Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul- İstanbul'un Kanatlı Misafirleri

Dha İstanbul- İstanbul'un Kanatlı Misafirleri

1 saat önce

(ÖZEL) İSTANBUL'UN KANATLI MİSAFİRLERİHaber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHAİlkbaharın habercisi leyleklerin, Afrika'dan Avrupa ve Kuzey ülkelerine İstanbul üzerinden gerçekleştirdiği göç yolculuğu başladı.

Dha İstanbul- İstanbul'un Kanatlı Misafirleri, System.String[]
DHA İSTANBUL- (ÖZEL)  İSTANBUL'UN KANATLI MİSAFİRLERİ

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

İlkbaharın habercisi leyleklerin,   Afrika'dan Avrupa ve Kuzey ülkelerine İstanbul üzerinden gerçekleştirdiği göç yolculuğu başladı. Yüzlerce leylek, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda konaklarken görüldü. Her bahar mevsimin başlangıcında, batıda Atlas Okyanusu'ndan, doğuda Hint Okyanusu'na, güneyde Güney Afrika'nın Ümit Burnu'na kadar Afrika Kıtası'nın Ekvator kuşağı güneyinde kalan geniş topraklarda kışlayan leylekler, Avrupa ve Asya'nın Kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı. Kanatlı misafirlerin Türkiye'ye Hatay üzerinden giriş yaparak gerçekleştirdikleri ilkbahar göçü, devam ediyor. Leylekler gruplar halinde Kırklareli'nden çıkış yapıp Avrupa'nın kuzeyinde bulunan çeşitli ülkelerine göç ediyor. Ciconia cinsi leylekler bu sabah İstanbul Anadolu Yakası, Küçük Çamlıca'da görüldü. Ağaçlarda dinlenen leylekleri gören vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla leylekleri görüntüledi. Uzmanlar, leyleklerin açık denizlerde uçarken zorlandıkları için genellikle kara alanlarını ve dar boğazları tercih ettiklerini, bu yüzden Çamlıca'da görüldüklerini belirtti. Günde sadece 10 saat uçabilen leylekler, 15 Mart- 15 Nisan tarihleri arasında Türkiye'de görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Ağaçta konaklayan leylekler

-Leyleklerin uçması

-Çimlerde gezen leylekler

-Vatandaşlar ile röp.

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:16 Kaynak: DHA

Avrupa, İstanbul, Güncel
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