DHA YURT BÜLTENİ-14

UYUŞTURUCUDAN ÖLEN 2 GENÇ, TOPRAĞA VERİLDİ

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde kullandıkları uyuşturucudan yaşamını yitirdiği öne sürülen Ali Rıza S. (21) ve Yiğit T. (21), toprağa verildi.

Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde dün 5 arkadaş, buluştukları inşaatta iddiaya göre uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra gençler, fenalaştı. Gençleri fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Ali Rıza S. ve Yiğit T.'nin yaşamlarını yitirdiği saptandı. Diğer 3 kişi ise ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından Ali Rıza S. ve Yiğit T.'nin cenazeleri, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ali Rıza T.'nin cenazesi Ayvalık'a, Yiğit T.'nin cenazesi ise Gömeç'e götürüldü. Yiğit T. ve Ali Rıza S. öğlende kılınan cenaze namazlarının ardından ilçe mezarlıklarında toprağa verildi. Diğer 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Gömeç cenaze töreni genel ve detay görüntüler

-Ayvalık cenaze töreni genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN-Nilgün KAYA/AYVALIK(Balıkesir),

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SİVAS VALİSİ AYHAN, KOYUN KIRKTI



SİVAS'ın Ulaş ilçesindeki Tarım İşletmesini (TİGEM) ziyaret eden Vali Salih Ayhan, eline makine alarak koyun kırkma çalışmalarına yardım etti.

İlçe gezileri kapsamında Ulaş'a giden Vali Salih Ayhan, TİGEM'i ziyaret ederek yapılan tarım ve hayvancılık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tesiste incelemelerde bulunan Vali Ayhan, havaların ısınmasıyla birlikte başlatılan küçükbaş hayvanların kırkma işlemlerini yakından takip etti. Vali Ayhan, bir ara kendisi de eline makineyi alarak koyun kırkmayı denedi. Daha sonra koyun sürülerinin bulunduğu mera alanına geçen Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler, küçükbaş hayvancılıkla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Sanayi, turizm ve tarım alanında önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Vali Ayhan, Sivas'ın tarım alanında geniş bir yelpazeye sahip olduğunu söyledi. Tüm çiftçiler için güvenli bir liman hazırlamak adına güzel bir çatı oluşturduklarını anlatan Vali Ayhan, burada var olan potansiyelleri daha iyi noktalara taşımak istediklerini söyledi. Tarım ve hayvancılıkta tüm ürünleri tek bir çatı altında toplamak istediklerini, iş ve dış pazar olmak üzere özel sektör mantığıyla hareket edeceklerinin altını çizen Ayhan, "TİGEM bizim için bir şans, bu işletmemizin geçmişi, fark edilir bir kültürü var" dedi.

Ayhan, "Özellikle tarım ve hayvancılıkta Sivas, lokomotif bir kuruluştur. Bu şehrin birikimden, kültüründen istifa etmemiz gerekiyor. Bu bölge hem TİGEM'in olması hem de Et Süt Kurumu'nun olması nedeniyle hayvan pazarını ve ot borsasını bu bölgeye kuracağız. Yine bu bölgeye de çiftlikler kuracağız ve bölgeyi cazibe merkezi yapacağız. Tüm kurumlarımızın ana rotalarını yeni dönemde üretim odaklı planladık ve devam ediyoruz. 10 binin üzerinde küçükbaş hayvanımız var. TİGEM'in tüm çiftliklerinde ise 200 bin küçükbaş hayvan var. İnşallah bu potansiyeli dikkate alarak, koyun yapağı projesine başlayacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Tarım işletmesi ziyaretinden görüntü

-Valinin koyun kırkması

-Konuşmaları

Haber: SİVAS,

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POPFEST'İN ERTELENMESİNİ KUTLADILAR



MERSİN'de Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, PopFest 2019'un ileri bir tarihe ertelenmesine ilişkin, "Bu, anayasal direnme hakkını kullanmamızın sonucu oldu. Bunu her zaman birlikte başaracağımızı gösterdik" dedi.

5-7 Haziran tarihleri arasında; Aleyna Tilki, Simge, Hande Yener ve Demet Akalın gibi ünlü popçuların sahne alacağı PopFest 2019'un caretta caretta ile yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olan merkez Mezitli ilçesindeki 100'üncü Yıl (Gümüşkum) Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek olması tepki çekmiş ve etkinlik ileri bir tarihe ertelenmişti.

Bugün Mezitli Belediyesi önderliğinde merkez Soli Pompeipolis Arena'da bir araya gelen vatandaşlar ve hayvan hakları savunucuları, festivalin ertelenmesi kararını kutladı. Bir basın açıklaması yapan Belediye başkanı Neşet Tarhan, 15 Mayıs ile 15 Eylül tarihleri arasında caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının üreme dönemi olduğuna dikkat çekti. Konser bölgesinin de yuvalam potansiyeli yüksek bir yer olduğunun altını çizen Tarhan, "O kadar kalabalık insan kitlesinin, ışığın ve gürültünün bu alana vereceği zarar tartışılmaz. Yuvalama dönemine ilişkin koşullar sağlamadan bölgede festival yapılması doğa katliamına yol açacaktı. Yuvadan çıkacak olan yavru kaplumbağalar ve yuva içerisindeki yumurtalar zarar görecekti" diye konuştu.

