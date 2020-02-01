DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

İdlib'e saldırılarda, Ocak ayında 188 kişi yaşamını yitirdi

SURİYE'de, Esed rejimi ve rejime destek veren gruplar tarafından İdlib ve kırsalına yönelik havadan ve karadan yapılan saldırılarda, bu yılın Ocak ayında 188 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklar, rejim ve destekçileri tarafından İdlib ve kırsalına yönelik saldırıların devam ettiğini, bu saldırılar sonucu aralarında 64'ü aşkın çocuğun da bulunduğu 188 sivilin yaşamını yitirdiğini, ölenler arasında bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretlilerden kişilerin de bulunduğunu belirtti.

BİNALAR DA AĞIR HASAR GÖRDÜ

Ocak ayı içerisindeki saldırılarda, 7 çadır kent, 11 sağlık tesisi, 28 okul, 9 pazar yeri, 4 fırın, 19 ibadethane, 5 sivil savunma merkezi, su ve elektrik santrallerinin de bombalanan alanlar arasında olduğunu belirten yerel kaynaklar, saldırılar nedeniyle sivillerin yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),

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Samsun- Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (6)

O ANLARI ANLATTI: KAÇTIK KURTULDUK

Ordu'da meydana gelen heyelanda, eşi Durdane Aktaş ile birlikte yaralanan Şenel Aktaş o anları anlattı. Eşinin tedavisi halen Ordu Devlet Hastanesi'nde devam eden Aktaş, çok korktuklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Eşimle yürüyerek, gidiyorduk. Sonra taş yuvarlanma sesi geldi. 'Hanım, burada taşlardan ses geliyor, heyelan olur altında kalırız, tedbirimizi alalım' diyene kadar bir kütürtü geldi. Geri döndüm, tozun-duman içinde kaldık. Hanım kayanın arasında kaldı. Vatandaşlar geldi, hanımı kayanın arasından aldık. Ağzından kan geliyordu, kafası yarılmıştı. Eli kolu taşın arasında kalan hanımımı çıkardık. Çok korktuk. 'Uçuk' bize yol vermedi. Karşı şeride atlamaya çalıştım. Hanım kayaların arasında kalınca çok korktum, ters istikamete kaçtık kurtulduk."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralılar konuşma

-Detaylar

HABER KAMERA: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

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Otoparktaki araç yangınında 2 otomobil zarar gördü

DENİZLİ'de kapalı bir otoparkta park halindeki bir otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Ayrıca bu aracın yanındaki başka bir otomobilde de kısmı hasar oluştu.

Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde bulunan otoparka Yalçın Bölek, bu sabah 20 FE 189 plakalı otomobilini park etti. Saat 15.30 sıralarında otomobilinden dumanlar yükseldiğini gören Bölek, aracının kaputunu açınca alevlerin çıktığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin ön kısmını sardığı araçtaki yangına köpük ve su sıkarak müdahale etti. Yangın yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında alevler nedeniyle sahibi öğrenilemeyen 20 U 8608 plakalı bir başka otomobil de hafif hasar gördü. Yangının çıkış nedeniyle araştırılıyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otoparktan genel detaylar

İtfaiye araçlarından görüntüler

Polis ekiplerinden detaylar

Yanan ve zarar gören araçlardan görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Bakan Turhan: Bu afetleri siyasete alet etmememiz lazım (2)

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NI İNCELEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan , Salarha Tünel'i inşaat çalışmalarının ardından, Rize 'de deniz dolgusu üzerine yapımı süren Rize- Artvin Havalimanı'ndaki çalışmaları da inceledi. Çalışmaların sürdüğü aktan ve havalimanının yılsonu hizmete açılacağını kaydeden Bakan Turhan, "Artvin-Rize Havalimanımız Ordu- Giresun Havalimanından sonra deniz üzerinde inşa ettiğimiz ikinci Havalimanımız. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu havalimanımızı da inşallah bu yılın sonuna doğru hizmete açmayı planlıyoruz. Havalimanımızın hizmete girmesi ile birlikte özellikle Rize, Artvin, Ardahan gibi hatta Trabzon 'un Doğu bölgesinde bulunan ilçelerinde, Erzurum 'un Kuzey yerleşimlerimde bulunan vatandaşlarımız bu havalimanından faydalanmış olacaklar. Burası 3 bin metre pist boyu, 60 metre pist genişliği ile tüm uçakların iniş ve kalkış yapabileceği bir havalimanı olacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Talas'ta yüz ağartan projeler törenle hizmete açıldı

KAYSERİ'de Talas Belediyesi tarafından 'Yüz Ağartan' projeler kapsamında 'Hayır Çarşısı', 'Talas Sanat Galerisi' ve 'Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi' açılışı törenle yapıldı.

