Son Dakika Haberleri: Dha Yurt Bülteni-11

Dha Yurt Bülteni-11

31 dakika önce

1)NEMRUT DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜAdıyaman'ın Kahta ilçesinde Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı, kar yağışı ile beyaza büründü.

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1)NEMRUT DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı, kar yağışı ile beyaza büründü. Dünya Kültür Mirası listesinde olan 2 bin 206 metre yükseklikteki dünyanın tek açık ve en yüksek hava müzesi olan Nemrut Dağı, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Zirvede kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Nemrut Dağı'ndaki heykeller tamamen kara gömüldü.

Görüntü Dökümü

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Nemrut Dağı eteği

Kar nedeniyle beyazlara bürünen Nemrut Dağı

Heykellerin kar nedeniyle gözden kaybolması

Genel ve detay görüntüler 

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB

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2)ÇELİKHAN'DA KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ekipler kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladı.

İlçe merkezinde aralıklarla yağan kar hayatı olumsuz etkilerken araç sürücüleri ve yayalar yolda ilerlemekte zorlandı.  Belediye ekipleri cadde ve sokaklardaki kar yoğunluğunu temizlemek için çalışmalara başladı. İlçeye bağlı köy ve meraların kapanan yolları ise Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla açılmaya çalışılıyor.

Çelikhan- Adıyaman ve Çelikhan- Malatya kara yollarında da ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için tuzlama çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Çelikhan'da kar yağışı

-İlçe merkezi görüntüsü

-Genel ve detay görüntüleri

( Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 105 MB

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3)HARAÇ İÇİN DÜKKANI BASAN KİŞİLERE ATEŞ AÇTI: 1 YARALI

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, haraç olarak 400 bin TL almak amacıyla hurdacı dükkanını basan 5 kişiye, iş yeri sahibinin kardeşinin rastgele ateş açması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Köseköy İstasyon Mahallesi Nizam Sokak'ta bulunan hurdacı dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi M.Ö.'yü (38), iddiaya göre, 27 Aralık'ta Kartepe'deki çay bahçesine çağıran N.M. (37), burada 400 bin TL talep ederek, parayı vermemesi durumunda kardeşi H.Ö.'yü öldüreceğini söyledi. Dün akşam saatlerinde de M.Ö.'yü arayan N.M., telefonda küfrederek, para talep etti. M.Ö.'nün elinde para olmadığını söylemesi üzerine yanına oğlu A.M.(18) ile B.B. (24), G.A. (25) ve K.Y.'yi (26) alan N.M., hurdacı dükkanına gitti. Dükkanın önünde tartışma çıkması üzerine N.M. ve yanındakiler, M.Ö. ile kardeşi H.Ö.'yü (31) yanlarında getirdikleri sopalarla dövmeye başladı. Bu sırada dükkanda bulunan ruhsatsız silahı alan H.Ö., kendisini korumak için etrafa rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan birinin N.M.'nin karın boşluğuna isabet etmesi üzerine yanındakiler, N.M.'yi alarak, olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, burada dükkan sahibi M.Ö. ile kardeşi H.Ö.'yü gözaltına aldı. Yaralanan N.M. ve yanındaki oğlu A.M. ile B.B., G.A. ve K.Y. ise Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince N.M.'nin tedavisi için gittikleri özel hastanede yakalanarak, gözaltına alındı. Dükkan sahibi M.Ö., emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, N.M. ise hastanede tedaviye alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.M., B.B., G.A., K.Y. ve H.Ö., adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların asayişten çıkışı

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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4)ŞARAMPOLE DEVRİLEN İŞ MAKİNESİNİN OPERATÖRÜ ÖLDÜ

KAHRAMANMARAŞ'ta, kar temizleme çalışması yapan operatör Mehmet Yiğit'in kontrolünden çıkan iş makinesi, şarampole devrildi. Kazada Yiğit, hayatını kaybetti. 

Kahramanmaraş merkeze yılın ilk karı, bu sabah yağdı. Sisin de etkili olduğu kentte kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve kuzeydeki ilçelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Onikişubat ilçesi Şahinkayası mevkisinde kar temizleme çalışması yapan ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı çalışan operatör Mehmet Yiğit'in kontrolünden çıkan iş makinesi, şarampole devrildi. Kazada Yiğit, yaşamını yitirdi. Kar yağışı nedeniyle Ekinözü'nün yüksek kesimlerindeki 11 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle kapanan Kabaktepe, Yeniköy, Kandil, Alişar, Ataköy, Demirlik, Kültür, Gaziler, Türkmenler, Çiftlik ve Ambar mahallerinin yollarının açılması için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Öte yandan merkez Onikişubat ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'ndeki sitenin istinat duvarı, öğle saatlerinde, büyük gürültüyle yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü

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Kardaki Maraş yazısı

Kar yağışı

Sis

Sisteki araçlar

Ekinözü'nün karlı yolları

Andırın'da yolda kalan araçlar

Kar temizleme çalışmaları

Yıkılan istinat duvarından detay

Mehmet Yiğit'in sağlık fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 580 MB

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:19 Kaynak: DHA

Kahta, DHA, Kar, Güncel
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