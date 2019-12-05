DHA YURT BÜLTENİ-12

HDP önündeki eylemde 94'üncü gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 94'üncü günde de sürdürdü. İstanbul'da polis memuruyken, kardeşinin düğününe gittiği sırada, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Vedat Kaya (28) için oturma eylemini sürdüren Şeyhmus Kaya, çocuklarına kavuşmak istediklerini söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. HDP binası önünde oturan 58 aile, soğuk ve yağışlı havadan etkilenmemeleri için hayırseverler tarafından tahsis edilen çadırdaki bekleyişlerini 94'üncü günde de sürdürüyor.

'HDP KAÇTI'

İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketi Mardin'in Derik ilçesine giderken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Vedat Kaya için eşi Emine Kaya ile birlikte 5 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Şeyhmus Kaya, çocukların kurtarılması için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundu. Oğlundan 5 yıldır haber alamadığını anlatan Şeyhmus Kaya, "Çalmadığımız kapı kalmadı. Bu çocukları bir an önce kurtarsınlar. Yeter artık, çocuklarımızı özledik. Şu anda 94'üncü gündeyiz. Burada nöbet tutuyoruz. Yine de bekleyeceğiz. Bizi perişan ettiler. 5 senedir bir insan, evladını görmezse nasıl olur? Uykumuz yok, yatamıyoruz. Gece gündüz aklımızdan çıkmıyor. Şu anda HDP burayı bırakmış, kaçmış, gitmiş. Kaçmakla bir yere varamazlar. Biz biliyoruz ki HDP, bu işin içindedir. Kimin ne yaptığını biliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-HDP önünden görüntü

-Ailelerin bekleyişleri

-Kaya'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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14 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını öldürdü

Gaziantep'te tartıştığı arkadaşı Salih M., (14) tarafından bıçaklanan Şahin Aslan (17), tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 28 Kasım günü akşam saatlerinde Hacıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. 10'uncu sınıf öğrencisi Şahin Aslan ile mahalleden arkadaşı 7'nci sınıf öğrencisi Salih M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giderek bıçak alıp gelen Salih M., Şahin Aslan'ı bıçaklayarak kaçtı. Karnından bıçaklanan Aslan'ı kanlar içinde gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aslan, ambulansla Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olayın ardından kaçan Salih M.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kaldığı eve operasyon düzenleyerek Salih M.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Salih M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yoğun bakım ünitesinde bir haftadır tedavisi süren Şahin Aslan, bu sabah doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Şahin Aslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Şahin Aslan'ın Fotoğrafı

Cenaze aracının gelişi

Cenazenin araca konulması

Adli Tıp Kurumu

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa ;KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA

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Amasra'da belediye başkanına çakılı saldırı (2)

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDULAR

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, dün akşam uğradığı çakılı saldırının ardından bugün mesaiye başladı. Çakır'ı ziyarete gelenler, geçmiş olsun dileklerini iletti. Açıklama yapan Başkan Çakır, "Birkaç disiplin nedeniyle uyardığımız arkadaşımız daha önce de odanın kapısını kilitleyerek, bana saldırı girişimi yapan bir arkadaşımız vardı. O zaman zaten kendisiyle ilgili adli süreci başlatmıştık. Dün akşam yine mesaj tacizi ile beni evimin altına çağırdı. Ben de emniyete gerekli yerlere bilgi verdim. Sonrasında arkadaşlarımla birlikte evime dönerken, evimin karşısında benim üzerime geldi ve ben engelledim. Elinde bir çakı vardı. Benim de boğaz bölgemde ufak bir çizik var. Biraz mücadele ettikten sonra emniyet kuvvetleri gelerek, arkadaşı götürdü. Ben de gittim emniyette ifademi verdim" dedi.