Törenin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, " Hayır Çarşısı'nda hayırseverlerimiz bizleri durdurmadılar. Ellerindeki ve yeni aldıkları ayakkabı, elbise, çanta ve kırtasiye malzemelerini bizlere getirdiler. Bizde bunları ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak üzere bir sisteme koymaya çalıştık. İhtiyacı olan aileler buraya geldiklerinde kendisine bir kredi verilecek. Geldiğinde kartını gösterecek ve istediği malzemesini alacak. Burada para geçmeyecek. Bu güzel hayır çarşımıza destek veren hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Gaziler ve şehit yakınları için de bir birim kurduk. İlçemizde 40 şehit yakınımız var. 20 aile gazilerimiz var. Onlara burada yardımcı olacağız. Engelli araçlarımız var. Onların araçları tamir sorunu olmuştu. Engeli Araçları Bakım ve Onarım ünitesi aracımız ile engellilerimiz araçlarının tamirlerini sağlayacağız. Arızalandığında servis gibi gidip tamirini ve bakımını yapacağız" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerde sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise " Hayırseverlikte şampiyon bir iliz. İnşallah başka iller bizi geçer. Kimseyi de bu konuda kıskanmayız. Camilerin, okulların veya sosyal tesislerin üzerinde bir isim görüyorsanız bu Kayseri'nin cömertliğindendir. Biz bu yapılanlarla övünmeliyiz. Ekonomik durgunluğun olduğu bir dönemde hastaneler yapıyoruz. Ben belediye başkanlarımızı bu tür projeleri destekledikleri için tebrik ediyorum. Bu tür hizmetler verildikçe belediyelerin de bereketi artacaktır." şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Hayır Çarşısının kurulmasına katkı sunan hayırseverlere plaket verildi. İlçede yardıma muhtaç ailelere alışveriş hizmeti sunan Hayır Çarşısı okunan duaların ardından hizmete açıldı.

Talas Kiçiköy mahallesinde de davetlilerin katılımı ile Sanat Galerisi törenle hizmete açıldı. Bölgenin önemli bir kültür projesi olan Talas Sanat Galerisinde 'Köklerin Rengi' sergisi sanatseverlerin ziyaretine sunuldu. Sergiyi AK Parti Yerel Yönetimlerde sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve beraberindeki protokol üyeleri ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın konuşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin konuşması

Hayırseverlere plaket verilmesi-

Hizmetlerin toplu açılışı

-Diğer görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Mersin'de ilk kez düzenlenen 'Kar Festivali'nde renkli görüntüler

MERSİN'de 1500 rakımlı Arslanköy'de Kar Festivali düzenlendi. Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde ortaya renkli görüntüler çıktı.

Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen Kar Festivali'nde, Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, kızaklı kayak, buz heykel sergisi, kayaklı koşu, kardan adam yarışması, snowboard, yamaç paraşütü ve animasyon gösterileri yer aldı. Çocuklar, Mersin'de ilk kez gerçekleştirilen kar festivalinin tadını çıkarttı. Kardan adam yapan çocuklar, kartopu, halat çekme yarışları ile gönüllerince eğlendi. Çocukların eğlencesine aileleri de katılınca ortaya neşeli görüntüler çıktı. Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, festivale katılımdan memnun olduklarını dile getirdi. Vatandaşların mutluluğuna ortak olan Başkan Yılmaz şunları söyledi:

"Yaklaşık 40- 50 yıldır kış ve kar turizminden bahsediyoruz. Biz bu yönde ilk adımı atarak, bir çığır açmış olduk ve buna devam edeceğiz. Mersin'in buna ihtiyacı var. Bölgemizin en önemli geçim kaynağı tarım, fakat yayla ve kış turizmi de bizim için çok önemli. Bölgemiz kayak turizmi ve tesis kurmak için uygun. Bu yönde önümüzdeki zamanlarda önemli adımlar atacağız. Yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçilerin ve turistlerin gelmesini sağlayarak, bölgede yeni bir adım olacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çocuklar dev kardan adam ile fotoğraf çektirirken

-Çocuklar kardan adam yaparken

-Kar topu oynanırken

-Çocuklar kayarken

-Kar voleybolu oynayanlar

-Vatandaşlar oyun oynarken

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,