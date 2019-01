Dha Yurt Bülteni-14

İZMİR'DE ÖRDEK AVINDA KAYIK BATTI: 3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ KURTARILDI (EK)1)DÖNÜŞE GEÇTİKLERİ SIRADA OLMUŞ İzmir 'in Torbalı ilçesinde yağmur sularının oluşturduğu gölette ördek avına çıkan 4 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği olayın ayrıntıları, donmak üzereyken kurtarılan Hüseyin Karakuş'un anlattıklarıyla ortaya çıktı. Sabah saatlerinde avlanmak üzere kayıkla açılan 4 avcının dönüşe geçtikleri sırada içlerinden birisine telefon geldiği, bunun üzerine konuşmak için ayağa kalkmasıyla da dengelerini kaybedip suya düştükleri öğrenildi. Avcıların üzerinde bulunan boy çizmesi olarak bilinen avcı çizmelerinin içerisinin suyla dolması üzerine, yaklaşık 2.5 metre derinliğindeki gölete gömüldükleri belirlendi. Çizmelerini çıkaramayan avcıların, bataklığa da saplanmaları nedeniyle boğuldukları saptandı. Göletin olduğu bölgeye gelen ve burada sık sık avlandıklarını söyleyen çevre halkı da yağmurlar sonrasında tarlaların suyla kaplanmasıyla göletin oluştuğunu, buraya gelen ördek gibi yaban hayvanları için de çok sayıda avcının buraya ilgi gösterdiğini, ancak tehlikeli bir alan olduğunu anlattı.'GÖLE GİDECEKLERİNİ BİLSEYDİM UYARIRDIM'İzmir Adli Tıp Kurumu 'nda otopsileri yapılan Mustafa Ölmez ve kardeşi Erkin Ölmez'in cenazelerini, ağabeyleri İsmail Ölmez teslim aldı. Kardeşleriyle aynı iş yerinde iş makinesi tamiratı yaptıklarını belirten İsmail Ölmez, avcı belgesi alan kardeşlerinin yaklaşık 4 aydır her hafta sonu ava gittiklerini söyledi. Kazadan bir gün önce de kardeşi Erkin Ölmez ile birlikte oturduklarını anlatan İsmail Ölmez, "Ben kardeşlerimi her zaman av için uyarırdım. Özellikle göl gibi alanlara gitmemelerini, dağlık yerlere gitmelerini öğütlerdim. Çünkü göller tehlikeli. Bir av tüfeğiyle ateş edildiği zaman küçük kayıkların üzerinde dengenin kalmadığını biliyorum. Bunun için de kendilerini sık sık uyarırdım. Ama bir gün önce birlikte olduğumuz kardeşim bana gölete ava gideceklerini söylemedi. Bilseydim yine uyarırdım" dedi.Bir çocuk babası Mustafa Ölmez ile iki çocuğu bulunan Erkin Ölmez'in, İzmir'de ikindide kılınacak namazdan sonra toprağa verileceği öğrenildi.Görüntü Dökümü--------------------Gölet bölgesinden görüntüGörgü tanıklarıyla röportajİsmail Ölmez ile röportajAnonslarHaber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR============================================PALU AİLESİ SORUŞTURMASINDA ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMAR ARAŞTIRILIYOR (EK)2)KAZI ALANINDA YİNE KEMİK BULUNDU Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca Palu ailesiyle ilgili soruşturma sürdürülürken, kayıp Meryem Tanhal'ın cesedinin Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine iş makinesiyle geniş alanda başlatılan kazı çalışmaları sürdürülüyor. Daha önce çalışmalar sırasında bulunan ve hayvana ait olduğu sanılan kemik, incelenmeye gönderilmişti. Bugünkü kazı çalışmalarında ise bir kemik daha bulundu. 20- 25 santimetre uzunluğundaki kemik, olay yeri inceleme ekiplerince incelendi. Bu kemiğin de hayvana ait olduğu düşünülürken, incelenmeye Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.Görüntü Dökümü--------------------Kazı yapılan bölgeden görüntülerOlay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleriDrone ile yapılan çekimlerKOCAELİ============================================3)PALANDÖKEN DOLUP TAŞTIKIŞ turizminin göz bebeği Palandöken özellikle hafta sonları dolup taştı. Kızak ve kayak pistlerinde 'İğne atsan yere düşmeyecek' dedirten görüntüler ortaya çıktı. Otellerdeki dolululuk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Yerli ve yabancı turistler kayak yaparak tatilin tadını çıkarıyor. Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin vazgeçilmez kayak merkezlerinden biri olan Erzurum Palandöken, okulların yarıyıl tatiline girmesine sayılı günler kala doldu taştı. En uzunu 14 kilometre olmak üzere 40'ın üzerinde pistten aynı anda 20 bin kişinin yararlanabildiği Palandöken'de, kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler de acemi pistinde kızakla kayarak tatilin keyfini çıkarıyor. Pistlerdeki ışıklandırma sayesinde tatilciler geceleri de kayak yapılabiliyor.Kent merkezine 5, Erzurum Havalimanı'na 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi 'ne gelen tatilci ve turistler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte kayak yapma olanağı buluyor. Otel işletmecileri her yıl olduğu gibi bu yılda Palandöken'en dolup taştığını belirtti. Yarı yıl tatilinde dolululuk oranın yüzde yüz olduğunu ifade eden Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akca, "Tamamı ışıklandırılan