıtmak için lobi faaliyeti yürüttüğü, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin sabahında yurt dışından İstanbul'a geldiği ve doğrudan Büyükada Splendit Otele yerleştiği, 18 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizden ayrıldığı, şüpheli Mehmet Osman Kavala 'nın Hanrey Barkey ile 18 Temmuz 2016 tarihinde Karaköy semtinde bir restoranda buluştukları, bunun yanında yapılan iletişim analizlerinden de anlaşılacağı üzere; darbe girişimi öncesi ve sonrasında yoğun irtibatlarının bulunduğu, yine iletişim analizine göre şüpheli Kavala'nın diğer şüpheli Hanrey Barkey ile darbe girişimi öncesi 27 Haziran 2016 tarihinde önce Şişli İlçesinde şüpheli Mehmet Osman Kavala'ya ait Menka Anonim Şirketi adlı iş yerinde, devamında da 30 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır 'da bir araya gelerek PKK Terör Örgütü irtibatlı kişilerle buluştuklarının tespit edildiği,

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sürecinde şüpheli Hanrey Barkey ile şüpheli Kavala'nın suç tarihlerindeki irtibatları, şüpheli Hanrey Barkey'in FETÖ/PDY ile olan irtibatları dikkate alındığında, şüpheli Mehmet Osman Kavala'nın 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsünün karar sürecine katıldığına dair bulgulara ulaşıldığı, 26 Temmuz 2016 tarihinde başlatılan bu soruşturma kapsamında başka suçtan tahliyesine müteakip kaçma şüphesi göz önünde bulundurularak 18 Şubat 2020 tarihinde gözaltı kararı verildiği, hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebir, şiddet kullanarak çalışamaz hale getirmek' suçu yönünden kovuşturma bulunan Mehmet Osman Kavala'ya, 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs(darbe teşebbüsü)' suçunun niteliği, mevcut delil durumu, şüphelinin kaçma ihtimalinin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz olduğu dikkate alınarak, şüpheli Mehmet Osman Kavala'nın üzerine atılı 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs' suçu yönünden sorgusu yapılarak tutuklanmasına karar verildi."

OSMAN KAVALA SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yeninden tutuklama kararı verilen Osman Kavala, adliyeden çıkarılarak cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı. Osman Kavala, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konuldu.

Görüntü dökümü:

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-Kavala'yı götüren polis araçlarını adliyeden çıkışı

-Kavala'nın içinde bulunduğu aracın cezaevine girişi

-Detaylar

20.02.2020 - 00.52 Haber Kodu : 200220004

20.02.2020 - 00.04 Haber Kodu : 200220001

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2- OYUNCU AHMET KURAL TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural 'a ait olduğu öğrenildi. Kazada bir kişi yaralanırken Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Altunizade'de mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birini ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın kullandığı öğrenildi. Kazada bir kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tedbir amacıyla yaralıyı ambulansla Üsküdar 'daki özel bir hastaneye götürdü. yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde ise iddiaya göre Ahmet Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu belirlendi.

Araçlar çekici yardımıyla otoparka çekilirken Ahmet Kural ise Çengelköy Polis Merkezi'ne getirildi.

Kural'ın ehliyetine alkollü olduğu gerekçesiyle 6 ay süreyle el konulurken 'Trafiğe Tehlikeye Düşürmek'ten de cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Kural polis merkezindeki işlemlerin ardından gazetecilerin sorularına yanıt vermeden taksiye binerek oradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Polis merkezine taksinin gelmesi

-Ahmet kuralın polis merkezinden çıkısı

-Kural'ın soruları yanıtsız bırakması

-Taksi içerisinden detaylar

-Kazanın meydana geldiği yerden görüntü

-Genel ve detaylar

20.02.2020 - 02.43 Haber Kodu : 200220011

20.02.2020 - 01.50 Haber Kodu : 200220005

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3 - AVCILAR'DA LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BIÇAKLA KAVGA: 1 YARALI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,

AVCILAR'da lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Cihangir Mahallesi 'ndeki Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi. Liseden çıkan öğrenciler, bilinmeyen nedenle birbirleri ile kavga etti. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 9'uncu sınıf öğrencisi İ.Ö. yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Polis olaya karışan öğrencileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

Olay yerindeki polis ve 112 görevlileri

Okulun dış görüntüsü

19.02.2020 - 17.37 Haber Kodu : 200219186

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4- ESENYURT D-100'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU - İSTANBUL/DHA

D-100 Karayolu 'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza Esenyurt, D-100 Karayolu Edirne istikametinde gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BOF 49 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüjdeki direğe vuran otomobil daha sonra da savrularak takla attı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik oluşurken, kaza yapan araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

-kazadan hemen sonra yaşananlar

-Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Takla atan araç

Genel ve detaylar

20.02.2020 - 03.05 Haber Kodu : 200220012

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5-REKLAM PANOSUNDAKİ FİGÜR POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Haber-Kamera: Özgür EREN

Beyoğlu 'nda kimliği belirsiz kişinin, reklam panosunda bulunan erkek figürünün boğazına "ay yıldız"ın ayını geçirmiş şekilde çıkartma yapıştırması polisi harekete geçirdi. Polis ekiplerinin panoyu incelemesinin ardından, yapıştırılan çıkartma belediye ekipleri tarafından söküldü.

Olay, Kabataş İskelesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, cadde üzerinde, İstanbul'un simgelerinin olduğu reklam panosundaki siyah renkli erkek figürü üstüne, "ay yıldız"ın ayını boğazına geçirmiş şekildeki çıkartmayı yapıştırdı. Panoda farklı figür gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, panonun etrafını güvenlik şeridi ile kapattı. Ardından pano ve yapıştırılan figür üzerinde incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, panoya figürü yapıştıran kişiyi bulmak için çalışma başlattı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri de yapıştırılan çıkartmayı yerinden söktü.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu Görüntüsü

-Olay yeri inceleme polisinin panoda çalışması

-Aktüel

-Panodan genel ve yakın detaylar

-İşçilerin panoya yapıştırılan çıkartmayı sökmeye çalışması

-Caddeden gecen vatandaşlardan detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

19.02.2020 - 19.17 Haber Kodu : 200219207