Halkın hakkını korumaya devam edecekleri ifade eden Çakır, "Biz Amasra'da göreve geldiğimizden bu yana güzel işler yapmaya devam ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başkan Çakır'ın belediyeye gelmesi

-Vatandaşların geçmiş olsun dilekleri

-Başkanın boğazındaki çakının kestiği bölge

-Başkan Recai Çakır'ın açıklaması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Çalı, çırpı ve dallardan organik gübre üretimi

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nce ormanlardaki bakım ve üretim çalışmalarında çıkan çalı, çırpı ve dal atıkları, parçalama makinesinde öğütülerek, 1 yıl depolarda saklanıp, çürütüldü. Organik gübre haline gelen atıklar, fidanlıklarda kullanılmaya başlandı. Orman Bölge Müdürü Recep Temel, "Ormanlardan çıkan ve yakacak odun dahi olmayan çalı, çırpı ve dal parçalarını kiraladığımız parçalama makinesinde öğüttük. 1 yıl depolayarak, çürütüp, gübreye dönüştürerek fidanlığımızda kullanacağız" dedi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, ormanlık alanlarda yapılan üretim, bakım ve budama sırasında çıkan ve endüstriyel anlamda değerlendirilemeyen, ekonomik değeri düşük atıklarla ilgili yeni proje hazırlandı. Ormanların yanı sıra şehir merkezindeki kamu kurumu, okul, cami bahçelerinde yapılan budamalardan çıkan dal parçaları, doğrama makinesiyle öğütüldü. Yaklaşık 1 yıl depolarda bekletilen atıklar, ısı verilerek, kimyasal olarak 'fermantasyon' denilen yöntemle çürütülüp, organik gübreye dönüştürüldü.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, fidanlıkta yılda 9 milyon fidan yetiştirdiklerini ve organik gübreye ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bunun için ekonomik değeri olmayan çalı, çırpı ve dal atıklarını organik gübreye dönüştürdüklerini belirten Temel, "Orman fidanlığımızda sürekli toprak, humus, organik madde ve gübre ihtiyacımız oluyor. Ormanlardan çıkan ve yakacak odun dahi olmayan çalı, çırpı ve dal parçalarını kiraladığımız bir parçalama makinesinde öğüttük. Bu materyali bir yıl depolayarak çürütüp, gübreye dönüştürerek fidanlığımızda kullanacağız. Böylece bir nevi geri dönüşüm sağlamış olacağız. Özellikle okul bahçelerinde yaptığımız bakım ve budama çalışmalarından da oldukça fazla atık madde çıkıyor. Bunlar bugüne kadar şehir çöplüğüne atılıyordu" diye konuştu.

Kiralık olan çalı doğrayıcısı makinenin demirbaş olarak satın alınması için de bütçeden ödenek ayrıldığını belirten Temel, çalı doğrayıcısını 2020'de satın alarak, makine parkına dahil edeceklerini de kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-Ormandaki bakım

-Toplanan çalı çırpı ve dallar

-Öğütme makinesine atılması

-Öğütülen atıklar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

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Kırıkhan'da özel eğitim öğrencilerinin sinema keyfi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 250 eğitim öğrencisi sinemaya götürüldü.

Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İ.Cahit Ayazhan, Belediye Başkan Yardımcısı M.Tolga Üçdal ve birim müdürlerinin katılımıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kırıkhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizesinde 10 Özel eğitim okulunda eğitim gören 250 öğrenci sinemayla buluşturuldu. Kırıkhan Şehit Gülşah Güler Sosyal Tesisleri'ndeki sinema salonunda ilk kez sinemayla tanışıp 'Konuşan Hayvanlar' filmini izleyen çocuklar keyif dolu dakikalar yaşadı.

Sinema salonunu özel eğitim okullarında eğitim gören çocuklara ayırdıklarını belirten Başkan Yavuz, Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. Yavuz, kültür hizmetlerini her geçen gün arttıracaklarını kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-Özel eğitim öğrencilerinin sinemaya gelmesi

-Sinema salonundan öğrencilerin görüntüleri

-Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un konuşması

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

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