pistler sayesinde tatilciler gece gündüz demeden kayak yapabiliyor. Tatil için buraya bir kere gelen artık başka bir yere gitmiyor" diye konuştu.Palandöken'deki pistler, mekanik tesisler ve otellerin muhteşem olduğunu belirten Polat Erzurum Resort Hotel Genel Müdürü Bora Kanber ise "Kayak için Palandöken bulunmaz bir nimet. Erzurum kış sporları merkezi olduğu için burada kayağın dışında isteyen curling, buz hokeyi, buz pateni yapıp şifalı kaplıcalarından faydalanabilir" dedi.Görüntü Dökümü---------------------Kayak yapanlar-Genel görüntü (drone)-Otel işletmecileri ie röp-Kızaklarla kayanlarHaber: Turgay İPEK/ Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,(Süre: 4.16/ 470 MB)============================================4)ZEYBEKCİ'DEN ZÜBEYDE HANIM'IN KABRİNE ZİYARETUlu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün annesi Zübeyde Hanım , vefatının 96'ncı yılında AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci tarafından kabri başında anıldı. Zübeyde Hanım'ın muhteşem bir lideri yetiştiren mütevazı Türk annelerinin timsali olduğunu belirten Zeybekci, Zübeyde Hanım'ı rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Adayı Nihat Zeybekci, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın vefatının 96'ncı yıl dönümünde Karşıyakalı kadınlar ile bir araya geldi. Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Zeybekci, kurslarda eğitim gören kadınlarla tek tek ilgilenerek, kırmızı karanfil dağıttı. Zeybekci'ye, AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı Ayda Maç ve çok sayıda AK partili eşlik etti. Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Karşıyakalılarla özenle ilgilenen Zeybekci, bölgede bulunan vatandaşa da herhangi bir sorunları olup olmadığını sordu. Halk Eğitim Merkezi'nin ardından Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret eden Zeybekci, Zübeyde Hanım'ı rahmet, minnet ve şükranla andı. Zübeyde Hanım'ın, mütevazı Türk annelerinin timsali olduğunu dile getiren Zeybekci, şunları söyledi:"Bir dünya lideri, bir yüzyılın liderinin annesinin yaşantısı da öyle olmuştur. Muhteşem bir lideri eğiten ve yetiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimiyle ilgili en çok fedakarlıkta bulunanlardan biridir. Hangi okula gideceği ile ilgili bile mücadele etmiştir. Ülkemizin, vatanımızın anneleri de öyledir. Çocuklarının eğitimiyle ve onların başarılarıyla gurur duyarken arka planda tebessümle onları seyretmek gurur kaynağıdır. Merhume, 1923 yılındaki vefatı sonrasında da eminim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başarılarıyla ve Türkiye Cumhuriyeti 'nin muasır medeniyet yolculuğundaki performansıyla da gurur duymuştur. Zübeyde Hanımı 96'ncı ölüm yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükran ile anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Rabbim evlatlarıyla cennette kavuştursun."Görüntü Dökümü---------------------Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi ziyareti-Zeybekçinin kursiyerlere karanfil dağıtması-Zübeyde Hanım anıt mezarı ziyareti Nihat Zeybekçi konuşmasıHaber- Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,============================================5)10 GÜNDE 58 EVİ SOYAN HIRSIZLAR ADLİYEDE Bolu 'nun Mengen Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerinde 10 günde 58 evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 10 günde Yeniçağa, Mengen ve Dörtdivan'daki köyler ile yayla evlerinden yapılan 58 hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, güzergahlar üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi ile bölgede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Şüphelilerin kullandıkları araçların plakaları tespit edildi. Kiralık olan araçların tespit edilmesi üzerine şüphelilerin kimlik bilgilerine de ulaşıldı. Mengen'de 32, Yeniçağa'da 4, Dörtdivan'da ise 22 ev olmak üzere toplam 58 evden hırsızlık yaptığı belirlenen kişiler, Bolu merkez, Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak, gözaltına alındı. M.A.Y., M.B., M.K., İ.A. ve R.S. ile çalıntı malzemeleri aldığı değerlendirilen M.Ö., sorgulanmak üzere Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise av tüfekleri, 248 tabanca mermisi, çalıntı olduğu değerlendirilen televizyonlar, bakır tencere, sürahiler ve antika olduğu sanılan bazı malzemeler ile hırsızlık yapılırken kullanılan keser, levye, eldiven ve el fenerleri bulundu.Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorguları tamamlanan M.A.Y., M.B., M.K., İ.A. ve R.S., bugün adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü---------------------Şüphelilerin adliyeye getirilmesi-Ele geçirilen ürünler-DetaylarHaber-Kamera: Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu),============================================