'BİRLİKTE BAŞARACAĞIMIZI GÖSTERDİK'

Konser programının tam da üreme dönemine denk geldiğine işaret eden Tarhan, şunları söyledi:

"Yavru kaplumbağalar, ışığı nerede görürse oraya gider. Denize gidemediği zaman da ölüyorlar. Konserin Güneş Festivali dönemi ve diğer zamanlarda, sanatsal etkinliklerin yapıldığı Pompeipolis Soli Arena'da yapılmasını önerdik. Hatta, 'Burada yaparsanız belediye olarak her türlü desteği sağlayacağız' dedik. Bu talebimiz maalesef kabul edilmedi. Dün akşam saatlerinde de pop festivalinin 5 Haziran'da yapılmayacağı bilgisi verildi ve iptal edildi. Bu, anayasal direnme hakkını kullanmamızın sonucu oldu. Bunu her zaman birlikte başaracağımızı gösterdik."

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın da destek verdiği topluluk, açıklama sonunda ellerindeki yeşil balonları gökyüzüne bıraktı.

'YERİNDE BİR KARAR'

Akdeniz Kaplumbağaları ve Doğa Koruma Derneği ile Mersin Çevre ve Doğa Derneği yönetimleri de konuyla ilgili Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde (MGC) konuyla basın toplantısı düzenledi. Dernekler adına konuşan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene ise "Alanda yapılacak kitlesel etkinlikler kumul özelliğini bozacağından kaplumbağaların geleceği için bu alanda çok sayıda insanın gireceği etkinlikler yapılmamalıdır. Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları için hayati önem taşıyan Mersin PopFest'le ilgili olarak alınan erteleme kararının çok yerinde olduğunu belirtmek isteriz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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Vatandaşların genel görüntüsü

Belediye başkanları ile katılımcılarının görüntüsü

Pankart görüntüsü

Başkan Tarhan'ın açıklaması

Balon tutan kadınların görüntüsü

Sahilde denize giren vatandaşlar

SÜRE: 03'26" BOYUT: 373 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

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KEŞAN'DA, 'YUNUS' TİMLERİ GÖREVE BAŞLADI

EDİRNE'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli 'Yunus' timleri göreve başladı.

Keşan'da, önleyici hizmet kalitesinin arttırılması, olaylara daha etkin ve hızlı müdahale etmek amacıyla Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin öncülüğünde Devriye Ekipler Büro Amirliği bünyesinde göreve başlayan motosikletli Yunus timleri, tam donanımlı 2 motosiklet ile 1 komiser yardımcısı ve 8 polis memurunun görevlendirilmesiyle çalışmalarına başladı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yunus ekipleri, Keşan'da halkımızın yoğun bulunduğu yerlerde, okul çevrelerinde ve polis araçlarının giremediği dar sokaklarda gerçekleşmesi muhtemel olayların önüne geçerek, asayiş ve narkotik olayları başta olmak üzere suç işleme niyetinde olanların caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olayların en kısa sürüde müdahale edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanması niteliğinde görev alacaklar. Aynı zamanda genel asayiş olaylarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek şok uygulamalar ile denetimlerini sürdürerek ilçemizdeki güven ve huzur ortamının sağlanmasında önemli görev üstleneceklerdir. İlçemizin huzur ve güvenliğine önemli bir katkısı olacağına inandığımız motosikletli yunus timlerimizin kazasız bir şekilde görev yapmalarını ve ilçemize hayırlı olmalarını temenni ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Göreve başlayan Yunus timleri

-Timde görevli polisler

-Kullandıkları motosikletler

-Devriyeye çıkmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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TÜRKİYE'NİN ELEKTRİĞİNİ GÜNEŞTEN SAĞLAYACAK İLK ARITMA TESİSİNDE SONA GELİNDİ

Yalova Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Yapma ve İşletme Birliği'nin (YASKİ), Türkiye'nin, güneş enerjisi ile kendi elektriğini üretecek ilk arıtma tesisi projesinde sona gelindi. 3 bin 360 güneş panelinin kullanıldığı tesiste çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı.

Yalova'nın bütün mesken atıklarının arıtmasını yaparak temizlenen suyu, derin deşarj sistemi ile denize veren YASKİ, en büyük gideri durumundaki enerji maliyetlerini aşağıya çekebilmek için proje geliştirdi. Son aşamaya gelinen projenin yüzde 90'ı tamamlandı. Proje kapsamında arıtma havuzlarının üzerine 3 bin 360 güneş paneli yerleştirildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte tesis, Türkiye'de güneş enerjisi ile kendi elektriğini üreten ilk arıtma tesisi olacak.

YASKİ Birlik Başkanı Adnan Kırtay, 2017 yılında kurumu tarafından geliştirilen TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından da onaylanan projeyle ilgili bilgi verdi. Tesisin, her bir panelinin 285 vat, toplamda ise 1 megavat kurulu gücünde olacağını söyleyen Kırtay, "Tesislerimizde Güneş Enerji Sistemi (GES) kuruluyor. Şu anda yüzde 90 oranında çalışmalar tamamlandı. Bu Türkiye'de bir ilk. Havuzların üzerinde devasa bir tesis olacak. Bayramdan sonra faaliyete sokacağız. Enerji tüketimimizin 3'te 1'ini kendi ürettiğimiz enerji ile karşılayacağız. Havuzlar üzerinde kurulu böyle bir tesis daha yok" dedi.

Görüntü Bilgisi:

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-Tesisten görüntü

-Çalışmalardan detaylar

-Birlik Başkanının açıklaması

Süre: 1.24 dk Boyut: 158 mb

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER - Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, DHA

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